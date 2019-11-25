Бес толку. Отказаться от латиницы предложили в Казахстане

09:27 26.11.2019

Автор: Аделаида Романова

25.11.2019



Известный публицист Дастан Елдес прокомментировал переход казахского алфавита с кириллического написания на латиницу. По словам специалиста, разработанная графика была создана неграмотно и требует усовершенствования, передает NUR.KZ.



По словам специалиста, ранее он опубликовал пост в социальной сети Facebook, который привлек внимание не только отечественных журналистов, но и представителей зарубежных СМИ. Об этом сообщает Qazaquni.kz.

Елдес отметил, что не знает, прочел ли его пост президент страны Касым-Жомарт Токаев, однако после данной публикации стало известно, что 21 октября глава государства дал поручение усовершенствовать латинский алфавит.



Эксперт сообщил, что в Казахстане приняли каракалпакский вариант алфавита, которым пользуются в Узбекистане. Однако он был составлен неграмотно, поэтому от него решили отказаться и в Узбекской Республике.

Предположительно, соседняя страна вновь введет в оборот первую версию латиницы, в которой используются диакритические знаки.

В настоящее время в Казахстане, по информации специалиста, рассматривают 4 варианта латинского алфавита, который в дальнейшем может быть принят в нашей стране.



Елдес пишет, что работа должна проводиться не только над алфавитом, но и над самим казахским языком, который нужно сделать кодифицированным. Это поможет в решении проблем с программированием или работой с онлайн-переводчиками.



Специалист считает, что у Казахстана нет причины переходить на латинскую графику, поскольку второй язык, на котором общается население - русский.

"Казахстан географически, экономически, политически, лингвистически далек от Запада и является членом ЕАЭС, где рабочим языком является русский язык. В данном случае необходим логический подход и здравый смысл, а не политизация языковой проблемы", - написал он.

Елдес отметил, что на кириллице казахский язык выучить легче. Также это поможет сохранить богатую казахскую литературу, которая была написана на кириллической графике.



"Пока не поздно, предлагаю узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу в качестве второго алфавита",- отметил он.