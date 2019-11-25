 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближневосточная дуэль Вашингтона и Пекина. В Дубае и Эр-Рияде учат китайский, - "ВПК"
20:22 26.11.2019

Пока сотрудничество Китая с большинством стран Ближнего Востока сосредоточено на энергетике и экономике. Но все меняется. Последние события указывают на то, что КНР укрепляет связи со странами региона также в обороне и культуре. Наблюдается и взаимное смягчение критики.
Пекин заключил соглашения о партнерстве с 15 странами Ближнего Востока. Но отношения с некоторыми государствами заслуживают особого внимания, например с Саудовской Аравией. Королевство – ведущий торговый партнер Китая в Западной Азии, Пекин в свою очередь – крупнейший контрагент Эр-Рияда в мире.

И это не единичный случай. КНР также крупнейший торговый партнер ОАЭ. Более 200 тысяч граждан Поднебесной проживают в ОАЭ, а порт Дубай для китайских товаров стал жизненно важным глобальным транспортно-логистическим центром. Более того, власти Эмиратов и КСА заявили о намерении включить китайский язык в национальные образовательные программы. Примечательно, что оба государства (но также и другие страны Ближнего Востока) не только воздерживались критиковать КНР за то, что в Синьцзяне будто бы преследуют уйгурское население, но даже защищали Пекин.
На протяжении последнего десятилетия, когда страхи по поводу безопасности эксплуатации морских путей усилились, Красное море, Суэцкий канал и пролив Баб-аль-Мандеб стали объектом повышенного внимания Китая. Упрочение влияния внутри географических "бутылочных горлышек" мировой торговли и поставок нефти и газа (и вокруг них) стало ключевым фактором внешней политики КНР в Западной Евразии.
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В Китае отвергают любые намеки на его стремление к военному доминированию на Ближнем Востоке
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Неудивительно, что в инвестиционную повестку Поднебесной входит Египет. Пекин уже вложил в АРЕ миллиарды долларов, помогает строить новую административную столицу в пустыне за пределами Каира, порт на Красном море и промышленную зону в Айн-Сухне. С 2014 года Абдул-Фаттах ас-Сиси совершил как минимум шесть поездок в Пекин. Для сравнения: в США – всего две. А ведь Штаты – традиционный партнер Египта в сфере безопасности.
Запад чувствительно реагирует на крепнущие связи между ближневосточными государствами и Китаем. Эволюция международной позиции США привела к тому, что Вашингтон отказался от некоторых обязательств и части ответственности в Евразии. Это привело к тому, что малые страны пересмотрели отношения с Вашингтоном и стали задумываться над налаживанием контактов с восходящим Китаем.
Его еще один интересный ближневосточный партнер – Иран. Тегеран, чтобы уравновесить давление со стороны США, хочет установить отношения с мировыми державами. Расширяющееся партнерство ИРИ и РФ соответствует этой парадигме, равно как и сближение с Китаем. Может статься, что Исламская республика станет для Поднебесной страной гораздо более важной, чем другие государства Ближнего Востока. Изоляция Тегерана на Западе в ближайшие годы, вероятно, сохранится, что подтолкнет к более тесному сотрудничеству с КНР. Стратегическое положение Ирана и его людские ресурсы, а также намерение служить для соседних государств цивилизационным центром притяжения могут отвлечь американские военные и экономические возможности от Южно-Китайского моря, что будет работать в пользу Пекина.
Иранские войска или их союзники действуют по всему Ближнему Востоку, военно-морской флот ИРИ оперирует в Персидском заливе и Ормузском проливе. Все это ослабляет мощь США на евразийском континенте. Кроме того, Тегеран может позволить китайской инициативе "Один пояс – один путь" проникнуть в этот регион и по суше и по морю (через Каспий и Персидский залив).
В Китае публично отвергают любые намеки на его стремление к военному доминированию на Ближнем Востоке. Пекин понимает, что ему по-прежнему не хватает знаний, сети контактов и необходимых полномочий (сравнимых с авторитетом Запада) для провозглашения своих геополитических целей в этом проблемном регионе. Несмотря на это, на Западе часто считают, что Поднебесная, само собой разумеется, фактически стремится к господству в Евразии. В конце концов, зачем же еще какой-нибудь стране тратить миллиарды и размещать сотни солдат на Ближнем Востоке или где-либо еще на евразийском материке?
В КНР развернуты дебаты о том, могут ли экономические интересы Пекина на Ближнем востоке вынудить страну стать более активным игроком в сфере региональной безопасности и ВТС. Есть надежда, что этого можно избежать, однако выбор делать придется.
После инцидентов с нефтяными танкерами в Персидском заливе Пекин объявил о намерении участвовать в антипиратских инициативах. В связи с тем что США уменьшают присутствие в Евразии, Китаю придется заполнить геополитический вакуум.
Конкретные шаги уже сделаны – Пекин открыл базу в Джибути, установил военные объекты на границе с Афганистаном и в Таджикистане.
По мере того как КНР укрепляет позиции в регионе, ей нужны партнеры для управления межгосударственными конфликтами. Вероятным выбором является Россия, но эта страна так же, как Турция и Иран, не будет особенно заинтересована делиться своими позициями, полученными в результате войны в Сирии и в противостоянии против американцев.
Можно утверждать, что Пекин станет и впредь вести себя крайне осторожно, чтобы не слишком втягиваться в дела региона. На взгляд КНР, РФ и США могут сохранить свои доли ответственности за безопасность в регионе. Для Пекина важна многополярность, и он будет усердно следовать этому принципу.
Но со временем КНР на Ближнем Востоке будет все труднее оставаться над схваткой. Придется быстрее реагировать на вызовы, возникающие перед бизнесом.
Это неизбежно приведет к большей нестабильности в отношениях Вашингтона и Пекина. Высокопоставленные персоны в США уже предупреждали об усилиях Китая по наращиванию влияния в Ближневосточном регионе, что может подорвать сотрудничество между американцами и традиционными арабскими союзниками в области обороны. Таким образом, Ближний Восток превращается в еще одну арену конкуренции между США и Китаем.

Справка "ВПК"
Эмиль Авдалиани – эксперт по международным отношениям, преподает историю и международные отношения в Тбилисском государственном университете и Государственном университете Ильи (Грузия). Работал на различные международные консалтинговые компании, пишет статьи о развитии событий в военной и политической сферах на постсоветском пространстве.

Прогноз Центра BESA № 1339, 10 ноября 2019 года.
Источник: https://besacenter.org/perspectives-papers/china-player-middle-east/

Эмиль Авдалиани,
политолог (Грузия)
Перевод Сергея Духанова,
специально для "ВПК"
№ 45 (808) за 19 ноября 2019 года

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574788920
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