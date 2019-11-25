Желтороссия. Как Россия присоединяла Китай

14:03 26.11.2019 А знаете ли вы, что однажды Россия чуть не присоединила к себе Китай - и кто этому помешал? Почему слово "Желтороссия" было внесено в списки запретных - и забыто? Что было с Владивостоком, когда китайцы составляли больше половины его населения? Почему Владивостокскую крепость никогда не пытались осаждать - и почему не разрушаются легендарные вантовые мосты Владивостока?



Расскажу вам об этих и других секретах Владивостока так, что вам захочется приехать в этот город - и увидеть все собственными глазами!



Поехали, будет интересно!



- А знаете, какая главная достопримечательность Владивостока?

- Мост на остров Русский! Красивый такой, вантовый, огромный!

- А как он называется?

- Эм, там что-то со стоимостью его было связано, кажется, Золотой мост?

- Это который через Амурский залив?

- Да-да, он самый, Владивосток ведь вокруг этого залива вырос!



Примерно так думают все мои друзья - и просто обыватели, не бывавшие на Дальнем востоке. Мост - тот самый, который дорогой, который к саммиту строили, а ведет он в никуда, ведь на острове Русском ничего нет…



Говорят, человеческий мозг работает лишь на несколько процентов от возможного уровня - и даже эти считанные проценты нещадно экономит. И если у тебя уже есть какое-то видение ситуации, то большинство фактов ты будешь воспринимать как подтверждение этого видения, не вникая в них по существу. Лишь только какое-то очень сильное противоречие между фактами сможет направить тебя в другую сторону.



Так и с Мостом во Владивостоке. Казалось бы, нужно было насторожиться еще тогда, когда мост назвали по-разному: мост на остров Русский, Золотой, мост через Амурский залив. Но все эти названия почему-то ложились в одну канву. Примерно как с Крымским мостом - мы ведь все очень скоро забудем, что их, на самом деле, два!



Давно мечтал побывать во Владивостоке, всегда было интересно, каково это - нашенский город - да на другом конце земли! И когда мечта начала превращаться в план и обрастать деталями, начал искать места, откуда тот самый владивостокский Мост можно было сфотографировать в лучшем ракурсе.



Открыл Яндекс, начал листать фотографии: ага, вот красивый ракурс от Токаревского маяка на мысу на юге города. Вот другой красивый ракурс, с холма на верхней станции фуникулера.



Хотя подождите… что это возвышается там, вдалеке? Еще один мост?! Золотой, на остров Русский, через Амурский - как три разных?!



И, вот, ты смотришь на фотографию одного из самых пассионарных и необычных городов России - и рот от удивления сам открывается! :)



Такие открытия - лучший стимул узнать о городе, его плане и истории побольше! Нет, в этой заметке не будет длиннющего обзора истории, уместного в рассказах про Калининград, про Крым и Севастополь (где история и статья в Википедии есть буквально у каждого камня). Владивосток - он моложе. И хоть Приморье обитаемо давно, больше полутора тысяч лет, сам Владивосток был основан только в 1860 году.



Около четырехсот лет понадобилось Руси, чтобы дойти из Москвы в эти края.



История



Интересно провести параллели между эпохой великих географических открытий в Западной Европе - и на Руси. Осознанное движение Великого Княжества Московского на восток началось при Василии II Темном в 1430 году - с основания Соли Камской (да, ресурсная направленность нашей экономики была заложена шестьсот лет назад). И произошло это за полвека до свержения монголо-татарского ига!



Далее была пауза в полтора десятилетия на время междоусобиц и борьбы Василия II за власть. Вернув себе престол в 1447 году, он продолжил колонизацию Прикамья. В 1448 году Москва ставит в Перми Великой своего епископа, в 1451 году - князя, и вскоре Парма окончательно русеет.



В 1480 году в результате стояния на Угре Московская Русь сбрасывает татаро-монгольское иго - и начинает активную экспансию на восток.



При Иване III к Москве присоединяется Вятская земля (1489) и Югорская (1502). Иван Грозный ведет долгую и изнурительную борьбу с Казанью (окончательно завершена в 1552) и Башкирией (1557). Следующие 25 лет ушли на Урал и Западную Сибирь (1583, Сибирское ханство, поход Ермака Тимофеевича). Иртыш (1586) и Обь (1595) присоединяются при Федоре Блаженном, фактически, при Борисе Годунове.



1604 - Томск, 1631 - Братск, 1643 - Байкал (Иркутск), 1666 - Удинский острог (современный Улан-Удэ), 1688 - Чита. Дальше русские колонизаторы уходят на север (Таймыр, Якутия, Камчатка, Чукотка), в то время как на юге начинается затяжной русско-китайский (цинский) конфликт 1649-1689 годов.



Юг Восточной Сибири был заселен довольно плотно - и присоединится значительно позже уже к Российской империи, причем больше политическими методами. В 1858 году с ослабленным Китаем подписывается Айгунский мирный договор об установлении границы по Амуру, основываются Благовещенск и Хабаровск.



Наконец, в 1860 году Китай проигрывает во Второй опиумной войне - и отдает России Приморье.



Таким образом, через 430 лет после начала похода на восток, был основан главный восточный рубеж - Владивосток. Название города не зря было образовано от слов "владеть" и "восток" - в общем, именно со Владивостоком за Российской Империей закрепились Восточная Сибирь и Приморье. А ведь со стороны моря за этими землями шли не только японцы и англичане, но и другие европейские державы с колониальными амбициями.



У нашей империи амбиции, надо сказать, были не меньше. В конце XIX века приобретает популярность колониальный проект "Желтороссия" - присоединение Маньчжурии и других регионов на севере Китая.



Термин "Желтороссия" был образован по аналогии с "Новороссией" - и подразумевал постепенное смешение русских с народами монголоидной (желтой) расы за счет переселения в те края крестьян и казаков. А также за счет обращения китайцев в православие. В рамках этого проекта была построена Китайско-Восточная железная дорога, основан целый ряд русских городов в Китае: Харбин, Дальний, Порт-Артур и другие.



На самом деле, проект развивался достаточно успешно. И если бы не планы другого мощного соседа, сегодня Маньчжурия и Монголия говорили бы по-русски, как Бурятия или Тува.



Однако, у японцев на эти земли были свои виды. И когда Маньчжурию фактически увели у них из-под носа, а Российская Империя начала строить крупнейшую военно-морскую базу в Порт-Артуре, японцы не стали мириться с такой наглостью - и объявили нам войну. А мы ее проиграли. На этом проект Желтороссия был завершен, а Россия потеряла не только Маньчжурию, но и Сахалин, сначала южный, а затем и северный.



Интересно, что и официальная история, и народная память разом позабыли про этот проект и про его название. Слово было включено в стоп-списки цензуры как в царские, так и в советские времена - и не только у нас, но и в Китае. Такие неприятные воспоминания вековой давности!



Миллионка



Сначала в этих краях был китайский рынок, куда за недорогой одеждой и повседневными товарами ходил весь город. Позже китайцы стали заселять округу, а со временем начали возводить жилые дома специально для сдачи в аренду торговцам. Рынок рос вслед за городом, китайцы оборудовали для разгрузки своих судов ближайшую бухту. Следом появились моряки, простой люд с жаждой легкой наживы, мошенники всех сортов - и, конечно, дамы. И если поначалу дамы были японками и кореянками, то позже подтянулись и материковые китаянки.



Квартал, второй, третий, четвертый - и вот уже целый район населен преимущественно азиатами. Их три тысячи, пять, семь, пятнадцать, тридцать, уже пятьдесят тысяч! Город, наконец, замечает проблему - но что с ней можно сделать? Это уже целый город в городе, а его боссы регулярно откупаются от властей.



С другой стороны, множество нищих китайцев всегда готово поработать за такие деньги, за которые наши даже из дома не выйдут - и они взяли на себя почти всю низкооплачиваемую работу. Хорошо, вроде бы. До тех пор, пока не начали конкурировать с местными…



Наши дни? Конец XIX века!



Если в Москве на всю округу гремела слава Хитровки, то в Приморье ходили легенды о Миллионке - удивительном китайском районе в самом центре Владивостока. Маленькие дворики с узкими потайными переулками, многоуровневая хаотическая планировка, проституция, опий, контрабандная торговля и азартные игры - в Миллионке было это все! Как в той же Хитровке или в городе-крепости Коулуне, в Миллионке можно было прожить целую жизнь - и ни разу не покинуть ее пределов.



Но ничто не вечно под луной. Отгремела и Миллионка. И если Хитровку закрыли буквально за пару дней, как через почти столетие закроют Измайловский рынок, то Миллионка умирала почти полвека. И Империя, и молодое Советское государство долго наводили порядок в этом районе. Китайцев пытались учить, переводить их работу на официальные рельсы, наконец, расселять.



Первые попытки расселения Миллионки относятся к началу XX века после серии шпионских скандалов с Японией: воля горожан соединилась с желанием военных. Китайское население города к тому времени достигло 50 тысяч человек - и стало сравнимо с русскоязычным населением. А после революции и интервенции Антанты (1917-1922) - так и вовсе превзошло. Тем активнее советская власть взялась за Миллионку: китайцев и корейцев депортировали на родину и в степи Казахстана. В 1929 году от былого населения осталось 32 тысячи, в 1932 - 16 тысяч. Наконец, в 1936 году в Москве принимается решение окончательно разогнать Миллионку, и она пустеет за несколько месяцев.



Интересно, что эти кварталы не стали разрушать, и по той самой Миллионке можно погулять и сейчас. Она до сих пор по-своему мрачна и неуютна, хоть и находится в самом туристическом центре города. Кажется, этот образ поддерживается специально, ведь в Миллионке в наши дни расположилось несколько потрясающе антуражных кафешек и гостиниц. К ним так и хочется приклеить характеристику "инстаграмогеничные", фотографии получаются очень атмосферные, конечно, когда из кадра уходит толпа интуристов.



Владивостокская крепость



Но вернемся к непростым отношениям с Японией.



В 1867 году власть в Японии переходит к молодому 15-летнему императору Муцухито (Мэйдзи), который объявляет об отказе от самоизоляции и дает курс модернизацию. При восшествии на престол он принес Клятву Пяти пунктов - и за 44 года своего правления смог превратить Японию из отсталого феодального государства в одну из ведущих мировых держав.



Путь, который прошла Япония за годы его жизни, те преобразования, происходившие на глазах у простых японцев, можно сравнить разве что с правлением Сталина ("от телеги и сохи до ракеты и атомного реактора"). Авторитет его был непререкаемым, и патриотические настроения в империи следовали вслед за экономическим ростом.



В 1876 году Япония заключает мирный договор с Кореей, включив ее в свою сферу влияния. В 1894 году начинается японско-китайская война, которую Китай вскоре проигрывает - и по планируемому мирному договору Японии должна была отойти Корея, Маньчжурия и Ляодунский полуостров. Но у европейский стран были свои виды на раздел Китая - и вскоре Тройственная интервенция (Россия, Германия и Франция) вынудила Японию отказаться от завоеваний. В 1898 Ляодун был отдан в аренду России, которая там основала Порт-Артур и Дальний, и проложила туда железную дорогу - с планами на завоевание Китая и Кореи.



Где-то в это время стало ясно, что войны между Российской и Японской империями не избежать. По сути, вопрос заключался в том, кто быстрее успеет построить мощный флот и собрать армию.



Во всех приморских городах начинается спешная постройка крепостей, железную дорогу в Дальний и Владивосток строят круглосуточно из нескольких городов одновременно.



В 1903 году по Транссибу открывается движение поездов до Дальнего, через несколько месяцев - и до Владивостока. А в феврале 1904 года японцы нападают на Дальний и Порт-Артур.



Да, в первые месяцы войны Россия сильно пострадала, в том числе, из-за потери значительной части флота на Тихом океане. Мобилизационный потенциал и армия у нас были больше, но располагались почти полностью в центральной части страны - и перебросить его на Дальний восток мешала незавершенная постройка Кругобайкальской железной дороги. По сути, в 20-летнем марафоне постройки Транссиба Россия опоздала всего на несколько месяцев. Будь КБЖД запущена годом ранее, итог той войны был бы совсем другим, да и революции, возможно, не произошло бы.



Но КБЖД в 1904 году еще только строилась, и воинские эшелоны на восток стояли на берегу Байкала в ожидании своей очереди на единственный паром. А на Дальнем востоке мы сдавали позицию за позицией. Затоплен, но не сдается "Варяг", взорван "Кореец", сдан Порт-Артур…



Конечно, российская армия куда сильнее японской - и к началу 1905 года баланс сил в русско-японской войне становится совсем не в пользу островной империи. До уверенной победы наших, по разным оценкам, остается меньше года, но в России в январе 1905 начинается Первая русская революция. В истощенной от войны Японии тоже не все гладко, и Мэйдзи отправляет Николаю II несколько мирных предложений. На третье из них Николай отвечает согласием. И с этого момента у Российской империи на Дальнем востоке остается одна единственная крепость - Владивосток.



По количеству фортификационных сооружений Владивосток превосходит все другие наши города-крепости, включая Севастополь. Владивостокская крепость состоит из двух десятков фортов и полусотни береговых батарей. Общая длина укреплений - несколько сотен километров!



Взять крепость Владивосток с моря или суши просто невозможно. Понимая это, японцы не тратили на его осаду сил во Вторую мировую.



Железная дорога



приходила во Владивосток трижды! В первый раз - в 1893 году - город был соединен небольшой местной веткой с соседним Уссурийском (в те годы - село Никольское).



Владивосток тогда не воспринимался дальневосточной столицей - и был явно на третьем месте после Дальнего и Порт-Артура. Поэтому неудивительно, что в первые годы дорога шла отсюда на север по соседним городам и селам как изолированная. Что здесь вскоре пройдет основной ход Транссиба, никому и в голову не приходило.



В 1894 железная дорога из Владивостока добралась до села Муравьев-Амурский (ныне Лазо), в 1895 - до Имана (Дальнереченск), в 1897 - до Хабаровска.



А в 1903 году во Владивосток прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга: из Харбина была построена дополнительная ветка Китайско-восточной железной дороги. Прямых поездов, к слову, из Москвы и Петербурга во Владивосток не было, но было три так называемых согласованных поезда, когда пассажир высаживался в Омске или Харбине - и ждал несколько часов следующего поезда в нужную сторону. Билет при этом был единый. Время в пути поначалу составляло 16 суток, позже сократилось до 12. А стоимость проезда (в переводе на современные деньги) - около 90 тысяч рублей, примерно две средние месячные зарплаты в империи.



Долгое время поезда во Владивосток ходили через Китай, пока, наконец, в октябре 1916 года не замкнули Транссиб, построив сложнейший мост через Амур в Хабаровске. Вокзал к тому времени перестроили в духе Ярославского вокзала Москвы, создав по обеим концам магистрали двойное произведение, как Московский вокзал в Петербурге и Ленинградский вокзал в Москве.



Стелла "9288", символический "тот конец Транссиба" ("дальше некуда"), вид в сторону Москвы. На самом деле, Транссиб идет дальше. И в самом городе за моей спиной еще несколько километров путей, и ветка на Находку уходит еще почти на двести километров, но про Находку в следующей заметке.



И еще о рекордах. Если говорить о самой удаленной от Москвы по километражу станции, сейчас это поселок Ноглики на Сахалине. Вагоны по пути из столицы проходят до Ногликов больше десяти тысяч километров. А самым длинным беспересадочным маршрутом до недавнего времени был поезд №350 Киев-Владивосток. В пути поезд проводил чуть меньше 8 суток, проходя за это время 10267 километров! Почти 10 лет назад мне довелось на нем проехать, необычный был состав, с вагоном-душем и другими странностями. А сколько анекдотичных ситуаций по пути произошло, ууу, включая множество шуточек и подколок на национальные темы. Какими милыми и безобидными они тогда казались…



Но вернемся к первым годам Транссиба. В этот раз поезда до Владивостока не продержались долго: с революцией и началом гражданской войны движение по Транссибу прервалось на несколько лет, аж до 1925 года.



В наши же дни по соседству с владивостокским железнодорожным вокзалом расположился морской вокзал, а от привокзальной площади отправляются автобусы и маршрутки по городу, в Находку, Уссурийск, Спасск Дальний - и даже в Хабаровск. Это не только очень удобно в плане логистики, но и делает вокзал одним из культурных центров города.



Нам же повезло вдвойне - в те дни в город встречал северокорейского лидера Ким Чен Ына, и мы как-то незаметно оказались в самой гуще политической жизни страны. Посмотрели и на перекрытия движения, и на толпы журналистов, и на прибитые гвоздями к плитке красные ковровые дорожки - и даже на бронированные черные элитные машины!



Как Сан-Франциско, только лучше!



Говорят, эта история началась с подачи Хрущева. В октябре 1959 году он вернулся из поездки в США, как раз из Сан-Франциско...



Сезоны на Дальнем востоке сдвинуты примерно на месяц от центральной России. А поскольку Владивосток расположен на широте Сочи, в мелком и теплом Амурском заливе в иные годы купаются до конца сентября. Таким был и октябрь 1959-го: днем воздух прогревался до +25, почти как в Сан-Франциско. А в Москве стояла хмурая и дождливая осень с ночными переходами через ноль.



Конечно, солнечный и зеленый город бухт и сопок так и напрашивался на сравнение с Сан-Франциско, расположившимся почти ровно напротив Владивостока, с другой стороны Тихого океана. И запала Никите Сергеевичу в голову мысль превратить Владивосток в витрину социализма, сделать город красивее и благоустроеннее!



На практике этот лозунг превратился в массовое жилищное строительство, буквально за пару лет весь город был переселен из бараков и двухэтажных балок. Да, за последние годы облик города сильно изменился, но основа его планировки была заложена именно тогда.



А еще Хрущев привез из Сан-Франциско идею необычного канатно-рельсового транспорта - фуникулера, в наши дни - одно из главных туристических развлечений.



"Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский"



- последнее публичное выступление Ленина состоялось 20 ноября 1922 года, и посвящено оно было Владивостоку, недавно взятому большевиками. Владивосток был основан как город-порт, рос и развивался, сражался и переходил из рук в руки в годы гражданской войны именно в таком качестве. И после окончания Великой отечественной войны развитие города определялось его ключевой ролью - главной базой Тихоокеанского флота.



Владивосток - это корабли (военные) и суда (гражданские) до горизонта. Все те преимущества удобных бухт, о которых я рассказывал в заметке про Севастополь, здесь раскрываются с лихвой.



Пейзажи и панорамы улиц здесь меняются буквально каждый день с заходом в бухту Золотой Рог очередного "супер": круизного суперлайнера, суперконтейнеровоза или большого крейсера. И набор куда разнообразнее других трех баз флотов и крупных портов: Севастополя, Мурманска, Калининграда!



Архипелаг императрицы Евгении



Екатерина I? Слышал. Анна Иоанновна? Была такая. Елизавета Петровна? Да. Екатерина II? Да. Евгения? Кто это?



Интересно, что Дальний восток для Европы мы открывали преимущественно по суше. А многочисленные его острова и бухты впервые были обнаружены европейцами (англичанами, французами, немцами) и американцами. Многие из них в будущем были переименованы.



Жителям Владивостока повезло, пожалуй, больше, чем кому-либо в России, особенно современным мальчишкам: у них есть цельный настоящий городской архипелаг со множеством красивейших островов! Императрица Евгения - француженка, жена Наполеона III. В ее честь архипелаг назвали французские моряки, открывшие его в начале 1850-х годов.



Самый известный и крупнейший из островов архипелага - Русский. Его главная загадка - название, насчет которого есть несколько непохожих версий, сходящихся в том, что назван он не в честь Руси. Например, был когда-то среди первопроходцев матрос по фамилии Русских, в честь него назвали гору, а потом название распространилось и на весь остров.



Остров почти пополам делит удобная бухта Новик, поэтому неудивительно, что в советские годы он играл сугубо оборонительную роль. Весь Русский был застроен фортами, батареями и военными частями Тихоокеанского флота. Распад Союза на острове сказался катастрофическим образом. Для служивших и учившихся здесь моряков остров превратился не то, что в медвежий угол - в настоящий голодный ад на земле! Пик трагедии пришелся на 1993 год, когда в местном гарнизонном госпитале от недоедания лежало больше 250 матросов, а четверо умерли от голода (буквально)! Когда читаешь новости о той трагедии 10 лет спустя, 20 лет спустя, такое просто не укладывается в голове. Все-таки, как быстро народная память забывает о тех тяжелых днях.



Тем интереснее наблюдать, как буквально с каждым годом меняется Русский. В 2007 году было принято решение провести во Владивостоке саммит участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС Владивосток-2012. Мероприятие крупное, международное, масштабом чуть меньше олимпиад и всемирных выставок EXPO. В самом городе подходящих площадей для строительства павильонов не нашлось. Зато буквально в нескольких километрах от центра обнаружился огромный и почти полностью пустующий остров Русский, где можно было построить и сами павильоны, и множество всего другого интересного. И мешала, в общем, сущая мелочь - дороги на Русский не было. Никакой.



Да, дорожная ситуация во Владивостоке нулевых была просто отвратительной. В часы пик город вписанных в рельеф узких и извилистых улочек стоял в глухих пробках. С мыса Эгершельд до мыса Чуркина, находящихся в километре друг от друга на противоположных берегах Золотого Рога, можно было ехать час, а то и два.



И легко представить, какие эмоции испытывали жители, которым нужно было попасть на другую сторону залива по объездной дороге, смотрите, вооон там, вдалеке она! Кстати, в похожей ситуации сегодня находится и старший брат Владивостока - Севастополь (эти два города невозможно не сравнивать): попробуйте проехать днем от какой-нибудь Артбухты до Радиогорки, не пользуясь паромом…



Главное сокровище Владивостока



В общем, когда Путин с Шуваловым объявили о планах строительства трех огромных мостов, жители Владивостока, думаю, простили этим двоим буквально все.



Первый из гигантов - часто теряющийся в тумане низководный мост через Амурский залив. Самый нефотогеничный из трех мостов, осознать его размеры можно разве что из иллюминатора самолета. До недавнего времени он был вторым по длине (4364 метра) мостом России - после Ульяновского моста через Волгу.



Второй - Золотой мост через бухту Золотой Рог. Возможно, один из самых красивых - и точно самый фотографируемый мост страны!



Золотой мост примерно в полтора раза меньше Русского, но и при этом - какой же он огромный! Особенно на фоне привычных глазу объектов вроде машин и девятиэтажек. На предыдущем кадре, кстати, строится самое высокое здание Владивостока - ЖК Аквамарин высотой 155 метров.



И, наконец, Русский мост, самый большой вантовый мост в мире.



Он такой огромный, что сознание просто отказывается воспринимать его как какую-то рукотворную конструкцию. Общая длина моста - 3,1 км, длина главного пролета - 1104 м, высота опорных пилонов - 324 метра! Некоторое время Русский мост был самым высоким строением страны, если не считать Останкинскую башню. На сегодня его превзошли три высотки из комплекса Москва-сити, ненамного - на несколько десятков метров.



Если посмотреть на карту, будет видно, что Владивосток с трех сторон окружен морем, а с четвертой - сопки. По сути, расти городу некуда. Русский мост подарил городу почти сто квадратных километров для роста и развития - и добраться по нему до острова Русского можно буквально за 15 минут из центра!



Конечно, Русский мост - сложнейшее техническое сооружение (тяжело избавиться от эпитетов в превосходной степени в его адрес!), и самое интересное, пожалуй, механизм гашения колебаний в его вантах. При таких размерах у моста огромная парусность - и достаточно сильный порыв ветра мог бы его разболтать и разрушить.



Но у моста есть секрет: большое количество гидравлических цилиндров с поршнями, которые позволяют гасить возникающие колебания моста. При сильном ветре на стабилизацию моста тратится до 30 мегаватт электрической мощности - это целая небольшая ТЭЦ! А смещение полотна моста при штормовом ветре может доходить до трех метров! И водители, попадавшие в такие условия, порой делятся интересными эмоциями :)



В общем, эти три моста - настоящие инженерные шедевры - и бесценные сокровища Владивостока. И немного даже обидно, что на новую купюру 2000 рублей попали только два из них, вглядитесь!



Хорошо, если с низководным мостом через Амур все понятно, то как можно быстро отличить друг от друга два вантовых гиганта? По форме пилонов (главных опор): у Золотого моста через Золотой Рог они в форме буквы V, а у Русского моста на остров Русский - в форме буквы А.



Океанариум



Саммит АТЭС закончился в 2012, и после него городу досталось около сотни разных строений, инфраструктурных объектов и достопримечательностей.



Кампус, построенный для саммита, принял в себя студентов ДВФУ. По сути, в 2011 году четыре крупнейших приморских вуза были объединены в один очень большой университет - и выселены на остров Русский. И, скажу вам, друзья, хотел бы я там учиться! Представляете, сильнейшая школа в таких красотах прямо на берегу океана!



Другим известным наследием саммита стал океанариум. По сути, это не только крупнейший образовательный и учебный морской комплекс, но и целый городок с тематическим ландшафтным парком. С детьми сюда можно приезжать на целый день.



Вообще, Приморский океанариум для многих стал этаким бенчмарком, с которым сравниваются остальные океанариумы по всему миру. И почти все проигрывают!



Не нужен нам берег турецкий!



А какой же русский не любит… символизм?



Самая главная загадка дальневосточной столицы для меня была следующая: откуда здесь взялись Золотой Рог и Босфор? Если посмотреть на карту, бухта Золотой Рог во Владивостоке оказывается удивительным образом похожа на оригинальный Золотой Рог в Стамбуле. А где Золотой Рог - там ведь и Босфор, куда выходит эта бухта!



В 1860 году, когда был основан Владивосток, прошло всего несколько лет после проигрыша нами Турции в Крымской войне. Российские амбиции насчет турецких проливов и бухт сильно пострадали. Конечно, Владивосток не мог смягчить эту потерю, но символизм-то невероятный: у нас будет свой Босфор, свой Золотой Рог! И построим мы там свой новый Константинополь, куда лучше прежнего!



А если, ну, может быть, когда-нибудь, вдруг случится, что завоюем Стамбул - как здорово будет иметь два Босфора по разным концам страны!..



Впечатления



Город, слушай, я тебя люблю! Люблю твои виды, твои мосты, твой океан, люблю твоих чаек, сопки и корабли!



Владивосток, он - коварный, он воспользуется всеми твоими чувствами, чтобы влюбить в себя!Утренний теплый бриз принесет пьянящий запах моря со сладковато-соленым оттенком водорослей. Закат над бухтой отпечатается в зрительной памяти миллионами оттенков оранжевого. Горячий песок на пляже обожжет твои ступни, а пальцы пробегутся по выщербленным от старости стенам батарей. Над морем загалдят чайки, откуда-то издалека донесется хор строевой подготовки и вскрики ребят из мореходки, налегающих на весла. А вкус морепродуктов, приготовленных тысячей разных способов, окончательно убедит тебя в том, что, да, как бы не складывалась жизнь, с этого момента ты будешь стремиться во Владивосток снова и снова!



Какое впечатление оставил Владивосток? Знаете, что-то среднее между Севастополем и Питером. С первым однозначное сходство по ландшафту и, не знаю, по духу людей. А со вторым - по почти столичной суете и по огромному количеству туристов. Их здесь толпы, нет, ТОЛПЫ! Набережная, Океанский проспект и Алеутская во Владивостоке по головам туристов больше всего напоминают Дворцовую набережную и Невский проспект.



Только если в Питере это европейцы+ китайцы, то тут - корейцы, японцы, вьетнамцы - вся юго-восточная Азия. Ну, и китайцы, конечно. Причем для китайцев, корейцев и японцев Владивосток, кажется, как Питер для прибалтов - место, куда можно съездить просто так, на выходные или закупиться в продуктовые магазины.



В любом случае, в центре города иностранная речь куда слышнее русской.



Поеду ли я еще во Владивосток? Нет, вопрос неправильный, правильный: когда я вернусь во Владивосток. Не знаю, хотелось бы побыстрее. Может быть, не в этом году - в следующем, но точно летом, скорее всего, в августе. Пляжный отдых? Крым, Сочи, Турция? Конечно, Владивосток! Источник - Путешествия старого лиса

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