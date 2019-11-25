В Бишкеке митингующие требeуют отставки силовиков и ареста кодлы Матраимовых, - В.Панфилова

23:35 25.11.2019

В Бишкеке митингующие потребовали отставки силовиков

Президент Киргизии созывает Совет безопасности



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25.11.2019



В Бишкеке состоялся несанкционированный митинг против коррупции. Около тысячи участников акции, в основном молодежь, потребовали отставки глав силовых органов, ареста нечистых на руку чиновников и проведения реальных реформ. Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев сообщил, что эти вопросы будут вынесены на ближайшее заседание Совбеза с участием президента Сооронбая Жээнбекова.

Причиной массового недовольства жителей республики, как сообщала ранее "НГ" (см. номер от 25.11.19) стало опубликованное расследование о коррупционных схемах в Киргизии, выводе из республики 700 млн. долл. и транснациональной преступной группировке, действовавшей в республике более 10 лет.

По утверждению авторов материала, к этим схемам причастен ряд бывших и действующих чиновников.

Демонстранты митинга скандировали лозунги: "Власть – народу!", "В тюрьму воров!", "Реальные реформы". Демонстранты требуют привлечь к ответственности Раимбека Матраимова – бывшего замглавы Государственной таможенной службы Киргизии, одного из фигурантов скандального расследования. А также отставки глав Госкомитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и МВД.

Один из участников акции председатель Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов рассказал "НГ", что милиция не разгоняла митингующих, несмотря на запрет, связанный с проведением в Бишкеке саммита Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), на который 27–28 ноября приедут президенты Белоруссии, России, Казахстана, Таджикистана и премьер‑министр Армении.

"Власть не решилась разгонять митинг, поскольку это спровоцировало бы негативную реакцию гражданского общества. Люди и так недовольны сложившейся ситуацией. А с учетом того, что на акцию вышла молодежь, которая ранее игнорировала участие в митингах, все могло закончиться столкновениями", – полагает Турдукулов.

Глава "Партнерской группы "Прецедент", адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в Facebook написал, что запрет на митинг – не выход для властей страны. "Запрещать протестные акции – это как запрещать землетрясения. Если общество трясет, эту тряску невозможно остановить запретами. Запреты и силовые методы только усилят напряжение. Если милиция разгонит акцию из десятка человек, они распространят напряжение на сотни. Если разгонят сотни человек, оно породят решимость в тысячах. Есть один простой способ снимать общественное напряжение – выходить к людям, выслушивать просьбы и требования, разговаривать с ними и принимать меры. Задача милиции, спецслужб и местных властей – обеспечивать безопасность протестной акции, нейтрализовывать провокаторов", – прокомментировал Токтакунов.

Нынешний митинг – это важный показатель того, как в стране меняются настроения. "Те органы власти, которые должны бороться с коррупцией – парламент, правительство, исполнительная власть, правоохранительные органы, только создают видимость этой борьбы. Если с приходом к власти Сооронбая Жээнбекова у людей была надежда, что коррупция будет побеждена, то сейчас ее больше нет. Люди не хотят ждать до 2023 года – до новых президентских выборов. У молодежи сегодня два пути: требовать перемен "здесь и сейчас" или уехать из страны", – полагает Турдукулов.

"Терпеть системную коррупцию уже невозможно, страна погрязла в коррупции. Это строительная коррупция, горнодобывающая мафия, везде мафиозные кланы захватили власть. Они (власть) используют закон в собственных интересах. Силовики занимаются не государственной безопасностью, а охотой на гражданских активистов", – заявила в ходе митинга член ЦИК Киргизии Гульнара Джурабаева. По ее словам, инициаторы митинга намерены подписать резолюцию с требованиями и направить ее в парламент и президенту страны. "В случае отсутствия реакции со стороны властей участники скорее всего соберутся на повторный митинг в течение месяца", – отметила она.

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев, пришедший поддержать митингующих высказал мнение, что "нам необходимо менять всех руководителей правоохранительных органов, потому что дело по материалам журналистского расследования возбуждено, но как они его проведут – большой вопрос", – сказал Бекешев. "Вопрос коррупции в таможенной системе, о чем указано в журналистском расследовании, будет однозначно обсуждаться в парламенте", – отметил депутат.

Рассмотрят вопрос коррупции и на ближайшем заседании Совбеза, который пройдет с участием президента. Когда именно, секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев не сообщил. "Пока продолжается сбор информации для ближайшего заседания Совбеза. Все материалы будут озвучены на заседании", – сказал Сагынбаевю

Адиль Турдукулов отметил, что это не первое подобное заявление Совбеза о том, что на заседании будут рассмотрены вопросы коррупции. Кстати, ГКНБ в понедельник сообщила, что создана межведомственная следственная группа, которая будет расследовать, в частности, убийство в Стамбуле уйгурского бизнесмена китайского происхождения Айеркена Саймаити, который предоставил документы о контрабандных потоках финансов и товаров из Китая через Киргизию, Казахстан, Узбекистан в Россию. "Но требования касаются совсем другого – слома коррупционных схем в Киргизии, и особенно в таможне, которая является сердцевиной коррупции. Теневая экономика Киргизии составляет по разным оценкам от 60 до 80%. Этот теневой характер напрямую связан тем, что Киргизия – транзитная страна между Китаем и РФ, и даже Европой, куда дальше поставляются китайские товары. Они во многом являются контрабандными. А это миллиарды долларов. Неслучайно, партнеры по Евразийскому экономическому союзу называют Киргизию черной дырой. Люди, которые покрывают эту схему, находятся в исполнительной ветви власти, в парламенте, в правоохранительных органах. Поэтому ни один из лидеров парламентских фракций не высказался по этому поводу", – подчеркнул Турдукулов.

Между тем главный обвиняемый Раимбек Матраимов, как утверждают в Бишкеке, вместе с семьей благополучно покинул Киргизию и находится в Дубаи. Его брат, депутат парламента Искендер Матраимов заявил, что утверждения о возможной причастности Раимбека Матраимова к коррупции беспочвенны. Он сообщил в Facebook, что Раимбек Матраимов готов приехать в Киргизию и ответить на вопросы. В заявлении не уточняется, в какой именно стране находится Раимбек Матраимов и когда планирует вернуться. Не исключено, что бывшего таможенника объявят в международный розыск.