Ся Цзе - загадочное первое Китайское царство

14:13 26.11.2019

Китайский император со странностями - любитель перчинки



Ся Цзе (夏桀) Предположительно царствовал с 1728 по 1675 год до нашей эры.



Дело в том, что по сей день историки продолжают спорить о том, действительно ли существовала Ся, первая династия в традиционной китайской истории.



Загадка истории



На сегодняшний день нет убедительных археологических свидетельств, подтверждающих существование этой мифической первой династии.



Также не было никаких письменных записей о Ся во времена династии Шан, которая предположительно была преемницей Ся.



Несмотря на это, многие китайцы верят в существование Ся и в то, что его последний император был настоящим тираном.



Себе на уме



Предположительно, Ся Цзе был исключительно своенравным и вспыльчивым человеком.



Он ненавидел, когда кто-то был несогласен с его точкой зрения.



Крайне нетерпимо относился к критике. Не желал слушать своих советников, и при любом удобном случае стремился проявить к подданным агрессию.



Вдобавок ко всему был одержим женщинами и роскошью. Его развлечения иной раз заходили настолько далеко, что под руку попадали и невинные рабыни, и слуги.



Самым невинным из его выходок было то, что он любил ездить на своих советниках, как на лошадях.



Любитель перчинки



Он также построил большой бассейн, наполненный вином, где со своей любимой супругой наблюдал за голыми мужчинами и женщинами.



А может это лишь выдумка



Согласно записям династии Чжоу, датируемым несколькими столетиями позже, ужасное правление СЕ в конечном итоге привело к тому, что многие из царств, которые он держал сюзереном, объединились под властью Королевства Шан.



После многих битв, Тан (汤), царь Шан, победил Ся и основал династию Шан.



"Ся Цзе" впоследствии стало метафорой в китайской литературе для неизбежных изменений в результате тиранического правления.