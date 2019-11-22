Ильяс Колчак-паша: как предок адмирала-белогвардейца воевал с Россией в XVIII веке

14:53 25.11.2019

Тимур Сагдиев



В переводе с тюркских языков фамилия адмирала Александра Колчака означает "боевая рукавица". По семейному преданию, родоначальником российских Колчаков был полководец Османской империи Ильяс-Хуссейн Колчак-паша.



Боснийский "ренегат"



О легендарном пращуре много писал сын адмирала Колчака Ростислав Александрович. В своем очерке "Адмирал Колчак. Его род и семья" он утверждает, что Ильяс Колчак-паша родился в Боснии в 1675 году. По происхождению он был серб, который принял ислам (т.е. стал в глазах соплеменников "ренегатом") и поступил на службу к султану.



Впервые судьба Колчаков пересеклась с Россией в 1711 году, во время Прутского похода Петра I. Тогда Ильяс Колчак-паша имел звание "булюбаш" и состоял при штабе великого визиря Мохамеда Бостанжи-баши. Он отличился в разведке при переправе через Прут и, предположительно, присутствовал на переговорах о перемирии с Петром I.



Вновь воевать с русскими Колчаку-паше довелось через четверть века. "Колчак" упоминается в первой оде Ломоносова "Блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне за победу над турками и татарами и на взятие Хотина – 1739 года". Речь шла о событиях русско-турецкой войны 1735-39 гг., когда царица, воспользовавшись смутой в Стамбуле, сочла это удачным поводом для экспансии к южным морям.



В ту пору Колчак-паша был губернатором временно принадлежавшего туркам древнерусского Хотина (ныне Черновицкая область Украины). В городе он служил с 1713 года и был, как отмечает Ростислав Колчак, "исполнителем на месте польской политики Стамбула". Частично сохранилась, например, переписка Колчака-паши с предводителем польского войска гетманом Юзефом Потоцким, в которой турок предупреждает, что может атаковать зимующие на польской территории русские войска. В 1737 году Колчак-паша, будучи временным командующим дунайской армии, принимал в Хотине посланного для переговоров с турками капитан-поручика Василия Нащокина.



Пленник царицы



В 1739 году русские под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха перешли Днестр. Заняв Черновцы, Миних 17 августа встретил турецкую армию близ деревни Ставучаны. Благодаря преимуществу в артиллерии русские заставили турок дрогнуть, и пешие янычары уже готовы были обратиться в бегство.



"Тогда Колчак-паша двинул свою тяжелую конницу в атаку на арьергард Левендаля и на левый фланг "кордебаталии" А. И. Румянцева, - описывает бой Ростислав Колчак. – […> Колчак повел сам 10 000 отборных всадников "серденгечетов". Барон Тотт говорит, что так называли турки волонтеров, намеренных или победить, или умереть".



После разгрома конницы Колчак-паша укрылся в Хотине, гарнизон которого уменьшился с 10 тысяч до 700 человек. Проведя переговоры с Минихом, "трехбунчужный паша" сдал крепость – за это русский военачальник обращался с ним милостиво и даже угостил обедом.



В дальнейшем жены и наложницы Колчака вместе с его младшим сыном были отправлены в Турцию. Сам же он со старшим сыном Мехмет-беем остался в России. В столицу империи его, в знак уважения, привезли в карете генерала Бирона. По указу императрицы Колчаку выделили квартиру на одном из петербургских островов. Прислуживали османскому сераскеру в Петербурге "до 70 человек турок". На балу в феврале 1740 года императрица пожаловала высокопоставленному пленнику дорогую шубу и отпустила его на волю.



Дальнейшая судьба Колчака-паши противоречива. По сообщению, которое султанское правительство распространило в европейской прессе, хотинский паша был казнен в Стамбуле. В действительности же он уехал в Польшу, где его приютил старый друг гетман Юзеф Потоцкий. Около 1743 года турецкий военачальник умер.



Российский дворянский род Колчаков ведет происхождение от оставшегося в Петербурге сына паши Мехмет-бея, который, приняв православие, поступил на службу ко двору Елизаветы Петровны. Его внук Лукьян Колчак (прадед "Верховного правителя России" Александра Колчака) в награду за службу в Бугском казачьем войске получил земли в Херсонской губернии. Родовым гербом Колчаков был единорог на синем фоне.