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Оппозиция размечталась не хуже власти. Грузии обещают бессрочные протесты
12:30 26.11.2019

Грузинская оппозиция продолжает наступление на руководство страны, которое отказывается проводить парламентские выборы 2020 года по новой схеме. Правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили при этом вчера пошла на уступку оппозиционерам, объявив о решении не выдвигать своих кандидатов в ряде одномандатных округов. Таким образом, власти намерены добиться "более сбалансированного представительства" политических сил в парламенте нового созыва. Их противники, однако, назвали такой шаг "дешевым подкупом". Вчера они устроили многотысячное шествие, а сегодня намерены вновь заблокировать все входы в парламент. И продолжать ненасильственные протесты до победного конца.

О том, что "Грузинская мечта" безоговорочно отвергла требование оппозиции провести осенью 2020 года парламентские выборы на основе партийных списков, вчера сообщил генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Вопрос окончательно закрыт. Советую оппозиции готовиться к выборам-2020 по мажоритарно-пропорциональной модели",- заявил он. Впрочем, он подсластил пилюлю, пообещав: 31 октября 2020 года, когда в стране должны пройти очередные выборы в парламент, партия власти не будет выставлять кандидатов в нескольких одномандатных округах, чтобы обеспечить "более сбалансированное представительство в парламенте".
Напомним, что летом "Грузинская мечта" под давлением оппозиции согласилась на проведение очередных выборов в парламент по пропорциональной системе и с "нулевым" барьером, то есть для всех зарегистрированных партий и блоков открывалась бы возможность получения депутатских мандатов. Однако в ноябре голосование по этому проекту было провалено, и решающую роль здесь сыграли депутаты-одномандатники от правящей партии. Это и спровоцировало новые протесты в Тбилиси.

Обнародованная в понедельник уступка оппозицию возмутила.
"Нас пытаются купить и торговаться. Неужели власти думают таким дешевым подкупом сбить протестную волну?" - не скрывала недоумения экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Обращаясь к властям, она сказала: "Ваш срок правления истекает в октябре 2020 года, в противном случае вы плохо кончите. Хотя у меня нет никакого желания, чтобы произошла революция или переворот, вы все делаете для этого".
Вчера днем члены либертарианской партии "Гирчи" пришли на митинг у здания парламента с "иконами", на которых был изображен Бидзина Иванишвили. Они пояснили, что иронизируют над миллиардером и укоряют людей, "обожествляющих этого золотого тельца". В патриархии Грузии назвали акцию безвкусицей, оскорбляющей чувства верующих.

А вечером в Тбилиси состоялось шествие.
В 19:00 колонны оппозиции двинулись к зданию парламента с нескольких направлений. К жителям Тбилиси присоединились и приехавшие из регионов. Особенно большая группа прибыла из западногрузинской провинции Самегрело, что в Тбилиси посчитали знаковым событием: население именно этого региона сыграло ключевую роль в "революции роз" 2003 года. Участники шествия несли клетку с зеброй, к которой приклеили фото Бидзины Иванишвили (намек на частный зоопарк в его резиденции). А рядом несли виселицу с чучелом без всякой надписи.
Полиция не вмешивалась. Но, по данным "Ъ" из источников в правящей партии, она намерена решительно действовать сегодня. Как рассказал один из лидеров оппозиции Гога Вашадзе, утром во вторник тысячи активистов вновь окружат здание парламента и попытаются сорвать пленарное заседание по обсуждению бюджета на 2020 год. Бывший секретарь Совета национальной безопасности, лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия раскрыл тактику оппозиции. "Если власти применят силу, снова выведут на улицы спецназ, мы не будем оказывать сопротивления",- подчеркнул он, но предупредил, что ненасильственные "блок-акции" станут перманентными и у партии власти "будет единственная возможность выйти из этого ада - согласиться на проведение пропорциональных выборов".
Как на грузинский парламент повесили замок
Оппозиция начала осуществление своей программы "мирного сопротивления" в прошлую пятницу: активисты молодежных организаций "Смени" и "Позор" одновременно устраивают шумные акции у резиденций премьера и президента, муниципалитетов и офисов депутатов-мажоритариев. Кроме того, молодые люди, "вооруженные" свистками и трещотками, дежурят у офиса "Грузинской мечты" и резиденции Бидзины Иванишвили. Периодически демонстранты пытаются повесить на оградах замки, символизирующие "закрытость" партии власти. Они утверждают, что ничего не нарушают, так как не блокируют доступ в эти здания. Оппозиционные лидеры также предупреждают: в ходе сегодняшнего блокирования парламента не стоит оказывать спецназу серьезное сопротивление, нельзя брать в руки палки и бросать бутылки, нужно лишь загораживать подходы к парламенту, как это уже было 18 ноября. За подобные действия участников акции протеста и лидеров оппозиции можно привлечь к ответственности лишь по административному кодексу.

Грузинские власти до сих пор воздерживались от чрезмерно жестких силовых действий. Одна из причин этого может состоять в том, что с 27 ноября Грузия вступает в права страны-председателя Совета Европы. Применение силы против демонстрантов и их задержания подорвут авторитет Тбилиси и могут вызвать резкую реакцию Запада. Однако по некоторым признакам власти все-таки рассматривают возможность ареста лидеров оппозиции. Во всяком случае, накануне очередной акции у парламента оппозиционная телекомпания "Главный канал" сообщила: прокуратура "сняла с полок" уголовные дела против экс-мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулавы, а также председателя политсовета Единого национального движения Никанора Мелии – сторонников Михаила Саакашвили, которые могут понести ответственность за предполагаемые должностные преступления во время его правления.
Георгий Двали, Тбилиси
№217 от 26.11.2019, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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