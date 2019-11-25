ВАДА против рос-"мутьков". Допинг-война продолжается

11:48 26.11.2019

Российскому спорту реально грозит полная изоляция. Но только не футболу



Как мы уже знаем, комитет по соответствию ВАДА направил рекомендацию исполкому Агентства вновь отстранить РУСАДА. К этому шло, решение можно назвать вполне предсказуемым. И последствия казались тоже вполне предсказуемыми. В конце концов, РУСАДА совсем недавно было уже забанено. И мы прекрасно помним национальную обиду и даже унижение Пхенчана, где наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, без гимна и флага, не команда, а группа индивидуалов, .



Самое ужасное, что за минувшее время мы к этому практически привыкли. Никто уже не воспринимает подобное развитие событий как трагедию. Мы утешаем сами себя: если наш спортсмен поднимется на высшую ступень пьедестала в Токио, весь мир ведь все равно узнает, что победил россиянин, пусть гимн и не прозвучал и триколор в небо не взмыл.



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Двойной удар в одну точку

К этому сценарию с грустью, разумеется, но готовились вновь. На деле ситуация развивается значительно хуже. И дело тут, без сомнения, не только в вердикте комитета по соответствию ВАДА. Тут совпадение по датам .

Вышел двойной удар в одну болевую точку. Вот уже 5 лет нас обвиняют не в частых допинговых разоблачениях, они во многих странах приключаются, а в государственном участии в применении фармакологической подпитки спортсменов. Россия эти обвинения категорически опровергает. Даже президент Владимир Путин признал, что в отечественном спорте допинга многовато и это печально, будем бороться и искоренять, но при этом категорически опроверг обвинения в государственной поддержке и даже в государственной толерантности к запрещенному стимулированию.



И вот, пожалуйста. Вердикт комитета по соответствию ВАДА – следствие подмены проб базы данных московской лаборатории. Сама эта база перед передачей ее экспертам ВАДА находилась в распоряжении Следственного комитета РФ. Кто же, получается, занимался подменой? ВАДА теперь убеждено: государственные мужи.

Ну, а решение ИААФ по нашей легкоатлетической федерации вызвано тем, что впрямую в фальсификации дела Данила Лысенко обвинены высшие руководители ВФЛА, которые тут же подали в отставку.

ВФЛА формально общественная организация, но уж больно уровень серьезный, да и курируется Министерством спорта.

Вот такая печальная картина. Причем оперативная реакция ВФЛА, явно по указанию Минспорта, проводившего специальное совещание на сей счет, тоже неудачная. Покинувшего свой пост теперь уже экс главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина сменила Юлия Тарасенко.



И вот как это событие прокомментировала звезда мировой легкой атлетики и наша сильнейшая спортсменка Мария Ласицкене: "Шляхтина поменяли на Шляхтина. Тарасенко – ставленница Шляхтина, и должна незамедлительно уйти из федерации вслед за своим сверхпрофессиональным начальником, как и все остальные его друзья. Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена".

Мария, бесспорно, права. ВФЛА необходимо было срочно обнулиться, оперативно избрать полностью новый состав, только в этой ситуации возможен был хоть какой-то конструктивный диалог с ИААФ. Международная Ассоциация легкой атлетики нанесла удар первой: приостановила временно (На какое время? Ответа нет) выдачу нейтрального статуса россиянам.

Сохранить бы нейтральный статус

А дальше – как снежный ком. Специальное заседание исполкома ВАДА, посвященное России, состоится 9 декабря в Париже. И если руководящий орган Агентства утвердит решение своего комитета по несоответствию, в чем не приходится сомневаться, то повторение пхенчанской ситуации в Токио станет для нас еще оптимальным вариантом. Причем это наказание планируется ввести на 4 (!) года. В эти сроки, кроме Токио, попадают еще и, скажем, футбольные чемпионаты Европы-2020 и мира-2022 в Катаре.

Наиболее радикально настроенные деятели ВАДА предлагают лишить россиян права выступать на международных соревнованиях и в нейтральном статусе тоже. Попутно российским спортивным чиновникам запретят посещать международные соревнования (это, видимо, наименьшее из всех угрожающих нам зол). Могут запретить и проведение международных турниров в России, в частности, под угрозой Евро-2020.



Футбол, без сомнения, нужно выделить отдельно. ВАДА сильно только там, где царствует МОК. Международный Олимпийский Комитет вообще-то над Агентством, при нем созданном 10 ноября 1999 года. Хвост давно уже управляет собакой. Президент МОК Томас Бах успел благоразумно заявить, что при любом раскладе ОКР не имеет отношения к манипуляциям с базой данных московской лаборатории. А именно ОКР отправляет команду на Олимпиаду, поэтому нельзя лишать Россию права делегировать национальную команду. А ведь ВАДА, согласно Уставу, лишь рекомендует, а решение принимает МОК.

Недели не прошло, как . "МОК полностью доверяет ВАДА в отношении России", – заявил он. А затем и вовсе: "Этот процесс находится в юрисдикции ВАДА и CAS (Спортивного арбитражного суда). Я не знаю деталей, это все не в наших руках".

ФИФА МОК не подчиняется

Есть, однако, несколько международных спортивных федераций, которые без громких заявлений и демонстраций достаточно дистанцированы от МОК и совершенно не боятся испортить с ним отношения. Напротив, оберегают себя от беспредела ВАДА, здраво понимая, что бесконечная вереница разоблачений, изъятия и перераспределения медалей убивает интерес к этому виду спорта и больно бьет по коммерческой составляющей, как это произошло, скажем, с веломногодневкой "Тур де Франс" и той же легкой атлетикой. ФИФА от МОК вовсе не зависит и олимпийский футбольный турнир по значимости и престижности не идет ни в малейшее сравнение с первенствами мира и континентов, Лигами чемпионов и Европы. ФИФА скорее вовсе откажется от футбола на Играх, как поступила НХЛ, нежели в полном объеме допустит ВАДА в свои владения.

Поэтому в футболе, без сомнения, РОССИИ НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ. Примем участие в Евро-2020 и матчи его проведем у себя в запланированном объеме. А затем начнем отбор на мундиаль в Катар.

Изоляция – это крах. Надежда на бизнес-составляющую

Вот все остальное – значительно хуже. Угроза изоляции нашего спорта вполне реальна. Возврат к довоенным Спартакиадам это крах. Об этом даже думать не хочется.

Остается надеяться на взвешенную позицию наших спортивных руководителей в ходе неизбежных всевозможных переговоров.



И… на коммерческую составляющую мирового спорта, к которой столь неравнодушны его руководители.

Привлекательность фигурного катания без россиян упадет ниже плинтуса. Хоккей – аналогично. В легкой атлетике народ массово идет на стадион в любой стране только ради Марии Ласицкене. Бокс и единоборства без России, художественная гимнастика, синхронное плавание – это финансовый крах организаторов соревнований, пустые трибуны и невозможность продать права на телетрансляции.

Так что, надежда есть достаточно серьезная. Но сейчас слишком многое зависит от наших спортивных руководителей. Не от спортсменов, увы. Они – заложники.