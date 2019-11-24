Казахстанский ученый привел неоспоримые доказательства принадлежности Шынгысхана к казахам

01:21 26.11.2019

Научные доказательства принадлежности великого полководца Чингисхана к древним казахским родам привел ученый, пишет "Мегаполис". Автор исторической монографии о Чингисхане - доктор филологических наук Нурлан Мынбаев утверждает, что нашел в древних исторических писаниях неоспоримые доказательства принадлежности полководца к тюркам. Первое доказательство было найдено у средневекового ученого-историка Рашида ад-Дина, практически современника Чингисхана. Историк перечисляет все казахские роды и добавляет, что "для придания себе славы они стали называть себя монголами, хотя исторически они были тюрками". В казахской лексике, по словам Мынбаева, существует понятие "Мәнгi ель" - "Вечный народ". "Вот о какой славе говорит Рашид ад-Дин. О построении вековой империи, вечного государства тюрок. Таковы были сверхидея и основной замысел Чингисхана, когда он объединял разрозненные кочевые народы степи. Это был воистину гениальный замысел - собрать в единое целое разрозненные, воюющие между собой казахские племена, и создать им "Вечное государство", в котором не будет межплеменных распрей, губящих кочевников. Вот откуда появилось определение "монголы" - носители великого замысла Чингисхана", - пояснил Мынбаев. Ученый также говорит, что в ономастике есть закономерности, позволяющие определить языковую принадлежность того или иного народа. Однако среди названий казахских родов слово "монгол" выбивается из этого разряда. Мынбаев нашел ответ на этот вопрос в высказываниях самого Чингисхана. Перечисляя казахские племена, которые с самого начала были с ним в походах, Чингисхан говорит: "Пусть те племена, что не бросили меня в дни моих поражений и разделяющие сегодня мою радость от восхождения на трон, будут вечным народом - "Мәнгi ель". "А ведь мечта о создании вечного народа, вечного государства - это вековая мечта наших предков, озвученная в сагах и легендах", - поясняет Мынбаев. "А вот что пишет Ибн-аль-Асир: "Гарнизон Самарканда сдался на милость победителя. И они сказали так: "Мы тюрки из рода Шынгысхана. Он нас должен помиловать". Чем это вам не доказательство принадлежности великого завоевателя к тюркам?" - отмечает ученый. Также Мынбаев приводит слова монголов к кипчакам, которые вместе с аланами выступили против них: "Мы с вами одной крови, а кто вам аланы?". "Мы приводим достаточно весомые доказательства принадлежности Чингисхана к древним тюркским племенам. В том же казахском шежире прописана буквально вся родословная казахских чингизидов, начиная от Чингисхана и заканчивая Кенесары ханом, отдавшим жизнь за свободу и независимость казахской земли. Почему эти аргументы не принимались в расчет до недавнего времени?" - говорит ученый. По его мнению, восстановление подлинно тюркской историографии полностью изменит "нынешние представления людей о прошлом, сводя историю европейской цивилизации лишь к небольшому фрагменту в развитии человечества на фоне тысячелетней тюркской истории".



Алтынорда