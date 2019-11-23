 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рябь дрожи. Этот неустойчивый американский миропорядок..., - В.Прохватилов
21:27 25.11.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 23.11.2019 |

Геополитическое преобладание Китая, "популистская" Европа, "реваншистская" Россия и разделенная Америка
18 ноября в Токио на саммите-2019 GZERO (Большой ноль) один из ведущих американских политологов, основатель и президент исследовательского центра Eurasia Group профессор Нью-Йоркского университета Йен Бреммер выступил с докладом The End of the American Order.
Там же состоялись панельные дискуссии о проблемах существующего миропорядка в условиях снижения лидерской роли США. Выступали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, председатель Федерации бизнеса Японии (Кейданрен) Хироаки Наканиши, губернатор Токио Юрико Койке, бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, заместитель председателя Goldman Sachs Japan Кэти Макуи и другие.
Характер эпохи, которую Йен Бреммер назвал G Zero, он определил без полутонов: "Глобальный порядок под руководством США завершен. Мир вступил в геополитическую рецессию, цикл краха международной (либеральной. – Ред.) системы... Мы будем жить в этом геополитическом упадке по крайней мере десятилетия".
Тому, что видный представитель американской геополитической мысли Йен Бреммер, фиксируя конец American Order, приравнивает переходную точку в эволюции мироустройства к "геополитическому упадку", удивляться не стоит. Важнее, что причину эволюции Бреммер видит в нарастающем технологическом превосходстве Китая над Америкой: "Пекин строит отдельную систему китайских технологий… чтобы конкурировать с Западом. Не заблуждайтесь: это единственное наиболее значимое геополитическое решение, принятое за последние три десятилетия. И это самая большая угроза глобализации", – говорит Бреммер.

Американскому миропорядку угрожает, по мнению американца, и многое другое: беспорядки на Ближнем Востоке, "популистская" Европа, "реваншистская" Россия, разделенная Америка, а также мировой рекорд в 71 миллион беженцев и "дестабилизирующее воздействие технологических и климатических изменений".
В том противостоянии, которое уже несколько лет размежевывает Америку, Бреммер – на стороне противников Трампа. Он резко критикует действующую администрацию США за то, что она "угрожает слаженности действий НАТО, самого успешного военного альянса в истории", а кроме того, "вывела США из торгового соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, соглашения о ядерных силах средней дальности с Россией, Совета ООН по правам человека и Парижского соглашения по климату".
"Это не должно быть так", – говорит президент исследовательского центра Eurasia Group. При этом он убежден, что независимо от того, кто победит на президентских выборах-2020 в США, американский миропорядок закончился и никогда не вернется.
Парадоксально, но предлагаемый Бреммером рецепт спасения мировой либеральной демократии выглядит конструкцией тоталитарного строя: это некая глобальная организация, своего рода цифровая ВТО, устанавливающая всеобщие правила цифрового мира. Лидером такого цифрового либерального интернационала (цифрового концлагеря?) Йен Бреммер видит не США, не Китай, а Японию.

Сейчас о закате Pax Americana говорят многие.
В 2014 году вышла в свет книга канадского ученого, основателя Ассоциации азиатских политических и международных исследований Амитава Ачарии The End of American Order, основные тезисы которой поддержал Джозеф Най, создатель концепции "мягкой силы" (2004). В новом издании книги Ачарии рассматриваются семь основных тенденций:
1. Все стенания либералов по поводу избрания Трампа президентом США свидетельствуют об упадке американского миропорядка, даже если сами США не в упадке;
2. Трамп – следствие, а не причина упадка;
3. Несмотря на обещание Трампа сделать Америку "снова великой", ему это не под силу;
4. Смещение центра глобальной силы с Запада на Восток продолжается;
5. Китай и Индия будут развиваться в русле глобализации, хотя и в иных формах, нежели Запад;
6. Европа переживает кризис, связанный с Брекзитом, но новые формы международного сотрудничества в виде китайской инициативы "Пояса и пути" уже появляются;
7. В мире наблюдается рост насилия, что во многом является прямым результатом политики западных держав (Ирак, Ливия, Сирия).

Амитав Ачария предсказывает наступление Multiplex World (мультиплексного мира), или мира "множества действующих лиц в глобальном масштабе, связанных сложными формами взаимозависимости".

О конце американского миропорядка пишут и говорят на многих международных форумах все более резко.
Профессор Bard College (Нью-Йорк) Йен Бурума заявил в The New York Times, что Brexit и Америка Трампа связаны стремлением разрушить основы Pax Americana и европейского объединения. "Истинной наследницей Атлантической хартии" Бурума считает Ангелу Меркель.
На прошлогоднем Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе высокопоставленные американские военные (председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, командующий Службой береговой охраны адмирал Карл Шульц, командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал Филип Дэвидсон) услышали от своих европейских коллег, что те, "устав настраиваться на злобный цирк американской политики и будучи разочарованы безразличием Америки к чужим проблемам, смиряются с миром без американского вдохновения и с постамериканским международным порядком".
Известный американский писатель, автор книги "Нация, рожденная войной" и автор проекта The American Empire Том Энгельгардт изобрел специальный термин Amerexit (Амерекзит), обозначающий нежелание американцев управлять миром, как раньше. Энгельгардт называет Трампа "доморощенным брекзитером", подводящим черту под "американским веком".

Вообще, направление мысли, живописующее конец "американского века", становится все более влиятельным в мире. Хотя состоятельность выводов, которые делаются приверженцами этого направления, можно оценивать очень по-разному.

Источник - fondsk.ru
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