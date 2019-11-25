 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гиперболоид больше не фантастика. Амеры приварили на эсминец первую лазерную пушку
00:00 26.11.2019

Военно-морские силы США установили новую лазерную пушку на один из своих эсминцев

Лина Маякова
25.11.2019

Эсминец класса Arleigh Burke на марше в составе ударной авианосной группы кораблей. Фото с сайта www.dvidshub.net
Издание War Zone разместило фотографию эсминца ВМС США типа Arleigh Burke USS Dewey (DDG-105), находящегося на американской военно‑морской базе в Сан‑Диего, штат Калифорния. Изучая фотографию, эксперты сделали предположение, что на передней части палубы расположено новое лазерное оружие.
Издание не предоставляет подробной информации, какой именно лазер установлен на корабле, но, по мнению специалистов, наиболее вероятно, что это экспериментальная лазерная система, которая способна выводить из строя электрооптические и инфракрасные сенсорные системы противника. Это может быть лазер небольшой мощности, появление которого является доказательством существования концепции создания более мощного HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical‑dazzler with Surveillance), предназначенного для защиты от разведывательных беспилотников и противокорабельных ракет.

Контракт на сумму 150 млн долл., предусматривающий разработку высокоэнергетического лазера с интегрированным оптическим ослепителем и системой наблюдения, был заключен с американской военно‑промышленной корпорацией Lockheed Martin. Если Пентагон устроит качество создаваемых лазерных пушек, то предполагается увеличение финансирования на 942 млн долл. HELIOS – это 60-киловаттная лазерная система, которой ВМС США могут дополнить или даже заменить пушки и ракетные установки на эсминцах, об этом ранее писала Daily Star.

Новое оружие совмещает лазерную установку и систему наведения, по мере совершенствования технологий предусматривается поэтапное наращивание технических возможностей. Для создания установки используются оптоволоконные лазеры, что позволяет достичь стабильности излучения и компактного размера установки. Но ВМС планирует начать применение подобных лазеров на эсминцах начиная с 2021 года, а в 2025 году планируется начало разработки оружия мегаваттного класса, который сможет уничтожать баллистические ракеты.
Необходимым требованием для более мощной системы является наличие крупногабаритного корабля‑носителя, например атомного авианосца, который обладает достаточной мощностью. Установка же вне графика нового лазерного оружия, изображенного на фотографии, на эсминце типа Arleigh Burke заставляет аналитиков предположить, что это может быть оптический ослепительный интердиктор ODIN, который должен был поступить на вооружение к концу текущего года, сообщает War Zone.

Кроме того, по данным издания National Interest, в середине октября 2019 года компанией Northrop Grumman на военно‑морскую базу в Сан‑Диего был доставлен другой боевой лазерный комплекс, разработанный в рамках программы SSL‑TM. Solid State Laser Technology Maturation, или SSL‑TM – это программа, которая в интересах ВМС США предусматривает создание американской военно‑промышленной компанией Northrop Grumman, работающей в области электроники и информационных технологий, новейшего 150-киловаттного лазера. Хотя 60-киловаттный HELIOS потребляет меньше энергии, чем лазер SSL‑TM размером с тракторный прицеп, на конец текущего года запланированы испытания полученного от Northrop Grumman оружия.

Его собираются установить на десантном корабле Portland водоизмещением 2 тыс. т, который обладает достаточным пространством для размещения такого лазера и большим запасом электроэнергии.
Существует еще одна программа, связанная с разработкой лазерной системы, способной защищаться от противокорабельных крылатых ракет, – HELCAP (High Energy Laser Counter‑ASCM Program).

Все эксперты сходятся во мнении, что лазер, установленный на эсминце DDG-105, является одним из новых видов оружия с направленной энергией. В качестве корабельного оружия лазерные установки обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными видами вооружения, главным из которых считается то, что лазер не нуждается в боеприпасах. В ВМС считают, что если полагаться только на снаряды, то в какой‑то момент можно лишиться возможности защищаться. Существуют и недостатки. Оружие нуждается в постоянной подпитке энергией, что в условиях боя может стать проблемой. Сегодняшним лазерам не хватает мощности и дальности, особенно для уничтожения крупных целей на больших расстояниях. Туман или дым могут стать преградой на пути луча, а вибрация платформы может помешать попасть в цель. Перспективные разработки с учетом всех существующих проблем нацелены на создание систем с излучением высокой направленности большей мощности и дальности действия для защиты кораблей от беспилотных летательных аппаратов, малых лодок, крылатых и баллистических ракет.

Источник - ng.ru
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