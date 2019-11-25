ХаДод маАмерика. Трамп, Блумберг и аннексия Иорданской долины, - Вл.Овчинский

23:11 25.11.2019

ХаДод маАмерика

Трамп, Блумберг и аннексия Иорданской долины



ХаДод маАмерика – сленговая фраза на иврите, которая в переводе означает "богатого дядю или друга из Америки, который подарками задаривает своих родственников и друзей в Израиле". Теперь у Израиля, помимо действующего президента США Дональда Трампа, появился второй такой "хаДод".



Бывший мэр Нью – Йорка, бывший член Республиканской партии, бывший друг Трампа, один из самых богатых людей в мире, Майкл Блумберг 24 ноября т.г. официально вступил в борьбу за кресло президента США от Демократической партии.

Это событие имеет исключительное значение для Израиля. Особенно сейчас, когда Израиль собирается в ближайшее время начать операцию по аннексии Иорданской долины. Присоединение палестинских территорий вызовет денонсацию мирного договора между Израилем и Иорданией, резкое обострение обстановки на всем Большом Ближнем Востоке.



Без поддержки США Израилю такую сложноходовую операцию провернуть крайне сложно. В Трампе они уверены. Он это подтвердил своим решением о переносе посольства США в Иерусалим и поддержкой израильских поселений на палестинской территории. Но, если в силу каких то невероятных событий, президентом США станет демократ, такой поддержки не будет. Наоборот, будет давление на Израиль против аннексии. Поэтому такой восторг в правых СМИ Израиля вызвало решение о выдвижении кандидатом в президенты США псевдодемократа Блумберга.



Блумберг – настоящий хаДод. Он неоднократно это доказывал. Евреи Израиля считают его своим национальным героем. Например, 22 июля 2014 года, когда все международные компании объявили об отмене авиарейсов в Израиль из-за обстрелов ХАМАСом аэропорта им. Бен Гуриона. Блумберг демонстративно прилетел в Тель Авив на самолете израильской авиакомпании "Эль Аль". С борта самолета он отправил письмо протеста Федеральному управлению гражданской авиации США в связи с ее решением отменить авиарейсы в Израиль.



Все здравомыслящие аналитики полагают, что после слушаний по импичменту в Конгрессе, представляющие там большинство демократы его объявят. Но затем в Сенате республиканцы этот импичмент похоронят. Как и утопят Байдена на убойных фактах коррупции. И с большой степенью вероятности на финишной прямой в президентской гонке могут встретиться два "бывших" друга, два "хаДода маАмерика".



Владимир Овчинский

25.11.19