Китай снова девальвирует юань?

09:24 26.11.2019

Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня на 91 базисный пункт до 7,0397 юаня за доллар. Это минимум с начала месяца



Народный банк Китая сегодня понизил курс юаня на 91 базисный пункт до 7,0397 юаня за доллар. Это минимум с начала месяца.



Снижение курса юаня длится непрерывно уже четыре торговые сессии подряд, хотя до этого наблюдалось укрепление и многие эксперты даже посчитали, что США и Китай в ходе переговоров смогли договориться о стабилизации валютного курса.



По итогам 2015 г. юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 г. - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 г. юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 г. - опустился на 5,1%. В 2019 г. курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет.



Однако сейчас эта теория становится все менее вероятной, да и успех торговой сделки далеко не очевиден.

В сильно раздробленном Конгрессе США существует широкая двухпартийная поддержка стремления Трампа привлечь Китай к ответственности за годы экономического шпионажа, кибератак, принудительной передачи технологий и демпинга недорогих товаров, произведенных с помощью внушительных государственных субсидий.



Тем не менее большинство из этих критических проблем не будут решены в соглашении первой фазы, которое фокусируется на закупках сельскохозяйственной продукции.

В то время как мировые фондовые рынки растут и падают в обморок каждый раз, когда выходят новости с заголовками о торговой сделки между США и Китаем. Ситуация с самой торговой сделкой, которая была, как казалось, не за горами еще летом 2018 г., не выглядит слишком оптимистичной.

Так называемая первая часть сделки мало кого интересует, вопрос во второй фазе, и вот она выглядит все менее вероятной, к тому же обе страны толком не могут договориться и по первой части, пишет Reuters со ссылкой на источники.



Китайские власти и вовсе говорят, что второй части сделки нет даже на горизонте. Более того, они утверждают, что у них нет задачи заключить ее как можно быстрее, они могут и подождать - спешит Трамп.



Вторая часть сделки сосредоточена на ключевой жалобе США о том, что Китай крадет интеллектуальную собственность США, вынуждая американские компании передавать свои технологии китайским конкурентам.

Это и неудивительно: у Трампа впереди выборы. Он, конечно же, хотел бы быть на коне, однако китайцы как раз и тянут время, они не слишком хотят видеть такого партнера.

Добавим также, что ожидания рынков относительно заключения торговой сделки постепенно снижаются, осталось дождаться только, когда на фондовых площадках это выразится в резком падении котировок.



Москва, 25 ноября 2019