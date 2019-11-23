КырПрезидент Жээнбеков оказался по уши замешан в коррупционно-убийственном скандале Саймаити

21:40 25.11.2019

Имя президента Киргизии попало в журналистское расследование о контрабанде

Опубликованное в ночь на 22 ноября на киргизском и русском языках большое расследование киргизского бюро радио "Свобода" и медиаресурса Kloop.kg "История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан" произвело эффект медиабомбы



Елена Короткова, , 22 ноября



Опубликованное в ночь на 22 ноября на киргизском и русском языках большое расследование киргизского бюро радио "Свобода" и медиаресурса Kloop.kg "История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан" произвело эффект медиабомбы. Аналогичную работу в республике до этого в СМИ не проделывал никто: по объемам обработанной информации, по географии охвата, по должностям и персоналиям выявленных расследователями как пособники коррупции и контрабанды в Киргизии лиц, фигурирующих в нем, у расследования нет равных. Как нет равных и по одному из ключевых источников информации - незадолго до своего убийства слив информации о крупнейшей трансграничной сети контрабанды товаров и коррупции на таможне Киргизии произвел бизнесмен китайского подданства и уйгурского происхождения Айеркен Саймаити.



Спрут высшего уровня

Саймаити поведал, что он работал как профессиональный отмыватель денег, добытых незаконным путем, на один из трансграничных преступных кланов, которым управляет уроженец Китая уйгурского происхождения Хабибула Абдукадыр и ряд его родственников. Много лет эта семья занималась ввозом нелегальных и полулегальных товаров - от одежды до мобильных телефонов - из Китая на миллионы долларов и распространением их в Киргизии, других странах Центральной Азии и в России. Не помешало этому даже вступление Киргизии в ЕАЭС. Полученные миллионы помогал выводить разными путями Саймаити, они вкладывались в клановый бизнес и недвижимость могущественной семьи в Европе и США. А работать схеме помогали десятки прикормленных чиновников в различных сферах, одним из которых - если не самым главным - был, по данным расследования, экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, известный в народе как Райым-миллион. Матраимов упоминался ранее экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым как спонсор предвыборной кампании нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова. А из открытых данных расследователи выяснили, что Хабибула Абдукадыр, имеющий бизнес в Китае, Узбекистане, Казахстане, Германии и ряде стран мира как на свое имя, так и на имя родственников и на аффилированных лиц, был даже гостем на инаугурации Жээнбекова. Помимо Жээнбекова, фигурирует в расследовании и семья дочери покойного узбекского президента Лолы Каримовой-Тилляевой. По данным расследования, рынок, которым руководит управляющая компания ее супруга Тимура Тилляева "Абу-Сахий" близ Ташкента - тоже бизнес Абдукадыра.

Озвучить все эти данные и предоставить ряд весьма нелицеприятных документов ныне покойный Саймаити согласился только потому, что рассорился с бывшими работодателями и те стали для его жизни угрозой. Насели на него после ссоры не только криминал, но и киргизский финпол, одно из подразделений которого, к слову, на тот момент возглавлял брат Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов, и МВД Киргизии - в отношении Саймаити было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. А сам он объявлен в розыск по стране и через Интерпол. В Турции, где Саймаити был убит, он должен был получить политическое убежище, но не успел.



Во всем виноват экс?

Материал буквально расколол кирнет. У него тысячи просмотров и репостов, сегодня он - тема номер один. В парламенте республики сохраняют скромное молчание, ряд обычно максимально общительных с народом и СМИ нардепов вдруг утратили дар речи - кто-то не брал трубку, кто-то стал временно недоступен для комментариев. В МВД, Генпрокуратуре и ГКНБ Киргизии пока тоже целомудренно молчат. Молчание наблюдалось и со стороны президента Киргизии, однако во второй половине дня пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева от его имени сделала заявление. Ничего нового, впрочем, не прозвучало. Жээнбеков ранее не отрицал знакомство с Матраимовым, но отрицал близкие контакты с ним. Сейчас же было озвучено объяснение - не только о Матраимове, но и об Абдукадыре. Знакомство личное с ним и кое с кем из его родственников не отрицается нынешним президентом. Но и только: все преступные следы, исходя из комментария, ведут к находящемуся в СИЗО ГКНБ Алмазбеку Атамбаеву, экс-президенту Киргизии. У Жээнбекова с Абдукадыром никаких дел нет, утверждает его пресс-служба.

"В 2012 году в период работы Сооронбая Жээнбекова губернатором Ошской области в городе Ош прошел инвестиционный форум „Развитие малого и среднего бизнеса", в котором приняли участие более 300 человек. Кроме представителей международных организаций, на форум прибыли официальные представители и крупные предприниматели из России, Китая, Ирана, Таджикстана, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи. В целях углубления экономических, гуманитарных связей, Ошская область укрепляла связи с областями ближайших стран, в их числе были установлены побратимские отношения с Кызыл-Суйской Кыргызской автономной областью КНР. В 2012 году в вышеуказанном инвестиционном форуме принял участие губернатор Кызыл-Суйской Кыргызской автономной области Фархат Турду вместе с младшим братом Хабибулы Абдукадыра, и тогда состоялось их знакомство. После форума Сооронбай Жээнбеков вместе с Фархатом Турду, младшим братом Абдукадыра были на приеме у президента Алмазбека Атамбаева. Позже, в 2017 году, через младшего брата состоялось общее знакомство Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром. Как дальше развивались отношения между Атамбаевым и Абдукадыром, Жээнбеков не в курсе, - отмечает Стамалиева. - Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что „активность сделок относится к 2012−2016 годам", то есть на период президентства Алмазбека Атамбаева. Как известно общественности, на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики 8 февраля 2018 года президентом КР Сооронбаем Жээнбековым публично была подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически как система в целом, так и указанные в расследовании схемы не были восприняты новым главой государства. Результаты известны - Алмазбек Атамбаев находится под следствием по пяти предъявленным ему фактам.

Допускаем, что данное журналистское расследование многие силы желают использовать как попытку связать президента Сооронбая Жээнбекова с указанными кругами. В этой связи официально заявляем, что у президента Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром не было и нет общих бизнес-проектов. Иначе авторы расследования привели бы свои аргументы, указывающие на их связи. В материале как весомый аргумент выступает одна деталь - фотография Хабибулы Абдукадыра с инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей. Однако, и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы. Констатируем, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных, и рассадкой гостей на инаугурации избранного президента страны Жээнбекова полностью занимался аппарат президента КР, то есть аппарат Алмазбека Атамбаева. Сооронбаю Жээнбекову было предоставлено ограниченное количество мест, в связи с чем он пригласил только родственников. Как известно, президент Сооронбай Жээнбеков не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и президенту в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны - коррупцией. В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания. Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы".



Марафон "сюрпризов"

Безусловно, журналисты-расследователи проделали огромную работу, занявшую не один месяц. Примечательно, что она стала "подарком" к 24 ноября: это годовщина со дня инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Расследование - дополнительный камень на весах в сторону народной нелюбви к главе государства. За последние два месяца на этой же чаше оказалось слишком много подобных камней - от громких жалоб населения президенту и разоблачений правозащитников, связанных с коррупцией до требований отставки руководства МВД, ГКНБ и финпола. Сюда же можно отнести и "подарок" от парламента: популистский законопроект об урангейте, который в случае подписания президентом Киргизии может вогнать экономику Киргизии в гроб окончательно. С учетом того, что расследование и иные громкие разоблачения последнего времени цепляют не только нынешнего главу государства, но и экс-президента, а также их назначенцев, республику ждет непростой политический сезон. Похоже, что политическое поле Киргизии "зачищается" для каких-то третьих сил, которые пока еще не проявили себя в открытую.