Низкая цена на тадж-хлопок: вина посредников или мировых рынков? - А.Ашуров

12:59 26.11.2019

Абдулло Ашуров



Хлопкоуборочная кампания в Таджикистане подходит к концу. В нижней палате таджикского парламента предметом горячих дебатов стал вопрос заниженной цены "белого золота" и роли посредников.



Хлопок является одним из двух экспортных товаров Таджикистана и источником валютного дохода страны.

По словам министра сельского хозяйства РТ, компании, занимающиеся переработкой и экспортом хлопка, установили в этом году цену в 4 сомони (около 40 центов) за килограмм. Фермеры утверждают, что такая стоимость не покрывает все расходы. А хлопкоперерабытывающие заводы парируют в ответ, что стоимость хлопка на мировом рынке, в частности на Ливерпульской бирже, по сравнению с предыдущим годом, упала, с чем связано и снижение цены на хлопок в Таджикистане.



По данным Агентства по статистике Таджикистана, на складах фермеров хранится около 400 тыс тонн хлопка.

Шукурджон Зухуров, спикер нижней палаты парламента страны заявил 22 ноября на парламентском заседании, что Таджикистан является аграрной республикой и в сельскохозяйственном секторе занято около 1 млн человек, но чиновники не обращают внимания на проблемы фермеров.

Он поставил под сомнение официальную статистику о собранных 400 тыс тонн хлопка и сказал, что по его наблюдениям, местные власти, пытаясь показать радужные цифры, возят тюки с хлопком из одного района в другой. Он также посетовал на слишком мизерную стоимость хлопка, что не стимулирует фермеров к выращиванию хлопка и повышению урожайности этой культуры.



"Дехкане собирают хлопок, но не могут его сдать на хлопкоочистительный завод в своем районе. Появляется посредник и фермер вынужден сдать ему свой хлопок но цене 4 сомони за килограмм. Он доставляет хлопок на завод и получает свою прибыль. До каких пор это будет продолжаться?", - сказал Зухуров.

Изаттулло Саттори, министр сельского хозяйства Таджикистана, поддержал спикера и сказал, что действительно посредники и владельцы хлопкозаводов снизили стоимость хлопка, и дехканин не видит стимула выращивать эту культуру.



По его словам, по подсчетам минсельхоза стоимость килограмма хлопка составляет 6 сомони 70 дирамов, а заводы скупают его у дехкан по 3,5-4 сомони.

"На сегодняшний день существует нерешенная проблема: в стране работают 136 хлопкоочистительных заводов, но они не подчиняются какому-либо государственному органу. Они сами себе министры, устанавливают цены на хлопок с потолка. Если бы заводы принимали у дехкан хлопок по цене как минимум 6 сомони за килограмм, то производство хлопка у нас дошло бы до 450 тыс тонн", - сказал министр.

Шукурджон Зухуров поддержал в ответ: "Разве не было бы лучше, если бы одно государственное учреждение покупало и перерабатывало весь хлопок?".



За ходом дискусси наблюдали большинство министров и председателей комитетов и агентств, за исключением премьер-министра и его заместителей. Глава Агентства по статистике Гульнора Хасанзода в ответ на слова Зухурова о преувеличенной статистике сказала, что цифры, полученные из Согдийской области и районов республиканского подчинения об объемах собранного хлопка, верны, и это подтвердила проверка.

Она признала, что в статистических данных из Хатлонской области имеются сомнения относительно более чем 14 тыс тонн хлопка, и в настоящее время они перепроверяют правильность информации.



Очевидно, что Шукурджон Зухуров не был удовлетворен этим ответом и попросил антикоррупционное агентство проверить точность статистики по сбору хлопка в стране. Он также выразил обеспокоенность тем, что большая часть хлопкового волокна не перерабатывается, что приводит к оттоку капитала.

"Посмотрите, один килограмм хлопкового волокна продается нашими компаниями за рубеж по 1,2 доллара. Из одного килограмма хлопко-волокна можно сшить две рубашки, которые мы покупаем за 60-100 долларов. Посмотрите, сколько денег мы теряем. Вот почему, мы не устаем повторять о том, что хлопок нужно перерабатывать внутри страны. Но у нас получается, что хлопок является обузой для фермеров. Если так, значит, нужно думать о других культурах", - сказал спикер.



Некоторые эксперты утверждают, что такие дискуссии мало как влияют на жизнь рядового сельхозработника, что эта проблема существовала годами, но власти ничего не сделали для ее решения.

Максуджон Отабеков, агроном организации "Нексигол", которая консультирует таджикских фермеров, говорит, что фермерские хозяйства вкладывают в производство хлопка около 10 тыс сомони на каждый гектар земли, и цена, устанавливаемая хлопкозаводами, не соответствует затратам фермеров. "Если правительство не решит эту проблему и не поможет фермерам, они все обанкротятся", - сказал он.



Тем временем хлопкозаводы связывают снижение цены на хлопок с ценами на мировом рынке.

Давронджон, представитель хлопкоперерабатывающего завода "25-летие независимости" в районе Спитамен Согдийской области, сказал, что после нескольких месяцев цена на хлопок на мировом рынке начинает повышаться и сейчас, в зависимости от сорта, они покупают хлопок у фермеров по цене до 5 сомони.



Но, продолжил собеседник, многие дехкане сейчас воздерживаются от продажи урожая. "Заводы перерабатывают хлопок по запросу фермерских хозяйств и те самостоятельно продают его", - добавил он.

В настоящее время цена одного фунта (453 грамма) хлопкового волокна на мировом рынке, включая Ливерпульскую фондовую биржу, составляет 65 центов. Получается, что один килограмм хлопкового волокна стоит 1 доллар 30 центов или 13 сомони.

Согласно официальной статистике, в этом году в Таджикистане собрано 397 тыс тонн хлопка.