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Каваноз Ахмед-паша: как русский раб стал визирем Османской империи
15:00 25.11.2019

Николай Сыромятников

В истории этого государства ни до, ни после не было премьер-министра русского происхождения. Хотя Каваноз Ахмед-паша пробыл визирем Османской империи всего несколько месяцев, его биография весьма примечательна.

"Бочонок"

Как пишет турецкий историк Омар Дилаверзаде, о происхождении "русского визиря" и о том какими путями он оказался в Османской империи, точных данных нет. Предположительно, Ахмед-паша был сыном русского раба и его хозяин, султанский оруженосец (силахдара) Хусейн-паша, дал будущему премьер-министру вольную. В переводе с турецкого "kavanoz" означает "бочка", "бочонок". Так Ахмеда-пашу прозвали из-за плотного телосложения и сравнительно небольшого роста.

Согласно данным "Исламской энциклопедии", Ахмед-паша получил образование в самом престижном учебном заведении Османской империи – школе Эндерун, где готовили управленческие кадры для государственной службы. По словам австрийского посла в Османской империи в XVI веке Ожье Гислена де Бусбека, турки не обращали внимания на социальное происхождение кандидатов на государственные должности, при отборе претендента на тот или иной пост учитывались исключительно деловые качества и способности человека.

Карьерный рост

Турецкий исследователь биографии Каваноза Ахмед-паши, Гюмдар Мехмед-ага, объясняет стремительный карьерный рост Ахмеда-паши не только его выдающимися управленческими способностями, но и удачной женитьбой на дочери визиря Хусейна-паши Кепрюлю. Бывшего султанского казначея Ахмеда-пашу назначили губернатором османской провинции Сайда, в конце XVII века он губернаторствовал в Египте, Диярбакыре (город на юге Турции) и на острове Крит. Тесть включил Ахмада-пашу в свиту султана Мустафы II.

Мятежный визирь

В конце лета 1703 года в Османской империи произошло восстание янычар, захотевших свергнуть Мустафу II. Защитника и покровителя Ахмеда-паши – визиря Хусейна-паши Кепрюлю - уже не было в живых, а новый премьер империи Рами Мехмед-паша к "Бочонку" не благоволил, уволив его со службы. Мятежные янычары обратились за поддержкой к Ахмеду-паше, пообещав ему в случае смещения Мустафы II должность великого визиря.

Турецкий историк Исмаил Хаккы Узунчаршылы в своем фундаментальном труде "Османская история" описывает, как проходил этот государственный переворот. На сторону мятежников, возглавляемых Ахмед-пашой, перешли войска султана. Кроме того, восставших поддержал духовный лидер Османской империи шейх-уль-ислам имам Мехмет-эфенди.

В результате спустя несколько дней после восстания Мустафа II отрекся от престола, султаном стал его брат Ахмед III. Каваноз Ахмед-паша, как ему и обещали, был назначен великим визирем. Однако уже в ноябре того же года, якобы из-за превышения должностных полномочий, его от этой должности отстранили. Исмаил Хаккы Узунчаршылы выдвигал версию о дворцовых интригах, ставших реальной причиной отставки "Бочонка".

... Некоторое время Ахмед-паша вместе с семьей пребывал в ссылке на острове Хиосе. В 1704 году монаршей властью он был прощен и получил последнюю в своей служебной биографии должность – губернатора Пелопоннеса. Губернаторствовал Ахмед-паша также недолго, всего лишь несколько месяцев – в 1705 году он в 50-летнем возрасте скончался.

Источник - Кириллица
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574683200
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