Мужа Ширин Айтматовой (следователя КырМВД) обвинили в пытках

07:08 27.11.2019 Мужа Ширин Айтматовой обвинили в причастности к пыткам

26 ноября 2019 - Андрей Заверухин, Бакыт Стамов



Последние заявления экс-депутата Ширин Айтматовой о борьбе с коррупцией судя по всему не всех впечатлили. Так житель Бишкека Виктор Гавришев скептически относится к ее словам. Он уверяет, что рядом с ней живет человек, который, по его словам, олицетворяет это явление. Речь идет о Сыргаке Кенжебаеве, который предположительно является супругом Ширин Айтматовой.

В интервью редакции VB.KG Виктор Гавришев подробно рассказал, какую роль сыграл в жизни его семьи этот человек.

По его словам, он и другие сотрудники компании "ГлобалАзия Телеком" привлекались к уголовному делу, в возбуждении которого сыграл не последнюю роль Сыргак Кенжебаев.



- В 2005 году я основал компанию "ГлобалАзия Телеком". Позже по причине политической нестабильности инвесторы отказались от сотрудничества. В 2010 году мои партнеры из Санкт-Петербурга предложили реанимировать компанию и здесь возник, как потом выяснилось, аферист международного класса некий Богданов Сергей Валерьевич, который и стал одним из учредителем компании. Дело в том, что Богданов работал с партнерами из России, которые перечисляли ему крупные суммы денег. Видимо часть этих сумм пропадали и чтобы хоть как-то оправдаться Богданов и придумал эту схему - всю вину возложить на меня и моих коллег. Вот тут то и появляется фигура Кенжебаева Сыргака Медеркуловича, который являлся посредником между Богдановым и следствием. Также он обеспечивал нужные контакты в Генеральной прокуратуре, которую на тот момент возглавляла Аида Салянова, - сказал Гавришев.

Сыргак Кенжебаев, продолжил собеседник редакции, в дальнейшем всячески помогал Богданову и его партнерам в правоохранительных органах возбудить уголовное дело в отношении него, его сына и ряда людей по совершенно надуманным обвинениям.



- Более того, он лично принимал участие в избиении моего сына в ГУВД во время допроса. Как мне рассказал сын, он там был своих среди них. Принес самсы им и потом участвовал в допросе. Мой сын не потерял самоообладание и включил аудиозапись и большая часто того, что там происходило было записано на телефон. Общественность должна знать все об этом человеке. Кенжебаев лично ударил три раза моего сына в грудь. Я готов в суде доказывать свои все слова. Я понимаю ответственность за заведомо ложный донос и поэтому готов ответить за каждое свое слово, - добавил он.

Большей сложностью это дело тянется более 6 лет и эти годы, отметил Виктор Гавришев, были потеряны для его семьи.



-В рамках этого уголовного дела следователь Баялиев, который является приятелем Кенжебаева, проводил с пристрастием всякого рода допросы. В итоге они довели до суицида одного из фигурантов дела, - отметил он.

В первый раз Гавришева и его коллег обвинили в присвоении 625 тысяч долларов.

- Следствие вел Урмат Баялиев. У нас проводились обыски и нас всех допрашивали. В конечном итоге мы требовали очной ставки с Богдановым, но этого так и не произошло. Дело было закрыто по его встречному заявлению, но мы знаем, что согласно УК КР такие дела, где фигурируют такие суммы, по встречному заявлению не закрываются. Это был первый момент, когда наше требование Генпрокуратурой было отклонено.



Забегая немного вперед, скажу, что обыски проводил Баялиев и другие офицеры МВД. В том числе обыски проводились в доме технического директора компании, у которого нашли 20 тысяч долларов, которые через некоторое время волшебным образом исчезли. Как оказалось потом была задержана группа, организатором которой был один из тех офицеров. Они украли эти деньги и это уголовное дело тянется до сих пор. Кенжебаев приходил к техническому директору и просил его, чтобы он забрал свое заявление. То есть он возникает везде как мираж.

В дальнейшем не получилось у них наскоком взять 625 тысяч долларов, никаких сейфов они не нашли. Есть только заявление Кенжебаева в ГУВД – проверить финансово-экономическую деятельность моего сына, который был всего лишь обычным менеджером по обеспечению. Целью был я, так как они думали, что такие деньги у нас есть, - добавил Виктор Юрьевич.



Позже было написано следующее заявление в правоохранительные органы, что сын Гавришева недопоставил некоторое количество компьютерной техники.

- Богданов якобы в качестве доказательства своего обвинения предоставил следствию копии авианакладных, что уже является нарушением УПК.

При том, что абсолютно все указывает, что владельцем всего этого является Богданов. Именно он владеет компаниями в России и на Кипре. Все эти данные я предоставил еще в 2014 году.

В итоге дело было передано одному следователю, потом другому. На сегодняшний день уже восьмой следователь завершает дело. Со стороны следствия шла откровенная подделка. Потом я это на документах более подробно продемонстрирую.



В дальнейшем Баялиев в суде уже под давлением адвокатов, - это занесено в протокол, - признал, что содействие им оказывал Сыргак Кенжебаев, как он выразился муж депутата Ширин Айтматовой.

Сыргак Кенжебаев является неприличным человеком, как минимум, и при этом женат на женщине, которая является дочерью великого человека, с которым я был лично знаком.

Фигура следователя Баялиева также требует особого внимания. Не хотелось бы конечно переходить на личности, но после тех унижений, через которые нам пришлось пройти, молчать уже трудно. Один человек покончил с собой. Мой брат умер из-за болезни и я из-за всех этих дел не смог оказать ему вовремя помощь.

Складывается ощущение, что этот следователь имеет садистские наклонности. Он будто получает удовольствие от того, как ведет себя. Понимаете это его надменность, он видит, что вершит судьбами людей. Я могу представить, почему наш коллега Станислав покончил с собой. Это как нужно довести человека до такого состояния, что это стало его последней каплей.



Есть все равно высший закон кармы. Все возращается: и плохое, и хорошее. Баялиев является одного возраста с моим сыном. Я ему говорил, ты хоть понимаешь, что все вернется, если даже и не к тебе, то к твоим детям точно, - сказал Виктор Гавришев.

Редакция VB.KG обратилась к экс-депутату Ширин Айтматовой с просьбой прокомментировать ситуацию и помочь журналистам связаться с ее супругом.

Как она пояснила, ее супруг находится за границей. По поводу же обвинений Виктора Гавришева заявила, что это попытка ее очернить и что за этим, возможно, стоит сам Матраимов.



В свою очередь Виктор Гавришев предложил ей и ее супругу встретиться в прямом эфире лицом к лицу, чтобы, глядя друг другу в глаза, высказать все прямо.

Более подробное его интвервью смотрите в репортаже VB.KG: Источник - VB.KG

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