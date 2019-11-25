Китай и Индия готовы подчиниться роботам

01:25 27.11.2019

Развивающиеся страны выходят на цифровую передовую



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Растущие темпы внедрения искусственного интеллекта в организациях сильно изменили отношение сотрудников к собственному руководству. Если говорить про иностранные компании, выяснилось, что сейчас 64% работников значительно больше доверяют роботам, чем своим руководителям. И половина обратилась бы за советом скорее к роботу, чем к вышестоящему менеджеру.



Это следует из исследования "AI at Work" ("Искусственный интеллект на работе"), проведенного Oracle и Future Workplace. В его основе – результаты опроса, в котором летом 2019 года приняли участие почти 8,4 тыс. сотрудников, специалистов и руководителей отделов по управлению персоналом из 10 стран: Индии, Китая, Сингапура, Бразилии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов, Австралии/Новой Зеландии, США, Великобритании, Франции.



В некоторых странах доля сотрудников, желающих общаться с роботами, оказалась еще выше. Лидируют Индия и Китай, где почти 90% опрошенных сотрудников в большей степени полагаются на роботов, чем руководителей. А в конце списка Франция и Великобритания, в которых на роботов готовы положиться соответственно 56 и 54% работников.



Исследователи выявили и другие тенденции. По опросу, сейчас 50% сотрудников используют искусственный интеллект в своей работе против 32% в прошлом году. В Китае и Индии с искусственным интеллектом работает примерно в два раза больше сотрудников (77% и 78% соответственно), чем во Франции (32%) и Японии (29%).



Большинство сотрудников (65%) относятся с оптимизмом и энтузиазмом к перспективе совместной работы с роботами, почти 25% заявляют, что у них хорошие отношения с искусственным интеллектом. При этом больше всех рады искусственному интеллекту сотрудники компаний в Индии (60%) и Китае (56%), меньше всех – в Великобритании (20%) и Франции (8%).



Об отношении россиян к новшествам цифровой экономики ранее сообщалось в другом исследовании – проведенном Российской венчурной компанией и Институтом национальных проектов. Оно базируется на результатах опроса более 8 тыс. респондентов из 10 регионов России, проведенного в конце 2018 и начале 2019 года. Некоторые вопросы были сформулированы таким образом, чтобы повторять формулировки из опроса "Евробарометр", проводимого в странах Европы. Это позволило сделать международные сопоставления.



Общий уровень "технологического оптимизма" в России, отражающий веру граждан в научный прогресс, оказался высоким. Так, с утверждением "При помощи научно-технических достижений можно решить любые проблемы" согласны 46% россиян и лишь 22% участников опроса в странах Евросоюза.



Если говорить о конкретных технологиях, которые имеют перспективы массового применения в будущем, то в этом случае наибольшее доверие у россиян вызывает доставка товаров дронами: 54% респондентов в России заявили о своей готовности к такому сервису. В Европе о доверии к дронам сказали 42% респондентов. Между тем, как сообщают исследователи, отношение россиян к роботам и искусственному интеллекту незначительно отличается от среднеевропейского: 54% положительных ответов в России и 61% в странах ЕС.