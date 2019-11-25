 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 26.11.2019
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Понедельник, 25.11.2019
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Производство кыргызских е-паспортов откладывается. Суд признал тендер незаконным
12:02 26.11.2019

26 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Верховный суд признал незаконным тендер на производство е-паспортов нового образца, оставив в силе решение первой инстанции. Об этом 24.kg сообщили в ВС КР.
Исковые претензии к ГРС, департаменту госзакупок Минфина ранее подала компания Mühlbauer ID Services GmbH - один из участников тендера.

Межрайонный суд Бишкека признал решение тендерной комиссии ГРС от 1 февраля 2019 года о победителе на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана недействительным. По тендеру победителем признавалась латвийская компания ЗАО Garsu Pasaulis.
Глава ГРС Алмаз Мамбетов сообщил журналистам, что итоги тендера будут отменены.

Очевидно, что придется объявлять новый тендер, чтобы производство паспортов нового поколения все-таки началось.

Источник - 24.kg
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