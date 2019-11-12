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Зародыш казахстанской оппозиции уже обретает уродливые черты, - А.Курманов
09:38 26.11.2019

Айнур Курманов: Зародыш казахстанской оппозиции уже обретает уродливые черты
12 ноября 2019,

В минувшую субботу одновременно в Алматы и Нур-Султане прошли разрешенные митинги и акции либеральных прозападных объединений "Республика" и "Оян, Казахстан", которые были малочисленными и собрали всего по 50 человек, но активно разрекламированы в правительственных СМИ. Но в южной столице активисты "Оян, Казахстан" организовали провели формально несогласованную акцию в центре города, устроив еще и шествие.

Как и 30 августа, никого из них не задержали, полицейских в форме не было, никто им дорогу не перекрывал и превентивно не арестовывал из своих квартир. То, что это "радикальное" действо разрешено властями, да еще с самого верха, никаких сомнений не вызывает и золотая молодежь из богатых семей из южной столицы сейчас мобилизуется не только для того, чтобы создать канал для выпускания пара недовольства среди новых поколений казахстанцев, но и привнести в их сознание либеральные и националистические взгляды.

Этим еще показывается и триумф демократии, когда разрешаются партии, митинги, демонстрации. Лозунг "за парламентскую республику" в действительности должен заморочить головы несведущим и прикрыть реальную политическую физиономию организаторов шествия в Алматы. Ведь ведущие представители этого движения являются своеобразным кадровым резервом власти, отучившись по государственной программе "Болашак".

Так, например, Асем Жапишева закончила в рамках президентской программы университет Кардиффа, а Димаш Альжанов Лондонскую школу экономики и политики. Они и не скрывают, что финансируются "Фондом Сороса", фондом им. Конрада Аденауэра и имеют отношения с посольством США. То есть, условно власть создает "либеральный", "национал-демократический" и даже "левый проект". В качестве молодых либералов выступает золотая молодежь из "Оян, Казахстан", поддерживаемая помимо заокеанских фондов, еще и кураторами из высоких кабинетов.
Вокруг них группируется и пестрая тусовка из Коалиции гражданских инициатив. Национал-демократов из себя лепят, в свою очередь, активисты Демократической партии и в первую очередь Жанболат Мамай и Сергей Дуванов, а "левых" всяческие мелкие группы и общественные объединения с громкими названиями, которым также разрешают проводить митинги на окраине Алматы.

По сути, к предстоящим парламентским выборам усиленно формируется искусственная и подконтрольная прозападная либеральная и национал-демократическая оппозиция. Социальные протестные настроения хотят перенаправить в безопасное русофобское русло, так как лозунги этих оппозиционеров уже давно известны. Это категорическое неприятие ЕАЭС и совместных индустриальных проектов, призывы к тотальной декоммунизации и дерусификации.
На первый взгляд кажется, что все под контролем и эти образования будут выполнять лишь то, чего от них хотят в Акорде и Совбезе. Но дело в том, что в Украине Янукович и СБУ также думали, что все контролируют. Так и в нашей истории, ныне формируемые на перспективу искусственные партии в случае внезапной смерти Елбасы или его длительной госпитализации, могут превратиться в орудия политической борьбы олигархических группировок, которые уже изготовились к переделу собственности и власти.

И даже если этого не случится, то все равно та же Демократическая партия, партия "Республика", объединение "Оян, Казахстан" и еще куча национал-демократических и нацистских групп и проектов будут усердно по команде создавать управляемую фронду, которая в нужный момент активно выступит против интеграционных процессов и, естественно, будет агитировать за сближение с США и ЕС.

Правящей элите выгодно сваливать нежелание дальнейшей интеграции на мнимую боязнь со стороны "радикальной оппозиции" и придворных националистов, которые якобы могут вывести толпу на центральные площади и улицы. Такие же финты уже проделывал главный идеолог Марат Тажин, вытаскивая в качестве страшилки Мухтара Тайжана и его национал-экологическое движение "Антигептил" в памятные 2013-14 годы.

Идя на смену движению "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") молодые и борзые прозападные национал-демократы, и либералы будут стараться создать реальные структуры, обрасти сторонниками, чтобы превратиться в реальную политическую силу. Находясь на подкормке одновременно двух хозяев – отечественных олигархов и американских компаний и фондов, они будут делать все, чтобы увековечить сырьевую колониальную систему в интересах транснациональных корпораций.
"Оян, Казахстан", как Демократическая партия, "Республика" и другие создаются чтобы под шумок трескучих речей о реформах, на самом деле оставить навсегда в стране господство западного и китайского капитала.

Айнур Курманов, лидер Социалистического Движения Казахстана специально для News Front

Источник - news-front.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574750280
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