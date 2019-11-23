Кремль болен. Кому выгодно замещать русских мигрантами? - М.Делягин

00:07 26.11.2019

болезнь власти или продуманная государственная политика



болезнь власти или продуманная государственная политика

Беседа с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой.

- Михаил Геннадьевич, недавно появилась информация о том, что трудовые мигранты из стран СНГ, претендующие на вакансии, не требующие специального образования, имеют более высокие зарплатные ожидания, чем россияне. Более того, ряд вакансий для россиян уже просто закрыт.

- Безусловно. Потому что, во-первых, сложились этнические бизнесы, этнические корпорации. Это огромная бизнес-структура, в которую вас не возьмут, если вы неправильной национальности. Весь интернет обошла история ГБУ "Жилищник", написанная на татарском и азербайджанском языках. Потому что зачем сотрудникам этой организации говорить на русском? Это им сложно.

Но, скажем, когда я рос, в историческом центре Москвы было много дворников-татар, потому что они там жили исторически. А в той части Москвы, которая уже расширялась после войны, дворниками были местные жители, и все это было нормально. А сейчас москвичу, как я понимаю, крайне сложно устроиться на такую работу, хотя зарплата вполне конкурентна даже по московским меркам.

В качестве причины сведущие люди называют (естественно, московские власти это отрицают, а я не могу это утверждать, но похоже на правду) то, что значительная часть этой заработной платы - от 25 до 50 процентов - забирается коррумпированными чиновниками.

Если вы принадлежите культуре, для которой взятка - это преступление, вы против этого протестуете, то вас на эту должность не возьмут. А если вы принадлежите культуре, для которой взятка - это нормальная деловая транзакция, то тогда вас примут с распростертыми объятьями.

На происходящее можно посмотреть как на реальную осуществляемую национальную политику по превращению России в северную окраину Таджикистана и других замечательных государств. Происходит вытеснение людей, которые не принимают коррупцию, людьми, которые в силу определенных культурных обстоятельств считают, что это нормальная деловая операция.

Я уж не говорю о том, что есть статьи Уголовного кодекса, пресловутая 282-я, которая прямо ориентирована на подавление самозащиты людей не той национальности. Все эти замечательные истории, когда приезжают цыгане, доводят людей до восстания, потом цыгане уезжают, а государство наказывает тех, кто пытается защитить свое право на существование.

- Тут можно не только про цыган говорить. Были еще истории…

- Историй было очень много. Если вы, не дай бог, сцепитесь с представителями другой национальности, то поскольку вы относитесь, прости господи, к коренному населению данной страны, то вы будете крайний в почти любом состоянии в любой ситуации.



- Это почему? Мы же сами определяем свои законы.

- Вы - это кто?…

- Я просто вспомнила историю, как очень много курдов приехали и заселились под городом Красногвардейском в Республике Адыгея в казачьи станицы. И курды там начали заводить фермы прямо в селах и просто тиранить население. Дело дошло до писем Путину.

- Было много таких сел. Большинства уже нет.

- Да, из села Белого, например, все казаки в итоге уехали. Мы написали об этом статью на одном из наших кавказских ресурсов, причем с упоминанием письма президенту. Там были все данные, интервью, ссылки на другие источники. На нас подала в суд Красногвардейская районная прокуратура в Красногвардейский районный суд. А мы даже не знали об этом, они нам не сообщили якобы потому, что не могли найти "Правду.Ру". Суд признал, что все написанное - неправда, что этого не могло быть и не было никогда. Документы этого суда отправились в Роскомнадзор, который закрыл этот ресурс. Мы долго разбирались. Потом все-таки доказали свою правоту и его вернули.

- Потому что вам не место в этой стране - государство это показывает предельно ясно и очень четко.

- Недавно вы в эфире на НТВ обсуждали проблему бедности. Там присутствовал и наш издатель Вадим Горшенин. Поскольку он был до недавнего времени главой ОНК, он рассказал, что за прошлый год в СИЗО было украдено продуктов на 39 миллионов рублей…

- Причем есть маленький нюанс по посадке в тюрьмы: по нашему закону, если вы просто украли на сумму менее десяти тысяч рублей, то вас не могут посадить в тюрьму. Наши ретивые правоохранители, которым нужно выслуживаться и зарабатывать звездочки на каком-нибудь безобидном деле, начинают дальше оформлять и накручивать. Например, если вы с кем-то поговорили перед этой кражей, значит, это было в составе организационной преступной группировки. Тогда вы уже идете в тюрьму. Если вы замок на двери сломали, то это уже кража со взломом, значит, вы идете в тюрьму и т. д.

- Опять же, Вадим Горшенин много раз был в Сахарове, где содержатся мигранты. На 40-м километре Калужского шоссе огромный Центр временного содержания мигрантов и, соответственно, огромное количество мигрантов. Если кто-то из них украл батон хлеба или у него проблемы с документами, то отправляют в этот центр, где они могут сидеть много месяцев и целый год. Их там кормят.

И вот когда Вадим Валерьевич с членами ОНК пришел проверять условия содержания мигрантов, к ним подошла сотрудница этого центра и говорит: "Скажите, а вы наши права защищаете? Можно мы расскажем про наши проблемы?"

У них там действительно большие проблемы и очень маленькие зарплаты. Оказывается, просто кому-то выгодно в большом количестве содержать и кормить этих людей. И никто бюджетных затрат особо не считает…

- Если на это выделяются средства, то, наверное, считают. Их же, пардон, по смете кормят.

- Средства на содержания мигранта больше, чем трудовая пенсия.

- Правильно. Потому что у мигрантов есть право, а у вас прав нет. Вот и все.

Про джихад-такси хочу еще сказать, как ездят все эти, прости господи, агрегаторы. Человек у себя в горах покупает права на управление ишаком, потом приезжает сюда в Москву и эти права автоматически признаются. А когда он за рулем заснет или обкурится и вас уничтожит, то у вас прав не будет.

- Куда ни посмотреть, все плохо… Это какая-то запущенная болезнь или специальная программа?

- Нет, это не болезнь. Это функционал. По моему предположению, наше государство создавалось для разграбления советского наследства. В советское наследство входят не только дома, станки, мостовые, но и биомасса, которая по праздникам называется населением. Мы с вами в это входим. И я думаю, что с точки зрения государства, мы с вами подлежим переработке в личное богатство разного рода олигархов, крупных и мелких.



Михаил Делягин