Китайская принцесса Тайхэ - переходящее знамя уйгурских каганов, но ей это нравилось

17:22 26.11.2019

У китайского императора Сяньцзуна было несколько дочерей. Однако больше всего он любил младшую. Нежная, словно цветочек, она всегда радовала своего отца добрым словом и благонравными поступками.



Слава о красоте юной Тайхэ дошла до уйгурского кагана - Баойи. Он вознамерился заполучить ее к себе в гарем, угрожая Сяньцзуну войной.



Но император не желал отдавать любимицу какому-то кочевнику. Он предложил Баойи свою старшую дочь - Ен Ань.



Девушке, буквально, в последний момент повезло. Старый уйгур покинул этот мир, и калганом стал его сын - молодой и горячий Чунде Хан.



Он приглянулся Тайхэ гораздо больше. И когда Чунде, следуя по стопам отца, стал требовать в свой гарем китайскую принцессу, Тайхэ согласилась.



Отец уговаривал ее передумать. Рассказывал, наксколько уйгуры дикий народ, что живут они в шатрах и кочуют с места на место. Но Тайхэ была непреклонна.



В сопровождении слуг, повозок с вещами и одного генерала, китайская принцесса отправилась к своему будущему мужу.



Надо отметить, что уйгуры встретили ее с почтением. Свадьба была столь роскошной, что слухи о ней ходили по всему Китаю.



Тайхэ был выделен отдельный шатер и даже позволили оставить своих слуг. Молодой супруг был добр и ласков со своей красавицей китаянкой.



Не известно, родились ли в браке дети, но когда Чунде Хан покинул этот мир и его место занял брат - Яолуге Хесе, Тайхэ не пожелала возвращаться на родину.



А вскоре стало известно, что она вышла замуж за нового предводителя уйгуров. Этот брак продлился немного дольше. И все же участь воинов была однообразна.



После Яолуге Хесе к власти пришел его племянник - Яолуге Ху. И Тайхэ вновь переходит в его гарем.



Что так привлекало Тайхэ в кочевой жизни уйгуров, не известно. Однако она до последнего оставалась им верна.



Но все же пришло время и для предательства.



Когда после многолетней войны между Китаем и уйгурами, генерал Вуйи решил напасть на стан кочевников, он увидел богатый шатер, в котором ходили люди в китайской одежде.



Узнав, что это шатер Тайхэ, он отправил шпиона, дабы тот предупредил о планирующемся нападении.



И Тайхэ, посвященная в тайну, н чего не сообщила своей семье. Когда под утро от стана остался лишь дымок, Тайхэ собрала вещи и отправилась на родину.



Не зная, как примут ее дома, она, не заезжая в столицу, оставила в е свои богатства, оделась в простую хладевшую рубаху, распустила волосы и только после этого вошла во дворец.



Там встретил ее брат. Он обнял Тайхэ, Поблагодарил за смирение, наградил дорогими подарками и уверил, что будет рад видеть сестру во дворце.