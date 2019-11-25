 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская принцесса Тайхэ - переходящее знамя уйгурских каганов, но ей это нравилось
17:22 26.11.2019

У китайского императора Сяньцзуна было несколько дочерей. Однако больше всего он любил младшую. Нежная, словно цветочек, она всегда радовала своего отца добрым словом и благонравными поступками.

Слава о красоте юной Тайхэ дошла до уйгурского кагана - Баойи. Он вознамерился заполучить ее к себе в гарем, угрожая Сяньцзуну войной.

Но император не желал отдавать любимицу какому-то кочевнику. Он предложил Баойи свою старшую дочь - Ен Ань.

Девушке, буквально, в последний момент повезло. Старый уйгур покинул этот мир, и калганом стал его сын - молодой и горячий Чунде Хан.

Он приглянулся Тайхэ гораздо больше. И когда Чунде, следуя по стопам отца, стал требовать в свой гарем китайскую принцессу, Тайхэ согласилась.

Отец уговаривал ее передумать. Рассказывал, наксколько уйгуры дикий народ, что живут они в шатрах и кочуют с места на место. Но Тайхэ была непреклонна.

В сопровождении слуг, повозок с вещами и одного генерала, китайская принцесса отправилась к своему будущему мужу.

Надо отметить, что уйгуры встретили ее с почтением. Свадьба была столь роскошной, что слухи о ней ходили по всему Китаю.

Тайхэ был выделен отдельный шатер и даже позволили оставить своих слуг. Молодой супруг был добр и ласков со своей красавицей китаянкой.

Не известно, родились ли в браке дети, но когда Чунде Хан покинул этот мир и его место занял брат - Яолуге Хесе, Тайхэ не пожелала возвращаться на родину.

А вскоре стало известно, что она вышла замуж за нового предводителя уйгуров. Этот брак продлился немного дольше. И все же участь воинов была однообразна.

После Яолуге Хесе к власти пришел его племянник - Яолуге Ху. И Тайхэ вновь переходит в его гарем.

Что так привлекало Тайхэ в кочевой жизни уйгуров, не известно. Однако она до последнего оставалась им верна.

Но все же пришло время и для предательства.

Когда после многолетней войны между Китаем и уйгурами, генерал Вуйи решил напасть на стан кочевников, он увидел богатый шатер, в котором ходили люди в китайской одежде.

Узнав, что это шатер Тайхэ, он отправил шпиона, дабы тот предупредил о планирующемся нападении.

И Тайхэ, посвященная в тайну, н чего не сообщила своей семье. Когда под утро от стана остался лишь дымок, Тайхэ собрала вещи и отправилась на родину.

Не зная, как примут ее дома, она, не заезжая в столицу, оставила в е свои богатства, оделась в простую хладевшую рубаху, распустила волосы и только после этого вошла во дворец.

Там встретил ее брат. Он обнял Тайхэ, Поблагодарил за смирение, наградил дорогими подарками и уверил, что будет рад видеть сестру во дворце.

Источник - Инь Ян
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574778120
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