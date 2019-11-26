Минздрав Узбекистана запускает реформу фармацевтики

09:28 27.11.2019

Минздрав Узбекистана разработал новую систему ценообразования лекарств



ИА "Фергана"



В Узбекистане разработало реформу фармацевтики, предполагающую ограничение цен на лекарственные препараты в зависимости от цен на их аналоги в соседних или сопоставимых по социально-экономическому развитию странах. Это следует из проекта президентского постановления, опубликованного 26 ноября для общественного обсуждения, передает ИА "Фергана".

"Необоснованному росту цен на лекарственные средства в Республике Узбекистан по сравнению с приграничными странами также способствует отсутствие прозрачных и эффективных механизмов ценообразования, успешно применяемых в развитых странах мира", - говорится в документе.



Постановление вводит с 1 апреля 2020 года систему референтного ценообразования на дженерики (копии лекарств с действием, эквивалентным действию оригинала) отечественного и зарубежного производства. Она предполагает регистрацию производителем (импортером) цены для оптовой и розничной реализации лекарственного средства отдельно на каждое торговое наименование с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации, объема и фасовки лекарственного средства.



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Предельные цены, выше которых продавать лекарство станет нельзя, будут устанавливаться с учетом минимальных цен в референтных странах, а также оптовых и розничных наценок, определенных законодательством республики. Для анализа цен на торговое наименование должны учитываться не менее 10 референтных стран, сопоставимых с Узбекистаном по уровню валового национального дохода на душу населения.

Рассчитывать предельные цены и проводить мониторинг ценообразования будет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве. Этому ведомству планируется также поручить создать автоматизированную информационную систему, содержащую сведения о предельных ценах, и публикацию информации о них на специальном сайте. Система референтного ценообразования не будет применяться для оригинальных лекарств отечественного и зарубежного производства.



С 1 июля 2020 года планируется обязать все работающие в Узбекистане медицинские организации, вне зависимости от формы собственности, выписывать рецепты исключительно по международному непатентованному наименованию лекарств.



Регулировать стоимость лекарств методом внешнего референтного ценообразования предложили в Антимонопольном комитете республики.

Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке Узбекистана составляет 27% в стоимостном и 45% в натуральном выражении. Чтобы поддержать отечественную фармацевтику, с июля 2019 года до конца 2020 года госзаказчик будет отклонять все заявки на поставку импортных препаратов и изделий, если имеются два и более узбекских производителя аналогичной продукции.