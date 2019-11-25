 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.11.2019
18:35  ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35. Истребители на песке
17:49  Китайский долгострой: когда начнут производить долгожданный таджикский свинец? - Н.Мирсаидов
17:22  Китайская принцесса Тайхэ - переходящее знамя уйгурских каганов, но ей это нравилось
14:21  Мозарабы и прочие. Как причудливо арабизировались жители Испании (история)
14:20  Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально, - Н.Портякова
14:13  Ся Цзе - загадочное первое Китайское царство
14:12  Узбекистан. Сумерки. Ч. 2, - Б.Мусаев

14:08  Пограничный инцидент. Киргизские и узбекские дворники на лопатах и ломах дерутся в Москве
14:07  В Мали пытаясь атаковать джихадистов самоликвидировались 2 французских геликоптера - 13 "грузов 200"
14:03  Желтороссия. Как Россия присоединяла Китай
13:56  В чем причина усиления влияния политического крыла ЛГБТ-сообщества?
13:54  Ташкент нравственный город. Менты волокут проститутку по улице (видео)
12:59  Низкая цена на тадж-хлопок: вина посредников или мировых рынков? - А.Ашуров
12:57  "В нападении участвовали также 11 женщин и 13 детей". Подробности атаки на тадж-погранпост "Ишкобод"
12:43  Очередной кыргызский генерал (Исаев - нач. ГУ спецохраны МВД) попал под антикоррупционное следствие
12:30  Оппозиция размечталась не хуже власти. Грузии обещают бессрочные протесты
12:02  Производство кыргызских е-паспортов откладывается. Суд признал тендер незаконным
11:48  ВАДА против рос-"мутьков". Допинг-война продолжается
11:15  Она уны тудым-сюдым... КазПравоохранители не могут сговориться между собой по "делу Кексель"
11:10  Особо тайный советник. КазОлигарх Ракишев признался, что с июня работает внештатным советником КазМИД
10:59  "Мозг Елбасы" разжаловали в штрудель. Марата Тажина сослали послом Казахстана в Прагу
09:38  Зародыш казахстанской оппозиции уже обретает уродливые черты, - А.Курманов
09:27  Бес толку. Отказаться от латиницы предложили в Казахстане
09:24  Китай снова девальвирует юань?
09:17  Армия Турции приобрела российскую ориентацию, - И.Субботин
01:21  Казахский "ученый" Мынбаев привел "неоспоримые доказательства принадлежности Шынгысхана к казахам"
01:00  Придут ли в Таджикистан европейские инвестиции?
00:47  КНР всерьез заподозрили в перевоспитании концлагерем, - "НГ"
00:42  Планы Вашингтона в отношении Тегерана буксуют, - Н.Плотников
00:31  Прислуга в доме. Об издевательствах над невесткой в таджикских семьях
00:30  Вашингтон доводит кипение "иранского котла" до критической точки, - Д.Седов
00:23  13 "дел" президента Порошенко: преступления без наказания
00:07  Кремль болен. Кому выгодно замещать русских мигрантами? - М.Делягин
00:00  Гиперболоид больше не фантастика. Амеры приварили на эсминец первую лазерную пушку
Понедельник, 25.11.2019
23:35  В Бишкеке митингующие требуют отставки силовиков и ареста кодлы Матраимовых, - В.Панфилова
23:11  ХаДод маАмерика. Трамп, Блумберг и аннексия Иорданской долины, - Вл.Овчинский
21:40  КырПрезидент Жээнбеков оказался по уши замешан в коррупционно-убийственном скандале Саймаити
21:27  Рябь дрожи. Этот неустойчивый американский миропорядок..., - В.Прохватилов
19:30  В Дрездене рекордно ограбили саксонскую сокровищницу "Зеленый свод". Вынесли 3 гарнитура исторических брильянтов на $1 лярд
19:20  Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян
16:47  Еще одна звезда K-pop найдена мертвой. Гу Хара не дожила до 29 лет
16:29  Нет интернета - нет революции. Иранский опыт, - Е.Черненко
16:03  Беспорядки в Иране - работа американцев? - "Javan"
15:00  Каваноз Ахмед-паша: как русский раб стал визирем Османской империи
14:55  Алма-Атинская старина. Спелых яблок осень вкус и запах носит..., - В.Проскурин
14:53  Ильяс Колчак-паша: как предок адмирала-белогвардейца воевал с Россией в XVIII веке
14:27  Чемпионка Казахстана по ММА красотка Варвара Полторанина завершила карьеру. "Мама просила больше не драться"...
14:26  "Кумарская битва": как "непобедимую" армию Китая разбили 510 казаков
13:33  АнтиГеракл Мамытбеков: 12 "подвигов" бывшего министра, разваливших АПК Казахстана
13:30  Нацкомпанию "Kazakh Tourism" возглавил Ержан Еркинбаев
13:25  "День возрождения тюркской письменности" впервые празднуют в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ся Цзе - загадочное первое Китайское царство
14:13 26.11.2019

Китайский император со странностями - любитель перчинки

Ся Цзе (夏桀) Предположительно царствовал с 1728 по 1675 год до нашей эры.

Дело в том, что по сей день историки продолжают спорить о том, действительно ли существовала Ся, первая династия в традиционной китайской истории.

Загадка истории

На сегодняшний день нет убедительных археологических свидетельств, подтверждающих существование этой мифической первой династии.

Также не было никаких письменных записей о Ся во времена династии Шан, которая предположительно была преемницей Ся.

Несмотря на это, многие китайцы верят в существование Ся и в то, что его последний император был настоящим тираном.

Себе на уме

Предположительно, Ся Цзе был исключительно своенравным и вспыльчивым человеком.

Он ненавидел, когда кто-то был несогласен с его точкой зрения.

Крайне нетерпимо относился к критике. Не желал слушать своих советников, и при любом удобном случае стремился проявить к подданным агрессию.

Вдобавок ко всему был одержим женщинами и роскошью. Его развлечения иной раз заходили настолько далеко, что под руку попадали и невинные рабыни, и слуги.

Самым невинным из его выходок было то, что он любил ездить на своих советниках, как на лошадях.

Любитель перчинки

Он также построил большой бассейн, наполненный вином, где со своей любимой супругой наблюдал за голыми мужчинами и женщинами.

А может это лишь выдумка

Согласно записям династии Чжоу, датируемым несколькими столетиями позже, ужасное правление СЕ в конечном итоге привело к тому, что многие из царств, которые он держал сюзереном, объединились под властью Королевства Шан.

После многих битв, Тан (汤), царь Шан, победил Ся и основал династию Шан.

"Ся Цзе" впоследствии стало метафорой в китайской литературе для неизбежных изменений в результате тиранического правления.

Источник - Инь Ян
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574766780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Дарига Назарбаева: Сенат нацелен на решение важных социальных и инфраструктурных вопросов регионов
- Нурсултан Назарбаев встретился с представителями региональных филиалов партии "Nur Otan"
- Кадровые перестановки
- После многолетних споров, депутаты партии "Акжол" отстояли законное право семьи на приватизацию служебного жилья погибшего мужа и отца
- Руководители национальных холдингов и компаний обязаны своевременно реагировать на обращения граждан
- Сразу пять вузов страны могут прекратить работу
- Состоялся второй этап общенационального конкурса "Светлый путь Алаша в ХХІ веке"
- Более 20 тыс. разрешений на работу в Казахстане выдано иностранцам в 2019 году
- Китай снова девальвирует юань?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  