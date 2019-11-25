В КазЭлитах идет раздрай, - Досым Сатпаев

00:19 27.11.2019

"21-ое" подтвердило наличие трех основных сил. Как в критический момент транзита власти поведут себя приверженцы твердой руки, индифферентная толпа послушных исполнителей. Политолог Досым Сатпаев по просьбе редакции медиапортала Exclusive обрисовал текущий расклад политических сил в Казахстане.

Досым Сатпаев, политолог:

– Я сейчас читаю книгу польского журналиста, который долгие годы проработал в странах Африки и Азии, у него на глазах произошло 27 революций и государственных переворотов. Он написал две книги по биографиям двух диктаторов. Ту, которую читаю я, он посвятил очередному свергнутому военными диктатору. В ней автор описывает расклад сил в политической элите, которая как под копирку подходит практически ко всем системам, сконцентрированным вокруг одной личности.



В окружении диктатора были три группы – так называемые, аристократы из ближайшего окружения императора. Это были сторонники радикальных мер по отношению ко всем оппонентам, ястребы. Были бюрократы – сторонники диалога, определенных послаблений, но не везде. Это такие немного модернизированные люди, получившие образование за рубежом. И была третья группа, которую император взял из низов, сделал их "своими людьми", как преторианская гвардия, которая постоянно вступала в конфликты с аристократами и бюрократами. Эти люди были преданы только диктатору – ни стране, никому.

В Казахстане может повториться та же ситуация, потому что мы видим, что центр закрытой политической системы, постоянно создает конфликты между разными группировками. Ястребов было хорошо видно по реакции на события 21 мая и предыдущим арестам активистов. Так же есть сторонники модернизации, но только частичной, и при этом полностью управляемой. Именно они, скорее всего, убедили главу государства быстро собрать земельную комиссию для того, чтобы успокоить часть населения, опять же с учетом событий в Шаныраке и в Жанаозене. И третья часть людей, которым абсолютно все равно кому служить, лишь бы оставаться в системе управления. И таких равнодушных в бюрократическом аппарате большинство.

Вот в них-то и заключается вся проблема власти, им будет все равно, когда власть станет меняться. Как показывает практика, когда существующую власть начинают расшатывать, чтобы сменить, ее вчерашняя "опора" не предпринимает никаких действий для помощи.



В Казахстане очень большой бюрократический аппарат и штат правоохранительных органов. Я часто привожу пример ГКПЧ. Кто их поддержал? Да никто! Хотя было более миллиона членов коммунистической партии.

Та же самая ситуация складывается и у нас в стране. У власти сложилась иллюзия, что ее поддерживают многие, а оппозиция – это меньшинство. Но это не так. Думаю, что внутри самой элиты уже идет раздрай, но не вокруг идеологии, а вокруг своего будущего. Конфликты за собственность, за влияние, которое они хотят сохранить, при этом не думая о стране. Их задача остаться на плаву, и в случае транзита власти продержаться как можно дольше. И если это не получится, то уйти так, чтобы что-то прихватить с собой.



Старое поколение бюрократов сокращается по естественной причине, им на смену приходят якобы новые политики, но они ничем не отличаются от агашек. Они ведь получают становление в апатичном, массивном бюрократическом аппарате, который мешает системе оперативно реагировать на актуальные вызовы.



Касательно прогноза дальнейшего развития событий в Казахстане, то я сомневаюсь, что произойдут какие-либо изменения на системном уровне. Да, локально власть будет пытаться гасить, пытаться вести переговоры и наказывать – старый метод кнута и пряника. И то, что проявились недовольства из-за Земельного кодекса, это только часть пазла, в будущем будут вылезать другие "вопросы". Система будет реагировать аналогичным способом: будут тушить проблему как пожарные, когда она возникнет. Во власти нет людей способных адекватно реагировать на возникающие вызовы.



Если внутренних источников изменений нет, то внешние игроки заинтересованы в сохранении статус-кво, в том числе и западные демократические государства, которые вложили сюда миллиарды долларов через транснациональные компании. Россию и Китай так же все устраивает, консервируя текущую обстановку, по сути, они создают предпосылки для мощного взрыва, это может ударить и по ним тоже.

Общество расколото, часть поддерживает действующего президента, считая, что он гарант стабильности: не потому что верят в улучшения, а из-за боязни – как бы не стало еще хуже. И власть очень активно работает в этом направлении, раздувая страхи и паранойю, что видно по работе официальных СМИ. Хотя это чисто внутренняя проблема. То же самое я говорил и о событиях в Жанаозене, когда у меня была пресс-конференция на Lenta.ru. Российские медиа как обычно затянули свою песню про "руку Запада", а я пытался объяснить, что это внутренняя проблема, что это из-за неспособности власти говорить с народом.

Критически настроенная часть общества давно есть. Она коммуницирует между собой в соцсетях, она есть в кругах интеллигенции. Среди политологов она тоже есть, хотя часть аналитиков работает на власть. И когда эти фрагменты соберутся, и станут предлагать конструктивные решения, перестав бороться между собой, кстати, их разногласия генерирует власть, тогда она их станет воспринимать.

А в нынешнем разобранном виде она не считается со своими критиками.



Досым Сатпаев