Операция "Сапфир". Как Назарбаев в 1994 тайно продал ЦРУ советский уран (история)

00:23 27.11.2019

Секретная операция КНБ из 90-х стала достоянием



Операция "Сапфир" была проведена в 1994 году - совместно со специалистами из США.



…В ночь с 5 на 6 октября 1994 года на специально оборудованную взлетно- посадочную полосу под Усть-Каменогорском приземлились три американских "Геркулеса" С-5, молодые люди – всего 91 человек в военной форме стремительно покинули самолет и, разделившись на три команды, приступили к разгрузке…

Тогда в строжайшей секретности американские специалисты с аэродрома на Ульбинский металлургический комбинат (УМЗ) доставили 120 тонн неизвестного груза. Именно этот груз и стал поводом для прибытия к нам из Америки столь мощной команды специалистов…



Это была первая фаза операции "Сапфир".

Потенциал ядерной бомбы

Здесь надо отметить, что в начале 90-х первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил мировому сообществу: "Мы не имеем ядерного оружия и не стремимся его иметь!". Между тем в стране находилось 592,5 кг урана, обогащенного на 90%. По утверждению американцев, из него можно было сделать 24 атомных бомбы

Это вызывало естественное недоверие к новой стране лидеров мирового сообщества. И дело не только в самой возможности делать бомбы -

цена такого урана на черном рынке очень высока - 30 тыс. долларов США за 1(один!) грамм

Чтобы снять все эти противоречия между заявленным курсом и имеющимся ядерным потенциалом, руководство республики приняло решение о вступлении РК в МАГАТЭ, присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия. Казахстан выразил готовность к подписанию ряда соглашений и конвенций в области международно-правового регулирования деятельности ядерной промышленности.

Наличие значительных запасов урана-235 становилось на этом пути если не тормозом, то серьезным препятствием. Для решения проблемы рассматривалась возможность его реализации на мировом рынке вне установленных квот в форме сотрудничества с государствами, которые взяли бы на себя обязательства по оказанию научно-технической поддержки ядерного комплекса Казахстана и развитию режима национальных и международных гарантий. Проработка по каналам МИД РК определила США в качестве страны-депозитария наших ядерных материалов.



Сапфировая трубка мира



Начались переговоры. Посол США в Казахстане довел до руководства РК готовность к сотрудничеству. Он отметил, что США будут советоваться с правительством РК перед обсуждением и передачей соответствующей информации третьим странам, включая МАГАТЭ. Им же в целях конспирации при обмене информации

было предложено использовать специальный код "Реасерiре" ("Трубка мира")

В дальнейшем, после окончательного решения правительства двух стран в ходе встречи в Вашингтоне реализуемый проект получил название "Операция Сапфир".



В марте 1994 года в Усть-Каменогорск, где на складах УМЗ хранился уран, прибыл первый секретарь посольства США и сотрудник Департамента атомной энергетики США. Началась практическая подготовка к забрасыванию на место проведения операции американских спецов.

В течение апреля-августа 1994 года ПО УМЗ посетило более 30 американских специалистов по ядерным материалам.

Основная задача местных подразделений КНБ РК заключалась в обеспечении строгой конфиденциальности, получения в ходе оперативных мероприятий объективной информации о позиции партнеров, ну и конечно оказании им практической помощи и содействия в вопросах осуществления проекта.



Под контролем оперативников КНБ, следуя принципу "доверяй, но проверяй", на территории УМЗ американцы пользовались портативной связью. Кроме того, была организована связь с посольством США с помощью терминала с голосовым и факсимильным мандатом.

По итогам спецоперации, уже в начале ноября 1994 года высокообогащенный уран, упакованный в контейнеры, отвечающие требованиям ядерной безопасности, был доставлен на базу ВВС в Денвере. Затем для безопасного хранения контейнеры были переправлены в грузовиках на предприятия Министерства энергетики США в городе Окридж.

На этом возложенная на Комитет национальной безопасности РК миссия была успешно завершена.

Правительство США высоко оценило добрую волю президента и правительства РК в выполнении требований безопасности МАГАТЭ, предъявляемых к странам, подписавшим договор по нераспространению ядерного оружия. Казахстан в свою очередь получил финансовую, техническую и гуманитарную помощь.



Казахстан - лидер в сфере разоружения

Об осуществлении спецоперации "Сапфир" было объявлено на пресс-конференции в Вашингтоне утром 23 ноября 1994 года. И это было сенсацией. Министр обороны Уильям Перр назвал операцию "…обороной другими средствами и с большим размахом. Мы навсегда убрали этот пригодный для изготовления бомб материал из пределов досягаемости потенциальных игроков черного рынка, террористов или режимов, желающих стать новыми ядерными державами".

Главный итог проведенного трансфера, как в операции "Сапфир", так и в последующих операциях КНБ РК по защите атомных секретов и продукции – достижение более высокого уровня национальной безопасности нашего государства, снижение ядерной напряженности в Азиатском регионе, подтверждение республикой своей миролюбивой политики.



Кстати, в 2014 году в Вашингтоне на платформе одного из влиятельнейших мозговых трестов США – Центра стратегических и международных исследований отметили 20 – летний юбилей операции "Сапфир". В качестве главных спикеров на мероприятии выступят авторитетные американские политики и бывшие сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар.

"Представьте, каким бы был сегодня мир, если бы не мужество и лидерство президента Нурсултана Назарбаева?" - задаст риторический вопрос сенатор С. Нанн. Политика Н. Назарбаева, направленная на избавление человечества от ядерного оружия и укрепление режима нераспространения ОМУ, заслужила признание международного сообщества и закрепила глобальное лидерство Казахстана в сфере разоружения, нераспространения и ядерной безопасности, добавит американский сенатор.

Сегодня с момента проведения супероперации "Сапфир" прошло четверть века



27 ноября 2019

Василий Шупейкин