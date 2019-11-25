Пограничный инцидент. Киргизские и узбекские дворники на лопатах и ломах дерутся в Москве

14:08 26.11.2019

Массовая драка дворников на улице Ефремова в Москве не была спонтанной. Рабочие заранее сговорились устроить разборку.



Как стало известно РЕН ТВ, незадолго до конфликта противоборствующие стороны играли в футбол. Во время импровизированного матча один из рабочих грубо нарушил правила. Команды решили встретиться позже и "обсудить" этот момент.



В результате выяснение отношений переросло в бойню на лопатах и ломах. В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с места происшествия.



В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что задержаны более десяти участников конфликта, остальные успели разбежаться.





