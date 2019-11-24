 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прислуга в доме. Об издевательствах над невесткой в таджикских семьях
00:31 26.11.2019

Валентина Касымбекова, специально для Asia-Plus

Три истории, когда кризисный центр помог прекратить насилие над женщиной и даже возродить почти развалившуюсь семью.

Традиционно в Таджикистане события, происходящие в семьях, считаются закрытой темой и знают о них лишь родители. Однако масштаб семейного насилия настолько велик, что возникла необходимость вмешательства властей, правоохранительных органов и общественных организаций.

Много лет работает в сфере противодействия насилию кризисный центр ОО "Гамхори", находящийся в городе Бохтар. Практика его работы показывает, что участие общества крайне необходимо: во многих случаях оно помогает сохранить семьи, приносит покой и благополучие.

Избивая жену, плотно закрывал двери, чтобы никто не слышал

Шабнам вышла замуж по любви за образованого парня, преподавателя технического колледжа. Вначале супруги жили благополучно, воспитывали двоих сыновей. Расходы семьи увеличились с рождением детей, и Шабнам захотела устроиться работать в колледж, находившийся рядом с их домом. Однако супруг не разрешил ей работать из ревности и Шабнам осталась домохозяйкой.

Но это не улучшило их взаимоотношений. Муж начал выпивать, приходил домой поздно, раздраженный, всегда находил повод для ссоры, переходящей в избиение. Доставалось уже и 5-летнему сыну; лишь на 3-летнего малыша не подымалась у него рука.

Причем поведение супруга нельзя было назвать неосознанным. Насильник – муж, избивая жену, плотно закрывал окна и двери, чтобы никто из соседей, живущих рядом, не слышал ее плач и не смог вмешаться и защитить женщину.

После очередной выпивки он так сильно избил жену и старшего сына, что женщина вынуждена была убежать из дома, оставив детей с пьяным мужем.

Шабнам обратилась в Управление по делам женщин и семьи хукумата Хатлонской области, где функционирует Ресурсно-информационно-консультативный центр. Там работают психолог-консультант и юрист от КЦ ОО "Гамхори".

Выслушав женщину, решили действовать.

В кабинете участкового милиционера выяснилось, что родные Шабнам живут в отдаленном районе Хатлонской области, и ей не к кому было обратиться за помощью. Поэтому Шабнам несколько раз обращалась к участковому милиционеру по факту избиения и совершение насилия. Но из-за его бездействия ситуация в семье только усугубилась.

В присутсвии инспектора по предотвращению насилия в семье, участкового милиционера, зампреда джамоата, юриста, социального работника и психолога-консультанта муж-насильник всячески оправдывал себя, винил жену и клялся, что больше не совершит насилия. По решению комиссии по вселению женщин в центр поддержки женщин КЦ ОО "Гамхори", Шабнам с детьми была помещена туда для реабилитации и дальнейшего решения семейных проблем.

Специалисты по предотврашению насилия в семье и отдела по работе с женщинами и семьи Хукумата г. Бохтар вели работы с родителями и сотрудниками мужа – насильника. Последний часто просил вернуть супругу и детей, оправдывался проблемами из-за долгов на работе и по банковскому кредиту. Но и после прохождения реабилитационного курса Шабнам не могла поверить мужу и опасалась возвращаться.

Лишь спустя полгода произошло примирение, супруги осознали свои ошибки, и женщина с детьми вернулась в семью. Позже Шабнам вышла на работу, муж также продолжает преподавать в колледже.

Семья находится под наблюдением группы специалистов по месту жительства.

Сельской девушке нужна поддержка

Недавно в кризисный центр поступил звонок от представителя Консалтингового центра Левакант: женский голос сообщил, что некая женщина долгое время подвергается бытовому насилию, и сейчас находится в тяжелом состоянии, и попросила сотрудников КЦ принять ее.

Спустя некоторое время в здание КЦ вошла молодая сельская женщина с опухшим лицом, на котором выделялись черно-синие следы побоев. В руках у нее был маленький ребенок и небольшой узел с вещами.

Позже Гулдаста рассказала о своей семейной жизни.

Ее выдали за внешне приятного и веселого парня, и она была полна ожиданий счастливой жизни. Жили они в доме родителей мужа, и Гулдаста, по обычаю, вставала раньше всех и начинала уборку во дворе и доме, потом готовила еду и провожала мужа на работу.

Далее весь день был полон хозяйственными заботами и хлопотами. Однако родители ее мужа были постоянно недовольны Гулдастой, постоянно поучали и критиковали ее, а вечером пересказывали свои претензии ее мужу, вернувшемуся с работы.

Вначале их семейной жизни муж был на стороне Гулдасты, пытался примирить родителей и супругу. Но, как говорится, "вода камень точит", так и постоянные обвинения постепенно ухудшили его отношение к жене. Он стал ругать и жестоко бить ее за каждую жалобу родных.

Не улучшились отношения с мужем и после рождения детей. Наоборот, он стал присматриваться ко второму сыну, и говорить, что малыш не похож на него, высказывал сомнения в своем отцовстве.

Не вынеся постоянного гнета несправедливых упреков и избиений, Гулдаста вместе с детьми ушла к родителям. Несмотря на следы побоев, которые были на ее лице и теле, родители не одобряли жалоб Гулдасты, говоря, что надо терпеть и приспосабливаться к нравам семьи мужа.

Вскоре муж пришел за Гулдастой, прося помириться с ним, обещая изменить свое отношение и больше не бить. Гулдаста вернулась, однако вскоре вспыхнул очередной конфликт, а муж так жестоко избил ее, что у женщины закружилась голова. Она не могла встать, однако ни муж, ни его родня не пришли ей на помощь. Гулдаста просила вызвать врача, но муж отказался.

Утром Гульдаста ушла из дома, и по совету знакомой, обратилась в Кризисный центр. Сотрудники КЦ решили предоставить Гульдасте убежище; ей и детям была оказана бесплатная помощь психологов и медработников.

Кроме того, специалисты КЦ вместе с Центром по предупреждению насилия, Центром консультирования Леваканда встретились с мужем и его родителями; к беседам были также привлечены духовные лица, юристы и психологи

К счастью, эти усилия не пропали даром. Супруг и его родители смягчили отношение к невестке, пересмотрели свои требования, изменили поведение. В настояшее время семья воссоединилась и живет мирно.

Невестка из столицы

Различные представления о нормах семейной жизни и правилах поведения могут привести к разногласиям и недопониманию членов семьи, вплоть до ее распада.

Такова история Дилнозы, выросшей в благополучной столичной семье. Она была отличной ученицей, а после окончания школы подала документы в университет, поступила и успешно окончила его. Дилноза мечтала об интересной работе и счастливой семье.

Немало претендентов на руку девушки сватались к родителям Дильнозы. Но она остановила свой выбор на одаренном и симпатичном однокурснике. Девушку не остановило то, что ее избранник планировал возвратиться к родителям в Хатлонскую область.

После пышной свадьбы она переехала из Душанбе в дом родителей мужа, находящийся в отдаленном районе.

Здесь, девушке, выросшей в столице, и не знакомой с бытом и традициями села, пришлось очень тяжело. К отсутствию элементарных удобств и к необходимости ухаживать за домашним скотом она могла бы приспособиться со временем. Но то, что она оказалась фактически на положении прислуги у свекрови и старших невесток, которые могли ее обругать или ударить, просто поразило девушку; оказалось, что и ее муж отводил ей роль лишь послушной домохозяйки, и мог шлепнуть за любую оплошность.

Еще труднее стало Дилнозе после рождения ребенка, поскольку она ослабла, и не могла выполнять тяжелую физическую работу. Каждый день ей приходилось терпеть ругань и побои. Дилноза не могла распоряжаться своим временем, у нее не было денег, чтобы купить необходимое себе и ребенку; обида, чувство одиночества и непонимания тяготили ее. Поэтому спустя полтора года такой жизни Дилноза ушла от мужа.

Ее супруга и родителей отправили в Региональное бюро по предупреждению насилия, где работают специалисты из КЦ. Там им объясняли недопустимость оскорбления и рукоприкладства, ознакомили с содержанием закона о борьбе с домашним насилием и предусмотренной ответсвенности за него.

Супруги вместе с психологами КЦ многократно обсуждали способы решения проблемы. Им удалось убедить мужа переехать из дома родителей в отдельное жилье и перестроить семейные отношения на основе взаимоуважения и терпимости.

Консультации юристов и психологов дали хорошие результаты. Дилноза возвратилась в семью и сейчас они заново налаживают свою жизнь.

Источник - ASIA-Plus
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