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Полуобнаженные скульптуры - ненужное казахам искусство?!Полуобнаженные скульптуры - ненужное казахам искусство?!
01:19 27.11.2019

Полуобнаженные скульптуры - ненужное казахам искусство - художник

Анар Мұстафина

Шедевры мирового искусства противоречат казахскому менталитету, говорит художник Ренат Елубаев.

Свои аргументы он высказал в передаче "Ашық алаң" телеканала QAZAQSTAN, пишет портал Qamshy.kz: "Чрезмерное следование человечества религиозным и идеологическим идеям приведет к краху".

По его словам, чем больше человек религиозен, тем больше он ограничивает права других.

"Художник сам знает, что рисовать. Однако мы не должны забывать одну вещь. Кто мы? Мы - казахи! У нас есть своя религия, менталитет, традиции и своя натура. Например, я против, чтобы в парке влюбленных как подражание Западу стояла скульптура полуобнаженной казахской девушки. Это несвойственно нашему менталитету, - высказался Елубаев.

По его мнению, соответствующая комиссия, утверждая такие работы, вместо того чтобы противостоять таким явлениям, наоборот, их поддерживает. Художник считает, что люди, допускающие установку подобных культурных объектов, сами являются полуказахами. То есть они против казахской нации, искусства и религии.

- Мы родились казахами и должны придерживаться свой среды. Несмотря на то, что в Европе искусство развито и ценится по достоинству, порой там переходят грань, показывая вульгарные вещи. Демонстрируя бесстыдные части тела человека, они называют это искусством. Нам не нужные такие вещи, у нас свои критерии, и нужно подходить ко всему со своей оценкой, - сказал художник.

Источник - 365info.kz
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