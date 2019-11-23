 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНР всерьез заподозрили в перевоспитании концлагерем, - "НГ"
00:47 26.11.2019

Журналисты опубликовали документы о китайских учебных центрах для неблагонадежных уйгуров
Данила Моисеев

Нелояльных в Синьцзяне учат не в школьных стенах.

Анонимный источник передал в СМИ материалы, в которых содержатся инструкции по содержанию уйгуров и других мусульманских меньшинств в так называемых учебных центрах, иначе называемых лагерями профессиональной переподготовки в Синьцзяне. Заявленная цель этих заведений – профилактика терроризма. Запад обвиняет Пекин в несоблюдении прав человека и свободы вероисповедания. Однако эксперты усомнились в подлинности документов.

В распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) оказались документы, подтверждающие проведение Китаем репрессивной политики в отношении мусульман. Самыми любопытными из них являются инструкции отвечающего за безопасность в Синьцзян‑Уйгурском автономном районе (СУАР) китайского чиновника, зампредседателя местного комитета Китайской коммунистической партии Жу Хайлуня, адресованные начальникам так называемых учебных центров. В них утверждается, что в центрах установлено видеонаблюдение. Предписывается также следить за тем, чтобы люди не могли покинуть учебный центр во время занятий, приема пищи и даже мытья в бане и посещения туалета. Инструкции регламентируют все сферы жизнедеятельности, включая подъем, перекличку и уборку. В случае необходимости кому‑либо выйти за пределы лагеря вследствие болезни или иных причин к нему должен быть приставлен сопровождающий. Для находящихся в учебных центрах Жу Хайлунь приказывает ввести "дисциплинарные нормы".
Вновь прибывших в лагерь, согласно документу, тестируют и направляют в одну из трех групп: "очень строгую", "строгую" или "общую". Им позволяется раз в неделю делать телефонный и раз в месяц видеозвонок родным, но при этом сотрудникам учебных центров надлежит отслеживать влияние этих бесед. Руководителям заведений предписывается применять психологические методы. В сотрудники центров разрешается брать даже самих содержащихся в лагерях в случае хорошего знания ими мандаринского диалекта и китайской национальной культуры.

Также ICIJ упоминает четыре "бюллетеня" (так называют отчеты о секретных брифингах китайской разведки), в которых прослеживается прямая корреляция между массовой слежкой, устроенной спецслужбами за жителями Синьцзяна, и заключением в лагеря профессиональной подготовки. Эта информация, по словам западных журналистов, подтверждает то, что Китай использует технологии искусственного интеллекта и больших данных для контроля над мусульманскими меньшинствами. Одна из программ, применяемая в учебных центрах, высчитывает вероятность совершения преступления исходя из биографии человека, что позволяет говорить некоторым западным экспертам о беспрецедентном случае, когда компьютер может отправлять за решетку. Согласно "бюллетеням", в так называемые учебные центры было направлено более 15,6 тыс. человек только за одну неделю в 2017 году. А слежка была установлена за более чем 1,8 млн этнических уйгуров, среди которых 3925 незарегистрированных имамов. Всего в СУАР около 8 млн уйгуров.

Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин на вопрос британского журналиста о существовании трудовых лагерей сказал, что на территории Синьцзяна "имеются профессиональные образовательные и учебные центры, созданные для предотвращения терроризма". Он заявил, что с 2016 года в регионе не произошло ни одного теракта, за последний год количество туристов увеличилось на 40%, а экономический рост провинции составил 6%. Лю Сяомин сказал, что последние найденные документы являются сфабрикованными.

Правоту представителя Китая в комментарии "НГ" не исключает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев. "Подлинность документов необходимо еще раз перепроверить, все‑таки не факт, что они подлинные. Трагизм в том, что руководство КНР не может отказаться от таких мер, потому что сами китайцы эти жесткие меры поддерживают. Ситуация отражает господствующие в стране традиции управления: КПК не собирается ослаблять механизмы управления, а в последние годы даже усиливает их, включая идеологическую работу и укрепление принципа партийности", – сказал он.
Профессор ВШЭ Алексей Маслов признал наличие жесткого контроля в регионе. "Речь идет не только о множестве видеокамер на улицах и в общественных местах, но и том, что религиозные и многодетные семьи находятся под особым наблюдением. Если вы приезжайте в Синьцзян‑Уйгурский автономный район, то можете заметить, как местные люди опасаются с вами беседовать на болезненные темы", – говорит "НГ" эксперт.
Маслов отметил особенность политического развития СУАР. "Район находится на периферии и был присоединен к Китаю одним из последних, процесс "китаизации" в нем не завершен. Волнения здесь способны привести не просто к проблемам, а к экономической и политической дестабилизации по принципу домино. И это невыгодно России, поскольку куда лучше иметь дело со стабильным соседом. А на Западе любят говорить о том, что можно бороться за независимость и побеждать, и не думают при этом об экономических последствиях", – заключил Маслов.

Источник - ng.ru
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