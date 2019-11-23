 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Еще одна звезда K-pop найдена мертвой. Гу Хара не дожила до 29 лет
16:47 25.11.2019

Бывшая участница группы KARA в этом году собиралась присоединиться к реалити-шоу в Шаолине

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара найдена мертвой в своем доме в Сеуле, сообщила полиция.

Экс-участнице популярной кей-поп-группы KARA было 28 лет. Хара пела в этой группе с 2008 года, но покинула ее несколько лет назад.

Певица выпускала собственные мини-альбомы и снималась в кино. На прошлой неделе она провела серию сольных выступлений.

Полиция выясняет причины смерти Гу Хары.




В мае этого года после попытки самоубийства она была госпитализирована и после инцидента принесла извинения своим фанатам за то, что им пришлось волноваться.

В октябре умерла одна из самых ярких звезд стиля кей-поп Солли (Sulli). В южнокорейских СМИ широко распространено мнение, что она покончила с собой из-за травли в соцсетях.

Гу Хара была близкой подругой Солли и говорила, что они были как сестры.

Успех на сцене и домашнее насилие

Тело Гу Хары было обнаружено у нее дома около шести вечера по местному времени в воскресенье, сообщил Гангамский отдел полиции Сеула агентству Ренхап.

Ее последний пост в "Инстаграме" (где у певицы 1,5 млн подписчиков) был размещен в субботу: это селфи в постели с подписью "Спокойной ночи".

КАРА (KARA), в которой начала свою карьеру Гу Хара (Гу - это фамилия, Хара - имя), была одной из первых кей-поп-групп, получивших мировую известность.

Первый сольный мини-альбом Гу, выпущенный в 2015 году, достиг четвертого места в национальных чартах.

В этом году Хара начала сотрудничать с японским продюсерским агентством, а всего лишь несколько недель назад выпустила песню "Королева полуночи" (Midnight Queen).

Но события личной жизни певицы в последние годы затмили ее музыкальные успехи. В сентябре 2018 года Гу подала в суд на бывшего бойфренда за то, что он угрожал выложить в сеть ее интимные видео и таким образом разрушить ее карьеру.

Перед этим ее бывший партнер получил условный срок за физическое насилие и шантаж в отношении Гу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень самоубийств в Южной Корее один из самых высоких в мире.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574689620
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