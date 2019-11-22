Вашингтон доводит кипение "иранского котла" до критической точки, - Д.Седов

00:30 26.11.2019

Дмитрий СЕДОВ | 22.11.2019



США – Ирану: "Допустимое количество обогащенного урана для государства, финансирующего терроризм, должно равняться нулю"

15 ноября правительство Ирана объявило об увеличении цен на бензин в два раза в рамках квоты 60 литров на одного водителя и в три раза за пределами квоты. Стоимость литра бензина в стране приблизилась к 1 доллару при средней зарплате в 400 долларов. Это серьезный толчок к росту цен.



Иранский риал слабеет по отношению к доллару. Всемирный банк подсчитал, что ВВП Ирана сократится в 2019 г. на 4,5%. В иранской банковской системе нарастает кризис. Финансы страны становятся все более уязвимыми перед угрозой внешних потрясений, таких как возможный военный конфликт или дальнейшее замедление экспорта нефти.

В сложном положении оказались государственные пенсионные фонды ИРИ. По состоянию на прошлый год официальное число иранских пенсионеров составляло 7,4 млн человек, 10% от общей численности населения страны, при этом население быстро стареет. По данным МВФ, уровень официальной безработицы в прошлом году достиг 27% среди молодых иранцев и 40% среди выпускников университетов. В иранском здравоохранении происходит "утечка мозгов", все больше врачей и медсестер стремятся уехать из страны. Иран испытывает нехватку необходимых лекарств иностранного производства.



Повышение цен на бензин привело к массовым протестам и беспорядкам 15-20 ноября. По сообщениям иранских СМИ, на улицы вышли 87 тыс. протестующих, которые блокировали дороги, нападали на банки, поджигали автозаправочные станции, громили официальные учреждения, ввязывались в стычки с полицейскими. Около 1 тысячи протестующих были арестованы за нарушение порядка и вандализм. При разгоне демонстраций несколько десятков человек были убиты, в том числе более десятка сотрудников правоохранительных органов.

В сообщении представителя комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла ситуация в Иране характеризуется как "очень серьезная". Правительство заблокировало работу Интернета и только с 20 ноября начало постепенно снимать запрет.



В разгар протестов госсекретарь США Майк Помпео заявил: "Граждане Ирана! США слышат вас, поддерживают вас и борются вместе с вами". 19 ноября на официальном сайте Государственного департамента США появилось объявление: "Президент Ирана Рухани ограбил Фонд национального развития на 4.8 триллиона долларов для финансирования террористов". Администрация США напрямую участвует в разжигании беспорядков в Иране.

Тегеран резко раскритиковал вмешательство во внутренние дела страны. Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил по адресу США: "Правительство, которое навязывает нашей стране экономические санкции, блокирует поставки продовольствия и лекарств старикам и больным, не имеет права заявлять, что оно поддерживает иранскую нацию". В тот же день Помпео объявил о новом ужесточении санкций против Ирана; отменены те исключения из санкций, которые были сделаны ранее. Давление на Иран нарастает.



Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), завод по обогащению урана в Фордо должен был быть перепрофилирован с помощью России под производство стабильных изотопов. Однако после выхода США из соглашения президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению их обязательств. США не отреагировали, и Иран перешагнул порог обогащения, предусмотренный СВПД (3.67%), доведя этот показатель на объекте Фордо до 4.5%. При этом Тегеран указывает, что готов вернуться к выполнению СВПД, если другие стороны сделают то же самое. В Вашингтоне все это игнорируют: "Допустимое количество обогащенного урана для государства, финансирующего терроризм, должно равняться нулю", – заявил Помпео.



Хотя новые санкции против объекта Фордо не имеют прямого экономического воздействия на ИРИ, они ведут к дальнейшему обострению ситуации. Расчет строится на том, что Тегеран продолжит обогащение урана, и это развяжет руки Соединенным Штатам. Давление на ИРИ будет усиливаться и дальше. Шаг за шагом Вашингтон доводит кипение "иранского котла" до критической точки. Политика "Подчинись или страдай" (submit or suffer), которую провозгласил Майк Помпео в мае 2018 года при выходе США из СВПД, продолжается.