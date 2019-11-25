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Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально, - Н.Портякова
14:20 26.11.2019

Демократы получают больший вес при выборе будущего главы местной администрации

Наталия Портякова

Выборы в районные советы Гонконга не только дали автономии 24 ноября неожиданную передышку от вспышек насилия, но и стали важным сигналом властям и Пекину. Безоговорочная победа так называемого пандемократического лагеря показала: несмотря на беспорядки, вандализм и хаос на дорогах, большинство населения больше устало не от протестов, а от действующей правящей партии. При этом нынешняя победа на выборах дает оппозиции не только моральное удовлетворение, но и практическую выгоду - лучшая представленность в районных советах конвертируется в больший вес при определении нового главы автономии, которого все еще избирают не прямым голосованием, а хитро составленной коллегией выборщиков.

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Новые традиции

В обычное "мирное" время выборы в местные советы Гонконга не пользовались особым интересом у населения. В предыдущий раз в 2015 году голосовать пришло всего 47% избирателей. При этом решающую роль в выборе кандидатов играли отнюдь не политические соображения или партийные предпочтения, а чисто бытовые факторы. Вроде того сколько новых детских садов появилось в округе и как чисто убираются улицы.

24 ноября все оказалось по-другому. Явка составила рекордные 71,2%, причем на большинстве участков уже с утра выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.

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Разумеется, такая гражданская сознательность подпитана протестами, в обстановке которых Гонконг живет последние полгода. За это время практически ежедневные ожесточенные стычки демонстрантов с полицией, особенно в выходные дни, стали для специального административного района своего рода новой нормальностью. За пару недель до выборов даже существовал риск, что на фоне беспорядков голосование придется отменить, а ранним утром 24 ноября по Сети прокатились анонимные предупреждения о вероятности закрытия избирательных участков уже спустя пару часов после открытия из-за "чрезвычайного положения". Но в итоге участки, как и положено, закрылись в 22:30, а на протяжении всего воскресенья в Гонконге, на удивление, не произошло ни одного инцидента.

На фоне политических событий в автономии голосование воспринималось как своеобразный референдум по вопросу отношения общества к антиправительственному движению и устроенным с его подачи протестам. Несмотря на крайнюю непопулярность нынешней главы гонконгской администрации Кэрри Лам, у немалой части гонконгцев стала нарастать и усталость от действий протестующих, часто выходящих за рамки закона и уже заметно обрушивших экономику города.

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На этом фоне представители правящей верхушки рассчитывали на голоса "молчаливого большинства" - тех, кто, может, и радел душой за демократические ценности автономии, но в то же время осознавал, что "коктейли Молотова", вандализм и баррикады - не самый верный способ борьбы за свободы.

Но, как показали итоги выборов, "молчаливое большинство" надежд власти не оправдало - "цунами недовольства", на которое делали ставку провластные кандидаты, смыло их самих.

Пролог к будущим выборам

До нынешнего момента большинство мест в советах всех без исключения 18 городских округов принадлежало сторонникам так называемого пропекинского лагеря. По итогам голосования 24 ноября, 17 из них отошли кандидатам оппозиционного пандемократического блока. Им досталось 347 из 452 мест, тогда как представителям партии власти пришлось довольствоваться всего 60 мандатами (еще 45 достались независимым кандидатам). При этом в советы прошло немало свежих лиц, баллотировавшихся впервые, - из числа тех, кто попал в поле зрения общественности считаные месяцы назад в качестве знаковых протестных фигур.

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- Местные выборы выявили глубину антиправительственных и антипекинских настроений в Гонконге, - заметил в беседе с "Известиями" эксперт Центра китайских исследований Китайского университета Гонконга Тим Саммерс.

По его словам, электоральная победа не положит конец конфронтации между большей частью гонконгского общества и правительством: она обещает быть длительной, хотя результаты голосования, скорее всего, приведут к некоторому снижению уровня насилия.

- Выборы в районные советы могут напомнить многим, включая демонстрантов, о полезности обычных каналов политической артикуляции в противовес уличным действиям. Однако насколько крепкой будет такая установка, отчасти зависит от реакции правительства, - сказала "Известиям" профессор политологии Городского университета Гонконга Линда Ли.

По определению другого политолога из Университета Гонконга Хун Так Вая, среди местных либералов бытовало мнение, что выборы в местные советы были сродни "побочному квесту" в компьютерной игре - то есть были важными, но отнюдь не сулящими окончательной победы.

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- Они стали ярким сигналом для всего мира, а также для китайского правительства о том, что большинство жителей Гонконга по-прежнему поддерживают движение, невзирая на беспорядки и доставленные неудобства. Но что действительно важно сейчас, так это создать справедливую избирательную систему для законодательного совета и главы исполнительной власти, - сказал гонконгский эксперт "Известиям".

Выборы главы Гонконга пройдут только в 2022-м. Вместе с тем именно нынешнее голосование в немалой степени гарантирует, что через два с лишним года новый руководитель автономии не будет так просто навязан гонконгцам центральными властями КНР.

Согласно основному закону Гонконга (его еще именуют мини-конституцией автономии), глава района определяется не прямым голосованием, а сложно устроенной коллегией выборщиков из 1,2 тыс. человек. Большинство мест в ней принадлежит профсоюзам и общественным организациям, так или иначе находящимся под влиянием Пекина. По этой причине в 2017 году победила именно Кэрри Лам, а не бывший министр финансов Джон Цан, которого в реальности поддерживало население Гонконга, согласно практически всем опросам.

Вместе с тем чуть более четверти мест в коллегии выборщиков традиционно принадлежит пандемократам. И теперь - с учетом их прорыва в районные советы - их число, а значит, и вес в принятии решений при выборе будущего главы администрации Гонконга существенно увеличатся.

Источник - Известия
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