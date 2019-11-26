Кипр лишил гражданства мутных олигархов - Дерипаску (РФ) и Джо Лоу (Малайзия)

09:49 27.11.2019

СМИ: Дерипаску и фигурантов дела Черкалина лишили кипрского гражданства



Миллиардера Олега Дерипаску, его сына и дочь лишили кипрского гражданства, сообщает кипрская газета Politis. Также лишены гражданства топ-менеджеры АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе со своими женами и детьми. Банкиры являются фигурантами уголовного дела вместе с начальником банковского отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным.



Олег Дерипаска получил кипрское гражданство в марте 2018 года. Представитель миллиардера объяснял это "необходимостью постоянных передвижений по миру" в связи с "широким кругом бизнес-интересов".

В ноябре текущего года министр внутренних дел Кипра рассказал об аннулировании гражданства 26 человек, которые получили его в рамках программы "Гражданство за инвестиции". Среди них были девять россиян. Их фамилии не разглашались. По данным "Открытых медиа", среди них был экс-глава Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.



Президент Кипра Никос Анастасиадис признал допущенные ошибки и пообещал, что гражданство будет отозвано "у тех людей, которые получили его с нарушением жестких критериев, установленных государством". По его словам, один из таких случаев касается малайзийского финансиста Джо Лоу. Его обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

По данным "Ъ", Владимир Столяренко и Александр Бондаренко могли быть связаны с делом Кирилла Черкалина. По версии следствия, они хотели завладеть долей их партнера в компании "Юрпромконсалтинг" Сергея Гляделкина. Он проходит потерпевшим по делу о предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под управлением Кирилла Черкалина.