Очередной кыргызский генерал (Исаев - нач. ГУ спецохраны МВД) попал под антикоррупционное следствие

12:43 26.11.2019

ГКНБ расследует дело в отношении генерала милиции Т.Исаева по статье о злоупотреблении должностным положением



В Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано уголовное дело в отношении Талантбека Исаева по статье о злоупотреблении должностным положением, сообщили Tazabek в ГКНБ.

На сегодняшний день он занимает должность начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР, генерал милиции.

На данный момент начато досудебное производство.

По данным СМИ, речь идет о периоде, когда Т.Исаев работал в ЗАО "Компания Манас Менеджмент" на должности вице-президента.



По данным Минюста, руководителем ЗАО "Компания Манас Менеджмент указан Белеков Нурсултан Белекович, компания занимается предоставлением разовых и прочих услуг по обеспечению пищей.

Справка:

Статья 320. Злоупотребление должностным положением

1. Использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее умышленно либо по неосторожности значительный вред, - наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.

2. То же деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности, - наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории со штрафом II категории.

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, причинившее по неосторожности тяжкий вред, - наказывается лишением свободы III категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом III категории.

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, - наказываются лишением свободы IV категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом IV категории.