Придут ли в Таджикистан европейские инвестиции?

01:00 26.11.2019 Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Таджикистану советуют кардинально изменить отношение к инвестициям, в частности, и к частному бизнесу в целом.



В последнее десятилетие основной поток инвестиций в Таджикистан идет из соседнего Китая. Но, похоже, наше правительство планирует диверсифицировать свой "инвестиционный портфель". Во время своего последнего визита в Европу Эмомали Рахмон пригласил швейцарских, и французских бизнесменов активнее осваивать таджикский рынок. Откликнутся?



Привлечение европейского капитала стало одной из главных целей состоявшегося на прошлой неделе визита президента Эмомали Рахмона в Швейцарию и Францию. О заинтересованности Таджикистана в швейцарских инвестициях глава государства заявил 6 ноября на форуме предпринимателей двух стран в Берне. Он отметил, что подготовлены национальные и региональные проекты, совместная реализация которых является взаимовыгодной для обеих сторон.



По словам президента, на данный момент в различных секторах экономики республики, работают более 25 швейцарских компаний и совместных таджикско-швейцарских компаний.



"За последние десять лет инвесторами Швейцарии в экономику Таджикистана инвестировано всего $167 млн, из которых $96 млн. составили прямые инвестиций, а $71 млн. являются кредитами, привлеченными предприятиями и организациями", - сказал он.



При этом Эмомали Рахмон отметил, что общий объем инвестиций в таджикскую экономику с 2007 года по настоящее время составил $9,5 млрд, в котором доля швейцарского капитала составляет всего 1,9%.



Президент выразил неудовлетворенность этими показателями с учетом "всех имеющихся ресурсов и возможностей" двух стран.



"Убежден, что с использованием возможностей, имеющихся в этой сфере, значительно расширится инвестиционная и деловая деятельность швейцарского бизнеса в Таджикистане", - сказал он.



Днем позже президент встретился в Париже с французскими бизнесменами и инвесторами. Он подчеркнул, что в настоящее время в Таджикистане работает 20 французских компаний, и отметил необходимость расширения межправительственного сотрудничества в перспективных секторах.



Для этого президент предложил создать Французское агентство развития в Таджикистане. Он призывал французских бизнесменов посетить республику, чтобы лучше ознакомиться с инвестиционными возможностями страны.



Привлекательная среда



На встречах с европейскими инвесторами Эмомали Рахмон отметил, что правительство последовательно принимает необходимые меры по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране. Так, он, например, отметил, что "торгово-экономическое законодательство страны приведено в соответствие с международными стандартами и обеспечивает правовые гарантии инвесторов".



По словам президента, законодательство страны для предпринимателей предусмотрело более 100, в том числе, для производителей товаров - 50 льгот и привилегий.



Он отметил, что таджикская сторона ратифицировала Конвенцию ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и Гаагскую конвенцию об апостиле.



"Реализация этих документов упрощает процедуру регистрации предпринимателей и усиливает их правовую защиту", - сказал он.



Эмомали Рахмон, также напомнил, что Таджикистан в последние годы четыре раза, в том числе и в этом году, вошел в десятку ведущих стран-реформаторов по улучшению бизнес среды в рейтинге "Ведение бизнеса" Всемирного банка.



"Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что неуклонно растут международные позиции Таджикистана с точки зрения инвестиционной привлекательности, и поддержки бизнеса", - заключил он.



Огромный потенциал



Президент Таджикистана, обратил внимание европейского бизнеса на ряд конкретных сфер, в которых таджикская сторона нуждается в инвестициях.



В первую очередь, он отметил гидроэнергетику, в которой республика обладает огромным, неиспользованным потенциалом.



"Правительство страны принимает практические меры для строительства новых гидроэлектростанций и реконструкций, в соответствии с международными стандартами существующих гидроэнергетических мощностей", - подчеркнул президент.



Также он предлагает инвестировать в инфраструктурные проекты, целью реализации которых, является "расширение транзитных возможностей региона, в том числе через территорию Афганистана в направлении портов Южной Азии".



Кроме того, глава Таджикистана, отметил сектор промышленного производства для достижения ускоренной индустриализации страны.



"Приоритетными областями развития промышленности Таджикистана, являются, прежде всего - горная, легкая и пищевая промышленность, включая переработку экологически чистой сельскохозяйственной продукции, металлов и драгоценных камней, хлопкового волокна, кокона и производство конечной продукции из сырья", - сказал он.



Также, по его словам, в стране существуют хорошие возможности для развития машиностроительной, химической промышленности, металлургии и других приоритетных производственных отраслей.



Швейцарским бизнесменам он предложил наладить свою деятельность в финансовой, и банковской сфере республики.



Более того, отметил Эмомали Рахмон, Таджикистан обладает богатыми природными богатствами, в том числе водными ресурсами, минеральными и неминеральными ресурсами, благоприятным климатом и достаточной рабочей силой.



"Для использования этих возможностей необходимы инвестиции и современные технологии", - добавил он.



Нужно в разы больше



Для достижения ускоренной индустриализации в соответствии с Национальной стратегией развития, правительство Таджикистана надеется на ежегодное привлечение средств от частного сектора (иностранные и отечественные инвестиции) в размере $3,6 млрд.



Согласно прогнозам Минэкономразвития и торговли, республика рассчитывает в 2020 году на иностранные инвестиции (кредиты, гранты и прямые инвестиции) в объеме $1 млрд. 528 млн.



Размер иностранных инвестиций в 2018 году, по данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, составил $645 млн, в частности $327 млн. поступили в качестве прямых инвестиций.



При этом приток иностранных инвестиций в целом, по сравнению с 2017 годом, сократился почти в два раза, а прямых инвестиций в частности – на $28 млн.



Если же верить прогнозам Минэкономразвития, то общий объем привлекаемых в наступающем году иностранных инвестиций превысит прошлогодний показатель в 2,4 раза. Более половины иностранных инвестиций в 2018 году было привлечено из Китая – $330 млн.



Для сравнения, идущие на втором и третьем месте Великобритания и Россия, вложили в прошлом году в экономику республики $28 млн. (4,3%) и $22 (3,4%) соответственно.



В целом, в 2018 году инвестиций в небольших размерах поступили из 36 стран мира, в том числе, из Афганистана.



По данным Госкомитета по инвестициям, и управлению госимуществом в 2007-2018 годы, в экономику Таджикистана было привлечено свыше $9,2 млрд. из 61 страны мира. Около трети всех инвестиций за эти годы поступило из Китая – $2,6 млрд. Далее идут Россия ($1,6 млрд.), США ($679 млн.), Великобритания ($645 млн.), Казахстан ($568 млн.).



Представители Консультативного совета при президенте РТ по улучшению инвестиционного климата обнадеживают, что в ближайшие годы объем прямых иностранных инвестиций увеличится, повысится роль отечественных предпринимателей, и, в целом, частного сектора в нашей экономике.



Совет рекомендует "набраться немного терпения", пока полностью заработает механизм предоставления льгот и преференций иностранным инвесторам и отечественным предпринимателям.



Главный инвестор



Китайские инвестиции начали поступать в таджикскую экономику только со второй половины нулевых годов.



Первые, сравнительно крупные инвестиции из Китая, были привлечены Таджикистаном в 2007 году после подписания двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Значительный же приток китайских инвестиций начался после урегулирования территориальных вопросов двумя странами в 2011 году.



В течение десяти лет вторая экономика мира по объему вложенных в таджикскую экономику финансовых ресурсов обошла Россию, которая являлась неизменным лидером на протяжении всей новейшей истории Таджикистана. Общий объем китайских накопленных прямых инвестиций на сегодняшний день составил уже $1,5 млрд.



В настоящее время китайские инвестиции вкладываются во все отрасли экономики Таджикистана, приоритетом пользуются добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, инфраструктура, химическая и текстильная промышленность, а также сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции.



Таджикские власти объясняют данное явление просто: наличием на данном этапе у Китая свободных финансовых ресурсов в больших объемах и их отсутствием у других стран.



Так, министр промышленности Таджикистана Заробиддин Файзуллозода в начале этого года заявил, что положиться сегодня можно только на китайских инвесторов.



"Только китайские компании сегодня могут инвестировать", - сказал он и подчеркнул, что до их прихода разрешение на работу в республике получали компании из западных стран, которые впоследствии не справлялись с вопросами финансирования.



Между тем, некоторые эксперты в Таджикистане с настороженностью относятся к инвестиционной экспансии Поднебесной, призывая власти более взвешенно относиться к этому вопросу.



Так, политический обозреватель Нурали Давлатов считает, что "чрезмерное привлечение инвестиций из Китая, может представлять опасность для независимости" таких маленьких стран, как Таджикистан. Ранее доктор экономических наук, профессор Ходжамахмад Умаров предостерегал, что чрезмерное привлечение китайского капитала может грозить национальной безопасности, и целостности страны.



Что дальше?



Власти Таджикистана рассчитывают на осуществление ускоренной индустриализации с помощью иностранных инвестиций, так как у самой республики для достижения этой – четвертой стратегической цели страны, ресурсов нет. Именно с привлечением инвестиций, для возведения промышленных мощностей, связывают эксперты недавнюю поездку президента страны в Европу.



"Руководство Таджикистана, с одной стороны, прилагает всевозможные усилия для улучшения инвестиционной привлекательности страны и привлечения иностранных инвестиций. За последние годы проводились реформы и приняты законодательные акты для улучшения бизнес климата, что позволило республике заметно подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business. С другой стороны, нерешенными остаются основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в Таджикистане: коррупция, кумовство в сравнительно доходных нишах рынка, и административные барьеры со стороны чиновников", - сказал "АП" экономист Субхон Ходиев.



По его мнению, без устранения указанных проблем сложно будет привлекать какие-то значительные инвестиции, а если даже кого-то и удастся "заманить", он пробудет у нас недолго.



"Любой инвестор, предварительно наряду с льготами, юридическими нюансами, будет изучать реальное положение иностранного бизнеса в стране. Если, к примеру, он планирует строить ГЭС, то будет интересоваться, как живется российским и иранским инверторам (Сангтудинские ГЭС, - ред.), если хочет вкладывать средства в телекоммуникационную отрасль, пойдет к "Мегафону" и Tcell, и спросит, как у них дела. Только после этого, он примет решение, стоит ли работать в Таджикистане", - считает экономист.



Аналитик Султон Сафаров считает, что таким странам, как Таджикистан, нужно создать исключительные во всех отношениях условия, чтобы нивелировать свое неблагоприятное географическое расположение (труднодоступная горная местность, отдаленность от морских портов, граница с политически нестабильным Афганистаном, и так далее…).



"Не будем говорить о китайцах, потому что они терпеливо будут переносить все тяготы для достижения своих конечных целей. Европейцы же здесь, при существующей у нас практически полной незащищенности собственности инвестора, непотизме, коррупции и бюрократии, долго не задержатся", - сказал он.



Аналитик советует властям, добиваться кардинального изменения отношения к инвестициям, в частности и к частному бизнесу в целом, чтобы рассчитывать на столь необходимые для индустриализации, и, в конечном итоге, для продвижения экономических ресурсов. Источник - ASIA-Plus

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