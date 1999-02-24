"Мозг Елбасы" разжаловали в штрудель. Марата Тажина сослали послом Казахстана в Прагу

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10:59 26.11.2019
Марат Тажин получил должность посла
Его последняя должность - государственный секретарь Республики Казахстан.
Марат Тажин назначен послом РК в Чехии, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике.
Тажин Марат Муханбетказиевич родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске.
В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Стажер Лондонского университета (1987-1988)
Трудовой стаж:
- Инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983);
- Аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1983-1987);
- Старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1991);
- Заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1991-1992);
- Первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (11.1992-01.1993);
- Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993);
- Заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (06.1993-10.1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства);
- Государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (10.1994-10.1995);
- Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (10.1995-24.02.1999);
- Помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК (24.02.1999-04.05.2001);
- Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (04.05.2001-11.12.2001);
- Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-08.2002);
- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (08.2002-03.2004);
- Начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2004-03.2005);
- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-13.04.2006);
- Помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (13.04.2006-11.01.2007);
- Министр иностранных дел Республики Казахстан (11.01.2007-04.09.2009);
- Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (05.09.2009-01.2013);
- Государственный секретарь Республики Казахстан (16.01.2013-01.2014);
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (02.2014-01.2017);
- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 12.01.2017).
- Государственный секретарь Республики Казахстан (24.03.2019-09.2019).