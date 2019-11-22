 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чемпионка Казахстана по ММА красотка Варвара Полторанина завершила карьеру. "Мама просила больше не драться"...
14:27 25.11.2019

Сенсационная красотка-боец ММА из Усть-Каменогорска внезапно решила завершить карьеру

Усть-каменогорская красавица-боец ММА Варвара Полторанина решила посвятить себя другой деятельности.

Варвара Полторанина - просто находка для журналиста. В 2016 году она просто взорвала информационное пространство своим дебютом в чемпионате ВКО по ММА в Зыряновске. Журналистов шокировало то, что эта девушка до смешанных единоборств занималась... танцами! Причем настоящим балетом! Естественно эта история быстро разошлась по новостным порталам.

- Я увидела фото с тренировок у знакомого, узнала про зал, и начала заниматься, - рассказывала в свое время о дебюте Варвара. - Родители были против, но для себя я все решила, а они в дальнейшем свыклись. ММА заинтересовал тем, что здесь смесь разных видов единоборств. Если не получается в стойке, можно попробовать перевести бой в партер, и добиться успеха здесь. В ММА, как и в танцах, необходимо очень много времени посвящать подготовке, иметь хорошую растяжку и координацию.




Необычной была и внешность Варвары, ведь обычно в единоборства идут девушки крепко сбитые, невысокого роста и обладающие внушительной мышечной массой. Полторанина же была скорее похожа на модель, нежели на бойца смешанных единоборств. Но все это кажущееся несоответствие не помешало ей достичь значительных успехов. Именно она в 2017 году стала самой первой в истории Казахстана чемпионкой страны по ММА! При этом она спортивную карьеру совмещала с работой в одном из SPA-салонов Усть-Каменогорска.

Совсем недавно она выступила на чемпионате мира по ММА в столице Байхрейна, но дебют на мировом первенстве получился неудачным. После этого в ее аккаунте в Instagram появился пост, в котором спортсменка объявила о завершении карьеры.

- Это был тяжелый, но хороший путь длиною в три года, - пишет Варвара. - Благодаря спорту у меня появилось много знакомых и друзей по всему миру, мой тренер, которым я горжусь и до сих пор не понимаю, как меня - "затупка" - можно было научить всему за полгода? Я рада, что попала в этот вид спорта. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал меня.

Может, она не была чемпионкой мира, Азии и вселенной. Но она определенно была настоящим явлением в спорте, персонажем, за которым следили, а интервью она давала чаще, чем та же Фируза Шарипова. Увы, но одним настоящим персонажем в нашем спорте стало меньше.

Алексей Губанов

***

Из интервью:

- Как отнеслись в твоем коллективе к твоим боям, к синякам, с которыми ты возвращалась с турниров?

- Когда мы были в Зыряновске, тот турнир проходил параллельно с моей практикой по хореографической линии. И я пришла на практику, закрылась как могла, тональным кремом "замаскировалась". Но там, слава Богу, взрослые люди, сделали вид что ничего не заметили, сказали, мол, иди, веди урок. Ну и поздравили с победой, конечно. Негативных каких-то мнений я на этот счет ни от кого не слышала. Но я когда пришла на практику, сразу сказала, что занимаюсь боями, так что, наверное, были готовы к такому.

- А родители?

- Мама, когда увидела, была, конечно, в шоке. Попросила меня больше не драться. Но когда я приехала с Чемпионата Казахстана, то уже плакала от счастья.

Источник - Sports.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574681220
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