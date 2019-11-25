Она уны тудым-сюдым... КазПравоохранители не могут сговориться между собой по "делу Кексель"

11:15 26.11.2019

МВД больше не комментирует дело Олеси Кексель

Официальная информация будет. Сейчас расследование - Тургумбаев.



В кулуарах правительства министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева вновь спросили о деле в отношении экс-грозы коррупционеров Олеси Кексель, передает zakon.kz.



- Официально на сайте МВД мы дали вам ответ. Там все написано, - сказал Тургумбаев (здесь стоит отметить, что на сайте МВД не удалось найти информации).



- Что написано? Какой статус на сегодняшний день? Дело в отношении Кексель продолжается? Оно не прекращено, как говорил господин Кожамжаров? - задали вопросы журналисту главе МВД.

Он ответил, что официально есть их информация. На этом пока все.



- Официальная информация будет. Сейчас расследование, - сказал Тургумбаев.



На минувшей неделе экс-глава Антикоррупционной службы и бывший генеральный прокурор, а ныне сенатор парламента Кайрат Кожамжаров заявил, что дело в отношении Олеси Кексель было прекращено. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел начато расследование по заявлению о пытках, в котором фигурирует бывшая руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель.

После появления информации о расследовании в отношении Кексель, редакция сайта обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру. Его перенаправили в Следственный департамент МВД РК, где так и не ответили на запрос.