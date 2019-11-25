 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мозарабы и прочие. Как причудливо арабизировались жители Испании (история)
14:21 26.11.2019

Как известно, арабы сумели объединить Аравию в единое мусульманское государство еще в 20-30-х годах 7 века нашей эры. И буквально за несколько лет они завоевали Сирию, а потом Египет. Уже в 10-х годах 8 века пустынные жители Ближнего Востока появились в Европе - на Пиренейском полуострове.

Самые крупные современные государства здесь - это Испания и Португалия. А на момент прихода арабов здесь существовало Королевство вестготов - раннефеодальное государство германцев. Тоже завоевателей.

Кроме того, на полуострове проживали так называемые иберо-римляне (или испано-римляне по-другому). Это народ, сформировавшийся после ассимиляции местных кельтов и иберов завоевателями-римлянами. Говорили они на испорченном варианте латыни, кстати. Из которого потом возникнут языки нынешней Испании: кастильский, каталонский и т.д.

И это еще не все. На полуострове в большом количестве проживали евреи - так называемые сефарды. Они, между прочим, приветствовали появление арабов на Пиренейском полуострове. Дело в том, что у них не было равных прав с местными христианами, и они думали, что арабы эти права им дадут.

Также стоит упомянуть басков - горный народ в Пиренеях. Загадочный до сих пор для большинства ученых. Баски - коренные жители эти мест, жившие тут до прихода индоевропейских племен: иберов, кельтов, готов. От арабского завоевания их спасли горы и упрямый характер. В те времена не было средств авиации и дальней артиллерии, чтобы завоевать басков. Да в этом и не было необходимости, никому их горы не были нужны. Вокруг было полно красивых и плодородных земель.

Нет сомнений в том, что если бы арабы завоевали басков, мы бы об этом народе говорили только в прошедшем времени.

***

В основном, в завоевании полуострова принимали участие племена берберов из Северной Африки. И тут надо понимать, что ислам они приняли не так давно. А завоевательные попытки предпринимали задолго до своих хозяев-арабов - сразу после падения Римской империи. В основном, с грабительской целью, конечно. Поэтому неудивительно, что исламское завоевание полуострова носило именно разбойничий и грабительский характер по началу.

Однако постепенно власти почуяли, что их сила тут надолго. А значит, можно закрепляться. В результате на полуостров хлынули переселенцы из Аравии и Сирии - именно арабы. Они заняли крупные и лакомые города на юге и юго-востоке. В то время, как берберам отдали районы внутри полуострова - победнее.

***

Как мусульмане отнеслись к местному населению? Жестко. На всех христиан было наложена куча запретов, которые автоматически делали их людьми второго сорта. Кроме того, христиане платили большую подушную подать. Чтобы ее избежать, некоторые даже начали принимать ислам.

Технически полуостров был частью халифата Омейядов, но довольно быстро стал отдельным - Кордовским, существовавшим до начала 10 века.

***

Напомню, что Реконкиста - длительное отвоевывание местными жителями своих земель у мусульман - завершилась только в 1492 году! А арабы пришли сюда - в 711 году! Вот сколько времени тут хозяйничали мусульмане.

Естественно, они не могли не повлиять на местное население на всех уровнях - бытовом, культурном, генетическом, религиозном и т.д. Именно поэтому возникла отдельная этническая группа христиан - так называемые мосарабы (мозарабы). Это слово с арабского можно перевести, как "тот, кто стал арабом". Они проживали на юге полуострова, ближе к Северной Африке.

Любопытно, что мосарабы так и оставались христианами. То есть свою религию не предали. Но при этом настолько сильно арабизировались, что их было трудно отличить непосредственно от арабов. Они хорошо владели арабским языком, одевались в арабскую одежду, обставляли свои дома в восточном стиле и т.д. При этом свой родной язык у них тоже был - мосарабский, своего рода диалект иберо-романского. Не арабского! Более того, у мосарабов были свои адвокаты и поручители, которые занимались юридическими делами и продвижением интересов мосарабов прямо при дворе самого халифа.

Поначалу мосарабы делились на тех, кто произошел от вестготов и на тех, чьи предки иберо-римляне. Но довольно быстро они объединились перед лицом общего врага. Хотя вестготы еще недавно тоже были здесь завоевателями :-)

При этом надо понимать, что хоть вестготов и называли варварами, они были христианами. Но не католиками, а арианского толка. В результате объединения вестготов (ариан) и иберо-римлян (католиков) под одним именем мосарабов возник особый мосарабский церковный обряд. Нет смысла объяснять, чем он отличался от римско-католического, тем более, что после завершения Реконкисты он исчез.

Источник - ЭтноФил
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574767260
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