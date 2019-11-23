В Дрездене рекордно ограбили саксонскую сокровищницу "Зеленый свод". Вынесли сокровищ на $1 лярд

19:30 25.11.2019

Полиция Дрездена исходит из того, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление, но что именно украли - пока не известно.



"Мы исходим из того, что нечто было украдено. Что именно украдено - сейчас это нельзя точно определить", - заявила РИА Новости по телефону представитель городской полиции, добавив, что "преступники пока что находятся в бегах".



Представитель ведомства сообщила, что ограбление произошло "в понедельник утром". Она добавила, что здание музея в это время было закрыто для посетителей.



Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников. Она добавила, что ситуация будет прояснена на пресс-конференции, которую руководство "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" намерено провести в понедельник. Время пресс-конференции пока не обозначено.



Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории". Речь идет, по информации издания, о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро". В полиции BILD заявили, что преступники скрылись, в сокровищнице работают следователи.