АнтиГеракл Мамытбеков: 12 "подвигов" бывшего министра, разваливших АПК Казахстана

13:33 25.11.2019 Пришествие Асылжана Мамытбекова в агарный сектор Казахстана состоялось ровно 11 лет назад. В ноябре 2008, когда он возглавил холдинг "КазАгро". За это время он успел совершить "подвигов" не меньше, чем древнегреческий Геракл



Мырзабек Смагулов, , 22 ноября



Пришествие Асылжана Мамытбекова в агарный сектор Казахстана состоялось ровно 11 лет назад. В ноябре 2008, когда он возглавил холдинг "КазАгро". За это время он успел совершить "подвигов" не меньше, чем древнегреческий Геракл. И если античный герой за свои 12 великих свершений попал в сонм богов Олимпа, то наш антигерой – в сонм мясных олигархов страны, возглавив Мясной союз Казахстана.

Давайте вспомним все те шаги, которые вели сельхозотрасль все глубже в ад, а самого Мамытбекова – поднимали все выше.



Валютная бомба

Начнем с первого места работы антиГеракла – НУХ "КазАгро". В 2008 году в холдинг пришли первые серьезные деньги, 120 миллиардов тенге, выделенные из Нацфонда на поддержание аграрного сектора в период кризиса. И тут же Асылжан Мамытбеков оказался во главе этого лакомого кусочка.

Каков итог 11 лет существования квазигосударственного монстра? В первой половине 2019 года Счетный комитет провел аудиторскую проверку холдинга "КазАгро". Результаты обескураживают и заставляют сделать вывод: руководство холдинга целенаправленно "разбазаривало" средства, щедро выделяемые государством на поддержку сельского хозяйства. В результате, холдинг погряз в долгах, как в шелках.

Очевидно, что отвечать за это должен тот, кто заложил основы этой "кривой" схемы - Асылжан Мамытбеков. С 2008 по 2011 годы он напрямую руководил им, а в последующие годы (2011-2016) влиял на политику в качестве министра сельского хозяйства страны.

С момента создания государство щедро пополняло активы АО "НУХ "КазАгро". В результате, они сформированы за счет средств республиканского бюджета, а также за счет выпущенных долговых ценных бумаг. В частности, для финансирования проекта "поддержки избранных" (Программа "Финансового оздоровления") АО "НУХ "КазАгро" в 2013 - 2014 годы выпустила еврооблигации в размере $1 млрд (срок погашения в 2023 году, ставка вознаграждения 4,625%) и 600 млн евро (сроком погашения в 2019 году, ставка вознаграждения 3,255% годовых).

Именно еврооблигации (займы в валюте) стали бомбой замедленного действия, которая сработала в 2015 году, после двукратной девальвации тенге. Обслуживание валютного долга стало бременем, ввергнувшим холдинг в астрономические убытки. В общем, сумма "сгоревших" в холдинге денег оценивается аудиторами в 400 млрд тенге!



Деньги для банков

Помимо валютных рисков, еще одной миной под устойчивостью холдинга "КазАгро" стали средства, активно размещаемые в банках второго уровня. Зачем? Давайте вспомним, что Мамытбеков не уставал повторять, что холдинг должен зарабатывать, словно бы забыв о миссии "КазАгро", его основной задаче, обозначенной при создании - финансирование развития АПК РК. Вот и размещал миллиарды тенге на депозитах.

Так, за период 2016 - 2018 годов "сгорело" 261 млрд тенге холдинга "КазАгро", размещенных в проблемных банках!

В том числе,

в АО "Delta Bank" на сумму 61 млрд. Это как суммы по выданным займам в рамках финансового оздоровления проблемных агрохолдингов (49 млрд тенге), так и средства, просто лежавшие на счетах банка (12 млрд тенге).

в АО "КазИнвестБанк" на сумму 6 млрд тенге, лежавшие на счетах в банке.

в АО "QazaqBanki" на сумму 4 млрд тенге. В том числе по займам в рамках финансового оздоровления агрохолдингов (315 млн тенге), а также лежавшие на счетах банка (4,6 млрд тенге).

в АО "Банк "Bank RBK" - 49,6 млрд тенге - убыток от обесценивания ценных бумаг.

в АО "Банк Астаны" - на сумму 5,8 млрд тенге займам, выданным в рамках финансового оздоровления агрохолдингов.

в АО "ЦеснаБанк" - 172 млрд тенге, выданных в качестве займов в рамках финансового оздоровления агрохолдингов.

Каким образом принимались решения о размещении средств холдинга в том или ином банке, остается только догадываться. Но подсказку нам может дать такой факт: именно на должность независимого директора в банке Астаны Асылжан Мамытбеков ушел из кресла министра сельского хозяйства в 2016 году… Налицо близкие связи.



Спекуляции "Продкорпорации"

Несмотря на такое внимание Мамытбекова к банкам, участие БВУ в кредитовании сельского хозяйства Казахстана всегда было незначительно. Так, максимальный объем кредитования был зафиксирован в 2014 году - 10 млрд. тенге (удельная доля 5,8%), самый низкий - 5,5 млрд. тенге в 2015 году (удельная доля 3,3%).

Поэтому республиканский бюджет начал выделять средства на кредитование весенних полевых и осенних уборочных работ через НУХ "КазАгро". В последние годы сумма финансирования на сезон составляет 60 млрд тенге.

Основная претензия аграриев состоит в том, что для них эти средства стоят слишком дорого (порядка 14% годовых), тогда как сам холдинг "КазАгро" получает их практически бесплатно, под 0,1% годовых. То есть, вместо поддержки аграриев, холдинг на них просто зарабатывает.

Еще один годами не решаемый вопрос - срок возврата кредита, выданного на весенние полевые и уборочные работы. Согласно действующему положению, рассчитаться крестьяне должны до 1 декабря. "КазАгро" объясняет это требование необходимостью уложиться в финансовый год.

Однако, такой порядок приносит крестьянам убытки, поскольку вынуждает продавать урожай осенью, когда цена на сельхозпродукцию падает из-за сезонного фактора. Разница в цене на зерно осенью и в конце зимы - начале весны может составлять 50% и более.

Этим обстоятельством научилась ловко пользоваться "Продкорпорация", еще одна дочка "КазАгро". Скупая осенью зерно у крестьян за бесценок, весной она перепродает его по выросшей цене, на ровном месте зарабатывая огромные деньги – в ущерб рентабельности самих крестьян.



Мамытбеков друг олигархов

При этом, основной объем средств из "КазАгро" выделялся близким к МСХ РК "аграриям". Эдакие олигархи от сельского хозяйства, богатеющие за счет господдержки, но не за счет грамотной работы. Например, в 2015 году через структуры холдинга "КазАгро" было выдано 203 млрд тенге для 15 тыс. заемщиков. При этом, 50% прямого финансирования пришлось на 1% заемщиков!

Итогом такого подхода стали всем известные проблемы зерновых холдингов, копивших долги, пока их владельцы копили баснословные состояния.

В феврале 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение по поводу больших долгов аграрных холдингов страны и поручил решить проблему.

"В долгах как в шелках. Как дальше они будут работать? Что должны мы сделать? Рассмотрите этот вопрос и примите меры", - поручил Елбасы.

Вскоре холдинги перешли в управление новым менеджерам, которым пока еще не удалось решить всех этих многомиллионных (в долларах) проблем.



Терминал для своих

Помимо прямых убытков, зафиксированных в финансовой отчетности, есть и те, которые исчислению не поддаются. Обозначим ее как недополученную прибыль, которая из-за созданных Асылжаном Мамытбековым схем текла мимо государственного бюджета в чьи-то карманы. Пример - зерновой терминал "Ак бидай" международного морского порта Актау.

Зерновики в 2011 году столкнулись с проблемой перегруженности зернового терминала "Ак Бидай". Мощность отгрузки в разные годы составляла от 600 тыс. до 700 тыс. тонн в год. И это при экспортных возможностях страны порядка 10 млн тонн. Понятно, что заявки от трейдеров, желающих продать зерно, превышали лимит.

Расстраивал ли этот факт министра сельского хозяйства? Пытался ли он увеличить возможности терминала? Совсем нет. Как и во многих других случаях, дефицит играл на руку тому, кто контролировал ситуацию.

То есть, не существовало никакой прозрачной очередности на отгрузку. Компании, обратившиеся в терминал, с экспортными контрактами на руках, не имели никаких шансов отгрузиться - если не получали добро лично от Асылжана Мамытбекова.

Как именно они получали это "добро"? Повод для расследования компетентными органами.



Ржавая техника

Еще одни "друзья" Асылжана Мамытбекова – дилеры импортной техники в Казахстане. Вместо того, чтобы добиваться развития отечественного машиностроения, министр подсадил всех крестьян страны на зарубежные тракторы и комбайны, что очень дорого обошлось (и до сих пор обходится - "КазахЗерно.kz") Казахстану.

На сегодня казахстанские аграрии практически полностью зависимы от иностранных производителей. А, значит, на них самым болезненным образом отражается обесценивание национальной валюты. Даже крупные сельхозпредприятия не могут себе позволить полномасштабное обновление парка техники.

Например, по состоянию на 2012 год списанию в Казахстане подлежали 71% зерноуборочных комбайнов, 93% тракторов и 95% сеялок. А в целом износ парка сельхозтехники оценивался в пределах 87%. Согласно анализу МСХ РК за 2012-2016 годы, энерговооруженность сельского хозяйства в стране была оценена в 30-40 лошадиных сил на человека по разным видам машин. В то время как в США, например, этот показатель равен 300 лс/чел., в Германии - 500 лс/чел.

Сложившаяся ситуация вынуждала (и вынуждает) сельхозтоваропроизводителей ежегодно нести огромные затраты на капитальный и текущий ремонт парка техники. Так, по итогам 2014 года затраты на ремонт тракторов и комбайнов составили 12 млрд 393 млн тенге. В среднем, ежегодный рост затрат на ремонт сельхозтехники эксперты оценивают в 30%.

Эксперты считают, что из-за устаревшей техники Казахстан ежегодно недополучает до четверти урожая. То есть, порядка 5 млн тонн!



Предательство мукомолов

Еще один вопрос, связанный с развитием отечественного производства – мукомольная отрасль. На посту министра Асылжан Мамытбеков забыл о ней, так же, как о машиностроении.

Напомним, что четыре года подряд Казахстан занимал лидирующую позицию в мире по экспорту муки: в 2007 Казахстан вышел на первое место в мире по экспорту муки с объемом 1 млн 454 тыс. тонн, обогнав Турцию и Евросоюз. Объемы продолжали расти, достигнув пика в 2010 - 2 млн 296,7 тыс. тонн. Однако, с 2011 года, когда кресло министра занял Асылжан Мамытбеков, началось снижение, и Казахстан мировое лидерство потерял.

Дело в том, что в новой должности Мамытбеков сразу стал искать возможности максимизировать прибыль зерновых холдингов, близкие связи с которыми имел еще со времен работы в Костанайской области. И пришел к идее… субсидировать транспортировку пшеницы до Черноморских портов! На тонну пшеницы субсидия транспортных расходов составила $40. Всего на 2011 - 2012 годы Минсельхоз запросил 15 млрд тенге, позже решил попросить еще столько же на маркетинговый год 2012-2013.

Отметим, что это решение шло вразрез с поручениями Президента РК развивать сельхозпереработку и стараться продавать готовую продукцию, а не сырье. Мамытбекова это не остановило - он гнал за границу зерно.

В какой-то момент зерновики решили везти зерно и в Среднюю Азию - как раз в том направлении, куда раньше шла лишь казахстанская мука. Отправившись в одном направлении, два товара создали конкуренцию друг другу. И импортеры встали перед выбором, что им выгоднее покупать. Вполне логично, что выбор они сделали в пользу зерна, одновременно с этим начав активно развивать собственную мукомольную отрасль.

Вот таким образом Асылжан Мамытбеков, по сути дела, предал национальные интересы страны для поддержки бизнеса близких ему компаний-производителей зерна.



Мясной провал

Самый амбициозный проект авторства Асылжана Мамытбекова "Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан" стартовал в 2010 году. Выполнить задачу развития животноводства в МСХ РК решили улучшением генетического потенциала отечественного стада. Тогдашняя команда Минсельхоза РК во главе с Асылжаном Мамытбековым обещала, что ввоз в страну племенных быков и телок из-за рубежа решит все проблемы отрасли. При этом, об обеспеченности фермеров кормами и пастбищами "забыли".

В течение двух первых лет работы проекта, в 2012 и 2013, в страну было импортировано из дальнего зарубежья 40,5 тыс. голов скота (112% к плану). Затраты исчислялись десятками миллионов долларов, ведь импортный скот стоил в разы дороже местного.

Основные задачи проекта - это рост поголовья крупного рогатого скота к 2020 году на 61% в сравнении с 2010 годом, а также доведение экспорта говядины до 60 тыс. тонн в 2016-м и до 180 тыс. тонн в 2020 году. Все эти цели были провалены, а потраченные на реализацию проекта миллионы долларов не принесли никакого эффекта агарной отрасли. Зато, именно этот проект втащил самого Мамытбекова в сонм мясных олигархов - и кресло главы Мясного союза Казахстана.



Серая схема

Провал мясного проекта стал одной из причин увольнения Мамытбекова с должности министра. Однако,вскоре после того, как должность главы МСХ РК занял Умирзак Шукеев, в аграрное ведомство вернулся и Асылжан Мамытбеков, теперь - на должность ответственного секретаря. И сразу же решил реанимировать мясную программу, придумав новый способ обогащения скотоводов за счет государства.

На этот раз деньги из бюджета потекли в карманы членов Мясного союза через субсидии. Схема была придумана идеальная: аренда быков - тех самых ангусов, которых они ранее ввезли в страну в период действия первого мясного проекта.

Так вот, племрепродуктор отдает своего породистого бычка крестьянину в аренду бесплатно. За это получает право выкупить молодняк (который уже считается породистым) за 350 тыс. тенге. От государства получает 150 тыс. тенге субсидии на приобретение породистого бычка, и еще 100 тыс. тенге - на оплату содержания. Итого, 250 тыс. господдержки - и бычок обходится племрепродуктору всего в 100 тыс. тенге собственных средств. При этом, никаких затрат практически нет. Продержав пару месяцев бычка на откорме, племрепродуктор продает его на мясо уже более чем за 400 тыс. тенге. То есть, прибыльностью в 300 процентов!

Закончилось все тем, что всю команду МСХ РК сменили (хочется надеяться, что теперь уже навсегда), а десятки миллиардов дополнительных субсидий, на которые рассчитывали скотоводы, правительство выделять отказалось.



"Косяки" Qoldau

Второе пришествие Асылжана Мамытбекова в МСХ РК ознаменовалось еще одним нововведением – спешным созданием новой системы распределения господдержки с использованием портала qoldau.kz. Запуск портала qoldau.kz состоялся в феврале 2018.

Выгоды от этой системы получили только сами создатели, а рядовые аграрии плачут по сей день – из-за многочисленных технических "косяков" и нерешенных системных вопросов они не имеют возможности вовремя подать документы на получение субсидий и прочие инструменты господдержки.

Кроме того, дополнительный риск состоит в том, что казахстанские сельхозтоваропроизводители загружают в систему полные личные данные, данные о своем бизнесе, о своем имуществе. Ведь, по сути дела, кто-то может нажатием одной кнопки получить полный доступ ко всей информации о состоянии агарного сектора Казахстана: площадях пашни и пастбищ, данным по кредитам и страховкам, распределению дизтоплива и закупу пшеницы, транспортной логистики и налоговому учету, и так далее! Суммарная емкость баз данных, представленных на портале qoldau.kz, на февраль 2019 года составляет 60 терабайт!

Страшно представить, что можно сделать с этим объемом информации, попади она в недобрые руки.



Землю - латифундистам

Пост главы аграрного ведомства Асылжан Мамытбеков покинул в мае 2016 года на волне земельных митингах по всей стране. Жители Казахстана протестовали против планов чиновников начать продажу сельскохозяйственных угодий страны в собственность, в том числе и иностранцам.

Роль Мамытбекова в этом всем осталась в тени. Но фактически, именно Мамытбеков готовил массовое лишение крестьян страны тех земель, которые их кормили. И которые, по какой-то причине, приглянулись латифундистам. Если бы планы Мамытбекова сбылись, то очень скоро мы бы получили такую ситуацию: большей частью пастбищ и пашни Казахстана владеет кучка земельных олигархов. При этом, сами на земле они бы ничего не делали, а лишь сдавали ее в аренду тем, кто теперь вынужден батрачить на вчерашних чиновников.

Мамытбеков и его соратники подготовили целый механизм (повышение налога, обязательства по выкупу, запрет аренды и так далее), который позволял бы отбирать землю у любого крестьянина, если этот участок приглянулся сильным мира сего.



Лидер коррупции

В 2012 году партия "Нур Отан" поставила МСХ РК на второе место в числе коррупционеров, сразу после МВД РК. Председатель республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией при партии "Нур Отан" Оралбай Абдыкаримов заявил:

"Вы были свидетелями, когда 2-3 года назад здесь привлекали к ответственности руководителей ключевых департаментов, которые были осуждены именно за коррупционные преступления, не говоря уже о том, сколько пересажали в областях и районах".

Статистика была такой: в 2011 году были осуждены 35 работников системы МСХ РК. В отношении 45 сотрудников возбуждены уголовные дела. Также были приняты меры дисциплинарного взыскания за коррупционные правонарушения к 80 сотрудникам. Среди этих лиц 25 человек являлись руководителями различного уровня.

Самым громким скандалом стало задержание в 2014 году вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева, которого финпол принял прямо в собственном кабинете при передаче ему предпринимателем взятки за содействие в получении госзаказов. Асылжан Мамытбеков объявил, что не верит в виновность Умирьяева. И клятвенно пообещал, что если суд-таки признает того коррупционером, то и он добровольно сложит свои полномочия.

Вскоре Умирьяев получил 10 лет, но Мамытбеков о своих обещаниях забыл. Так они и сидели – бывший вице-министр в тюрьме, а Мамытбеков - в кресле министра. Хотя, учитывая все вышеперечисленные "подвиги" антиГеракла Мамытбекова, верность такой диспозиции вызывает вопросы. Тем более, всем известно – рыба гниет с головы.



Родил мышь

Ну, и бонусом идет тринадцатый подвиг антиГеракла – рождение мыши. С 2012 года к Асылжану Мамытбекову прочно приклеилось прозвище ГРМ – по первым буквам фразы "Гора Родила Мышь", которой Нурсултан Назарбаев охарактеризовал итоги работы министра сельского го хозяйства по основным направлениям, обозначенным Главой государства.

По оценкам Счетного комитета, как раз под руководством Мамытбекова ведомство допустило нецелевое использование нескольких миллиардов тенге. Нурсултан Назарбаев эту "работу" припомнил уже министру Мамытбекову: "Ты, Мамытбеков, в КазАгро все завалил. Хочешь и в минсельхозе завалить?", - возмутился президент.

По-хорошему, этой фразы должно бы быть достаточно для краха политической карьеры неудачливого топ-менеджера и политика, но публичное заступничество Умирзака Естаевича, который фактически грудью прикрыл своего подопечного, немного отсрочило высокий гнев.

"Во всем мире сельское хозяйство не существует без отрыва от переработки. В Казахстане такая структура еще не выстроена. Это у нас традиционный, исторический недостаток. Мы что-то делаем, но цельной, конкретной работы министерство сельского хозяйства еще не проводит. Кроме того, Минсельхозу поручалось принять меры по переводу ветеринарии на международные стандарты. Без этого экспорта мяса качественно не может быть. На начало 2012 года из запланированных в прошлом году 126 ветеринарных лабораторий построено всего 27. Гора родила мышь в результате твоей работы", - обрушился с критикой на министра сельского хозяйства Президент Казахстана на одном из заседаний правительства. Лучше и не скажешь. Источник - kazakh-zerno.net

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