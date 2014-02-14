Особо тайный советник. КазОлигарх Ракишев признался, что с июня работает внештатным советником КазМИД

11:10 26.11.2019

Кенес Ракишев стал внештатным советником министра иностранных дел

Назначение было еще в июне этого года.



Бизнесмен Кенес Ракишев назначен внештатным советником глав МИД, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в МИД РК. Назначение было еще в июне этого года.

Ракишев Кенес родился в 1979 году. Окончил Казахстанскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Oxford Business School.

Трудовой стаж:

· Советник фонда безопасности дорожного движения при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан (1998-1999);

· Специалист учебного центра ОАО "Банк Туран-Алем" (2000);

· Менеджер ЗАО "КазТрансГаз" (2000);

· Специалист, начальник отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО "Intergas Central Asia" (2000-2002);

· Начальник управления ВЭС ЗАО "КазТрансГаз (2002);

· Первый заместитель генерального директора по экспорту ТОО "Торговый дом "КазМунайГаз" (01.2003-10.2003);

· Заместитель генерального директора по маркетингу АО "КазТрансГаз" (10.2003-09.2004);

· Генеральный директор ТОО "Меркурий" (09.2004-04.2005);

· Председатель Совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (28.04.2016-11.2016);

· Председатель совета директоров, правления АО "SAT & Company" (переименовано 26.09.2018), Председатель Совета Директоров "Fincraft Resources"

Прочие должности:

· Первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан (10.2004);

· Вице-президент Союза ТПП Республики Казахстан (2005);

· Член совета директоров АО "Kazakhstan Petrochemikal Industries Inc." (2007-2009);

· Вице-президент Федерации бокса города Алматы (02.2009-03.2011);

· Вице-президент Азиатской конфедерации бокса (с 04.2011);

· Председатель совета директоров глобальной технологической компании Net Element International (2012);

· Член совета директоров АО НК "Казахстан Инжиниринг" (2014-01.2015);

· Председатель совета директоров АО "БТА Банк" (14.02.2014);

· Глава Совета по развитию молодежного предпринимательства Национальной палаты предпринимателей РК (с 12.2014);

· Председатель Совета Директоров АО "КСЖ "Казкоммерц-life" (11.11.2016)

· Член совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (01.2015-07.2017);

· Вице-президент Казахстанской федерации бокса (с 12.2018), Президент Казахстанской федерации бокса (c 10.2019).