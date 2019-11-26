Скончалась старейшая кино-актриса Казахстана - Народная артистка Айша Абдуллина

09:23 27.11.2019

103-летняя актриса Айша Абдуллина ушла из жизни

Актриса прославилась ролями в театре и кино.



В возрасте 103 лет скончалась выдающаяся актриса театра и кино, народный артист Казахстана, лауреат Ордена "Парасат" и "Знак почета", ветеран ВОВ Айша Абдуллина, передает МИА "Казинформ".

Айша Абдуллина родилась в 1916 году в г. Алматы. В 1935 году окончила двухлетнюю студию при Казахском государственном драматическом театре. Свою творческую деятельность начала в Академическом театре драмы им. М. Ауэзова. В 1936 году в Москве, в рамках дней казахского искусства и культуры, выступала вместе с великим поэтом Жамбылом Жабаевым, Куляш Байсеитовой и К.Жандарбековым. По итогам декады Айша Абдуллина была награждена Орденом Труда Красного Знамени.

Айша Абдуллина - первая актриса создавшая образ Дездемоны в истории казахского театрального искусства. Позже она переехала в Шымкент и в течение 65 лет работала на сцене Академического театра им. Ж.Шанина. На сцене она сыграла более 100 героинь казахской драматургии и мировой классики, создав полноценную галерею женских образов. Среди них талисманом актрисы стали такие роли, как Енлик, Кыз Жибек, Дездемона.

Вековой юбилей актрисы, жизнь и талант которой стал ярким примером для молодого поколения в сфере искусства, было торжественно отмечано в городах Нур-Султан, Алматы и в Шымкенте.

За особый вклад в области искусства и культуры Айша Абдуллина получила Государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации. Ей было присвоено звание "Почетный гражданин Южно-Казахстанской области".

Церемония прощания состоятся 28 ноября в 09:00 в театре им. М. Ауэзова.