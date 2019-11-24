 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Планы Вашингтона в отношении Тегерана буксуют, - Н.Плотников
00:42 26.11.2019

Иранцам живется трудно, но сдаваться они не намерены

Делегация Института востоковедения РАН в ноябре посетила Исламскую Республику Иран (ИРИ) по приглашению Института политических и стратегических исследований (ИПСИ) внешнеполитического ведомства этой страны. Российских ученых приняли в МИД ИРИ, в ряде высших учебных заведений Тегерана и священного города шиитов – Кума. Состоялся российско‑иранский семинар, на котором обсуждались проблемы, затрагивающие интересы и безопасность двух стран, ситуацию на Ближнем Востоке, прошедшие президентские выборы в Афганистане, а также возможные направления сотрудничества Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях.

Общие впечатления от официальных встреч и дискуссий: наши страны вышли на уровень стратегического партнерства, вместе пришли на помощь Сирии, помогают друг другу в противостоянии санкциям США, в целом одинаково подходят к обеспечению безопасности в зоне Персидского залива. В вузах заметно увеличилось число изучающих русский язык. В общей сложности в столичных и провинциальных вузах Ирана функционирует 10 кафедр русского языка.

В то же время, несмотря на приветливое внимание к российским гостям и желание сотрудничать, мы почувствовали довольно настороженное отношение к России как со стороны некоторых иранских экспертов, так и простых людей, особенно в глубинке. Одна из причин этого – двустороннее сотрудничество развивается в основном на высшем и высоком уровне. Оно пока не охватило народы в целом. Надо признать, что о своем соседе российская общественность знает мало. Для многих из нас Иран пока остается непонятной страной.

Трудно судить о положении в стране по итогам краткого визита. Тем не менее некоторые наблюдения могут представить интерес для тех, кто собирается посетить Иран в качестве туриста или с целью установления деловых контактов.

Прежде всего, вопреки утверждениям некоторых западных экспертов и иранской оппозиции о том, что страна в результате американских санкций близка к коллапсу, это совсем не так. Да, сейчас из‑за жестких санкций администрации Дональда Трампа ситуация в экономической сфере Ирана действительно сложная, но и не катастрофическая. Страна живет. В Тегеране с его более чем 14-миллионным населением на улицах бесчисленное множество машин. Причем, что бросилось в глаза, появилось немало новых авто, произведенных в том числе на местных заводах. Среди водителей много женщин. Некоторые из них, так же как и в Москве, по дороге на работу умудряются краситься за рулем, не обращая внимания на окружающих.

Цены на продукты питания взлетели из‑за инфляции, что вполне естественно. Но продукты в магазинах есть. В кафе и ресторанах стало меньше посетителей, но и они не пустуют. По вечерам в парках гуляет много людей.
Впечатление произвел пешеходный мост "Табийят", особенно подсвеченный в вечернее время. Он был построен, несмотря на санкции, и стал одной из достопримечательностей иранской столицы. Проложен на высоте более 40 м над центральной магистралью, соединяющей север города с его югом. Архитектор проекта – Лейла Арагиан. Идея строительства моста зародилась у нее еще на студенческой скамье. Он держится на трех огромных опорах и представляет собой длинную изогнутую кривую с широкими входами, несколькими пешеходными дорожками и тремя этажами ресторанов, кафе и зон отдыха.

В городе возводятся, несмотря на санкции, новые здания. На дорогах трудятся рабочие, поддерживая магистрали в нормальном состоянии. Открыты магазины и рынки, в которых торгуют в том числе товаром, произведенным в самом Иране. Это говорит о том, что страна с растущим населением (сейчас свыше 83 млн человек) развивает свои ненефтяные отрасли и сельское хозяйство.
Значительная часть экспорта Ирана приходится на нефтехимическую промышленность. Объем ее производства за первые 10 месяцев прошлого иранского года, закончившегося в марте, достиг 44,8 млн т. Экспорт составил более 9,7 млрд долл. Ирану по‑прежнему удается экспортировать нефтехимическую продукцию и сжиженный газ в ряд азиатских стран.

Иран исторически является торговой страной. С древних времен персы торговали со всем миром – их ткани и ковры, мозаичные и эмалевые изделия, мебель из драгоценного дерева считались одними из лучших. Видимо, еще с тех времен в крови иранцев выработалось умение работать под экономическим давлением и уклоняться от санкций.
В свободный вечер мы решили посетить магазины, расположенные в районе гостиницы, где мы проживали, чтобы приобрести сувениры. В одном из них трудились персы и армяне. Разговорились, поинтересовались, как им живется, посещают ли магазин иностранные туристы. Узнав, что мы из России, первым делом молодые парни высказали благодарность за то, что наша страна не поддается давлению американцев и поддерживает Иран на международной арене. Обороты продаж упали, но хозяин не собирается закрывать свой бизнес. Надеется на то, что после президентских выборов в США ситуация нормализуется. К нашему удивлению, оказалось, что среди покупателей много иностранных туристов из Европы. Больше всего немцев и французов. На днях магазин посетила большая группа туристов из Польши. А вот россияне – гости редкие.

На вопрос, ощущают ли они угрозу военного нападения США на Иран, дружно ответили, что вряд ли американцы решатся вступить с их страной в открытое противостояние. Но если это произойдет, то, по словам парней, весь народ возьмет в руки оружие и даст достойный отпор врагу.

В тот вечер сложилось впечатление, что люди другого и не скажут, так как боятся возможных последствий за высказывания, расцененные властями как крамольные. Однако после посещения мечетей в столице и в Куме во время намаза стало понятно, что Трампу лучше иранцев не задирать. Это мотивированные, любящие родину люди, независимо от того, кто правит их страной. Ответ дадут жесткий. Вообще было бы неплохо американскому президенту посетить мечети Кума и Мешхеда. Наверняка бы после этого он пересмотрел подходы к отношениям с Ираном и отправил в отставку некоторых государственных чиновников из числа "ястребов".

Причины происходящих сейчас в Иране событий из‑за повышения цен на бензин (в стране – одни из самых дешевых розничных цен на бензин в мире) – отдельная история. Связано это либо с управленческими ошибками властей, заблаговременно не объяснивших людям, почему было необходимо идти на этот шаг в стране, считающейся четвертой в мире по уровню добычи нефти, либо с внутренними столкновениями местных элит, готовых в борьбе за власть принести в жертву даже свою страну.
Как и следовало ожидать, ситуацией не преминули воспользоваться американцы. Госсекретарь Майкл Помпео написал в Twitter о своей поддержке протестов, заявив, что "США с вами". Надо ожидать, что Вашингтон скорее всего будет рассматривать протесты как один из результатов своей политики максимальных санкций, призванных оказать жесткое давление на Тегеран.

Иран живет не в изолированном мире. Он, как и другие страны, сталкивается с теми же проблемами: изменениями климата; стремительной урбанизацией и ростом численности в результате этого городского населения; деструктивной деятельностью внешних и внутренних негосударственных акторов; неравенством доходов и социальным расслоением народа; коррупцией и плохим государственным управлением; популизмом. Все это наложилось на американские санкции и непрекращающуюся борьбу иранских элит. Любому правительству в таких условиях работать чрезвычайно сложно.
Что делать мировому сообществу? Прежде всего не допустить разрушения государственности Ирана, чего так добиваются в Вашингтоне. Чем это может в итоге обернуться, все прекрасно знают на печальном опыте Ливии, Сирии, Ирака, Йемена. Только это будет во сто крат хуже для всего мира: Иран – не Ливия и не Йемен.

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно‑аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.

Тегеран-Москва
24.11.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574718120
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