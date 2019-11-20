Беспорядки в Иране - работа американцев? - "Javan"

16:03 25.11.2019 Javan (Иран): беспорядки в Иране - работа американцев?

Зачем США задирают Иран?



Авторы иранского издания считают, что массовый характер насилия, проявленный в ходе протестов в Иране, имеет явно организованный характер. Из заявлений политиков и ряда зарубежных дипломатов следует, что американцы последовательно планировали акции по дестабилизации обстановки в стране.



Массовый характер насилия и целенаправленной разрушительности, проявленные в ходе протестов в связи с ростом цен на бензин, сознательное выведение из строя и разрушение государственной и общественной инфраструктуры в ряде городов Ирана имели явно организованный характер, как будто являлись частью кем-то заранее написанного и подготовленного сценария. Другие же данные свидетельствовали, что действия протестующих направлялись из-за рубежа, прежде всего, со стороны США и их союзников, и имели цель дестабилизировать ситуацию внутри Ирана. Причем о подобном сценарии говорили, прежде всего, сами же американские комментаторы и эксперты, усматривая в происходящем явную "руку Вашингтона".



Как заявил глава известного в США аналитического центра, так называемого Института Рона Пола, дестабилизация обстановки и беспорядки, которыми был охвачен Иран в ходе нескольких последних дней, конечно, не были просто протестом против повышения цен на бензин. Подобные действия, как заявил аналитик, носят совершенно определенную схему и знакомую нам всем модель, которая составляется и разрабатывается в ЦРУ. Доклады и сообщения американских разведслужб и прекрасная осведомленность Белого дома относительно происходящего в Иране вновь демонстрируют, вопреки заявлениям того же Белого дома, актуальность предположений о попытке сместить существующий в стране политический режим силой.



Во время протестов в Иране, которые в ряде районов и мест приобрели характер массового насилия, снова звучали заявления и высказывания американских официальных лиц, как будто они намеревались для достижения своих корыстных целей выловить рыбу из мутной воды. Заявления Белого дома о поддержке беспорядков и нестабильности, царящих в ряде городов Ирана, а также явное провоцирование протестующих к продолжению насилий, конечно, указывают нам со всей очевидностью, где именно находится "штаб-квартира" этих протестов и кем они направляются и контролируются. Сами же американские наблюдатели, комментаторы и эксперты практически открыто говорят о том, что первым виновным в дестабилизации обстановки в Иране является Белый дом. Даниэль МакАдамс, исполнительный директор Института Рона Пола, один из самых известных комментаторов и экспертов американского политологического сообщества, откровенно признал, что в последних беспорядках в Иране замешан Вашингтон. МакАдамс также говорит, что происходящее в Иране носит уже хорошо знакомую всем схему и модель: есть некий повод (в данном случае - повышение цен на автомобильное топливо), на основе которого затем вспыхивают протесты и беспорядки в нескольких крупных городах. Подобная модель уже неоднократно была апробирована ЦРУ для того, чтобы сместить неугодные американской политической администрации правительства. Как заявил сам МакАдамс в интервью телеканалу RT, по его мнению, происходящее в Иране - это результат определенной миссии Центрального разведуправления, осуществляемой по заказу администрации Дональда Трампа. Эксперт напомнил, что с прошлого года ответственным за "иранский участок работы" был офицер ЦРУ Майкл Д"Андреа, известный также по прозвищу "Аятолла Майк". МакАдамс также заявил, что Майкл Д"Андреа сам испытывает личную неприязнь к Ирану и его правительству и потому его неоднократно задействовали по этому направлению деятельности ЦРУ. Теперь же ему, по словам МакАдамса, дали все необходимые полномочия, чтобы любой ценой дестабилизировать и сделать неуправляемой внутреннюю обстановку в Иране. Ему, по словам МакАдамса, будто бы сказали: "Иди и действуй, в этот раз мы непременно должны свалить иранское правительство". МакАдамс также отметил, что в прошлом у Д"Андреа - богатый опыт различной противоправной и нелегальной деятельности по дестабилизации обстановки в самых разных странах и регионах мира. Подобная схема действий, наблюдаемых в Иране, по словам американского аналитика, применялась в мире очень широко - от Гонконга до Украины и Ирана. В отношении Украины достичь желаемого уже удалось, в отношении Ирана - пока нет. Однако схема, которая применялась в этих государствах, стандартна, она так или иначе направлена на то, чтобы свергнуть действующее правительство, являющееся по тем или иным причинам неугодным для Вашингтона. Отвечая на вопрос, как именно ЦРУ может дестабилизировать обстановку в Иране и организовать беспорядки по всей стране, МайкАдамс подчеркнул, что данная структура имеет богатый опыт и множество различных схем, опробованных в разных странах мира. Но при этом есть важная деталь, также используемая ЦРУ, - это работать с людьми, живущими в самом Иране. Создаются группировки, цели и характер действий которых могут быть разными - от террористической деятельности до сепаратизма. Но все они так или иначе служат интересам и задачам, поставленным в ЦРУ. При этом, как пояснил МакАдамс, есть и специальные "миссионеры", задача которых - выехать непосредственно в Иран, организовать теракт, в котором непременно бы погибли люди. В завершение упомянутого интервью МакАдамс с сожалением констатировал: "Мы (США - прим. перев.) снова ассоциируем себя с худшими людьми планеты, и только лишь потому, что хотим свергнуть режим, который нам не нравится. А завершаются эти действия всегда одним - хаосом и нестабильностью во всей стране".



Два года назад газета "Нью-Йорк Таймс" в одной из своих публикаций, вызвавшей широкий резонанс, приподняла завесу с одного секретного плана, который разрабатывался в ЦРУ под руководством упомянутого Майкла Д"Андреа. Публикация прямо говорила, что перед организацией поставлена задача принимать все меры для дестабилизации обстановки в Иране. Согласно публикации, к данному "иранскому плану" подключились также соседние Саудовская Аравия и ОАЭ. Еще некоторое время тому назад, во время предыдущих подобных событий в Иране, высказался МИД России, заявив, что подозревает в организации волнений и беспорядков в стране внешние силы. А официальные лица США недавно заявили, что поддерживают действия откровенных погромщиков и мародеров, называя их "протестующими против деспотичного режима": так американские руководители провоцируют этих людей на продолжение в стране беспорядков и погромов. Госсекретарь США Майк Помпео пошел еще дальше, когда в одном из своих публичных выступлений несколько дней назад заявил: "В Вашингтоне слышат голос иранского народа и поддерживают его".



Погромы имели план, действия погромщиков координировались…



Природа и характер последних протестных выступлений в Иране, а также публикации и заявления на данную тему официальных лиц США демонстрируют, что США заранее разрабатывали план по дестабилизации политической обстановки в Иране и готовили почву для этих выступлений. Еще за несколько дней до начала протестов Джерри Конолли, видный представитель Демпартии США, заявлял, что дни "клерикального политического режима" в Иране "сочтены" и что "иранскому народу нужно дать долгожданную свободу". А израильское издание "Хааретц", также известное своей ярой антииранской позицией, ссылаясь на "источники в правительстве США", и опять-таки за несколько дней до начала протестов в Иране, с полной откровенностью писало: "Многие американские политики убеждены, что в данный момент сложились, как никогда, благоприятные условия для сокрушения политического режима в Исламской Республике Иран". Так называемый Центр стратегических международных исследований (CSIS), контролируемый правительственными органами США, опубликовал объемистый отчет о "составляющих" или "направлениях" протестного движения в Иране. Этот отчет также ясно свидетельствует, что американцы постоянно пытаются оказывать влияние на это движение и имеют определенный план действий. Отчет, который опубликовал данный Центр еще за две недели до начала нынешних протестных акций, носит заголовок "Протестное движение в Иране и угрозы внутренней безопасности". Он был опубликован на сайте Центра и сообщает о "составляющих" иранского протестного движения следующее: "Первой составляющей протестов в Иране являются экономические проблемы". Заявление ожидаемое, тем более что к этим так называемым "экономическим проблемам" приложили руку сами заокеанские "политтехнологи". Второй составляющей, согласно отчету, является "политическая составляющая", связанная, якобы, с репрессивной политикой властей и арестами политических в стране активистов. Имеется также, согласно отчету, и третья составляющая, связанная с проблемами экологии и окружающей среды, которые имеют место в провинциях Исфахан и Иранский Азербайджан. По данным, опубликованным в настоящем отчете, за период с января 2018 года (или так называемой "первой волны протестов" в Иране, которые начались еще в декабре 2017 года) по октябрь 2019 года, в стране произошло 4200 протестных акций. И тогда же, начиная с декабря 2017 года, американцы всячески пытались влиять на направление и течение этих протестов в нужном для себя русле. И президент США Дональд Трамп и другие официальные американские политики, с другой стороны, постоянно повторяли тезисы об "усилении давления на Иран". И это "усиление давления" не заставило себя долго ждать: оно выразилось, во-первых, в выходе США из ядерной сделки летом 2018 года с одной стороны, и с другой стороны, в введении против Ирана новых санкций якобы за проводимый правительством страны "неблагоприятный политический курс". Тактика максимального давления на Иран должна была себя оправдать и неминуемо привести к новым протестным выступлениям.



То, что американцы стремились последовательно планировать акции по дестабилизации обстановки в стране, следует из заявлений не только политиков, но и ряда зарубежных дипломатов, причем даже тех, которые, казалось бы, не имеют к Ирану прямого отношения. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл, демонстрируя обычную для американской дипломатии практику вмешательства во внутренние дела суверенной страны, в минувший вторник написал в своем аккаунте в "Твиттере": "Мы тоже слышим голос иранского народа. Однако мы учитываем все возможные трудности и не можем сейчас сообщить больших деталей о том, что мы предприняли". Снова довольно-таки откровенное заявление, однако нам и так ясно, что же именно в данной связи "предприняли" американцы. По сообщению телеканала CNN, советник президента США Рудольф Джулиани также поделился "своим видением" обстановки в стране: "Весь иранский народ призывает действующее политическое руководство Исламской Республики уйти. Санкции, видимо, не остаются без последствий, национальная валюта страны постоянно теряет в цене - и вот вам условия для очередной успешной революции". Хотя в первые дни поводом для волнений в Иране стал рост цен на бензин, к выступлениям с самого начала явно неслучайно присоединились люди, которые, с одной стороны, получают поддержку от США, с другой - от местных региональных сил, недовольных внешнеполитическим курсом, который проводит иранское руководство. Последовательное и повсеместное в ходе нынешних беспорядков разрушение общественной инфраструктуры, нападения на государственные учреждения также показывают, что у выступлений есть свои вожаки, "технологи" и координаторы, которые явно не из числа "простого народа". Напротив, все происходящее свидетельствует о заранее подготовленном сценарии выступлений. Сводки оперативных служб обеспечения безопасности и правопорядка в Иране в последние дни неоднократно передавали, что среди протестующих есть люди, которые пользуются определенным влиянием внутри оппозиционно настроенных общественных групп: они также действуют по явно заранее подготовленному сценарию, перемещаются во главе организованных групп так называемых "активистов" по стране, из одного района Ирана в другой, пытаясь направить действия протестующих по совершенно определенному руслу. Тот же самый отчет, подготовленный Центром CSIS, довольно справедливо свидетельствует по данному поводу: "Протесты начались по экономическим причинам, однако движение, ограниченное лишь экономическими лозунгами, вряд ли сможет изменить управляющий Ираном режим".



Javan, спецрепортаж, Служба международных новостей -



Оригинал публикации: شوب در ایران کار امریکا بود

Опубликовано 20/11/2019 Источник - inosmi.ru

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