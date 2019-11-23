Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

19:20 25.11.2019

Ушла из жизни легендарная разведчица - кавалер ордена Боевого Красного Знамени Гоар Вартанян



Текст: Николай Долгополов



В госпитале ушла из жизни Гоар Левоновна Вартанян - жена, разведчица, верный спутник и боевой помощник первого Героя Советского Союза среди нелегалов Геворка Андреевича Вартаняна.



Ей было 93. Она болела, выздоравливала, борясь за каждый новый день. И всякий раз, встречаясь с этой женщиной, я дивился ее мужеством и, поверьте, сохранившейся красотой, доброжелательностью и силой духа, элегантностью (она до 90 лет принимала гостей в туфельках на каблучках) и неугасающей памятью. А еще она прекрасно готовила, накрепко запоминая, какое из блюд особенно понравилось гостю.



16-летнюю Гоар привела в разведку любовь к Геворку, Жоре, как она называла своего мужа, друга, старшего по разведке. В 1943-м в Тегеране они вместе с другими людьми этой рисковой профессии помогли предотвратить покушение фашистов на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Классная радистка, она проработала с супругом 43 года в "особых условиях" под разными фамилиями в сотне стран мира Вартаняны считаются одной из самых результативных пар в нелегальной разведке. Они с Геворком понимали друг друга с полу взгляда.



Из последней командировки Варданяны вернулись только в 1986 году. Через несколько месяцев Гоар Левоновна вышла на пенсию, а Геворг Андреевич продолжал служить до 1992 года.



Гоар Вартанян тяжело, но как же достойно, пережила смерть мужа. И всегда говорила о нем, будто о живом, сидящем рядом. Однажды в их гостиной, когда я случайно уселся в кресло уже давно покинувшего этот мир Геворка Андреевича, деликатно поправила меня: "Извините, это кресло Жоры". Раньше они вдвоем нередко наведывались в редакцию "Российской газеты". После ухода мужа в редакцию приходила одна Гоар Левоновна.



Гоар Вартанян похоронят рядом с любимым мужем и соратником на Троекуровском кладбище.