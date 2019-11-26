Перспективы ЛатинАмерики. Левые против правых, - С.Брилев

10:47 27.11.2019

Неоднозначная Латинская Америка

Телеведущий Сергей Брилев о протестах в регионе



В ночь на понедельник в Латинской Америке "подвис" еще и Уругвай: сразу после второго тура президентских выборов имя победителя узнать не удалось. Голоса поделили кандидат от правящего левоцентристского "Широкого фронта" экс-мэр Монтевидео Даниэль Мартинес и сенатор-националист от партии "Бланко" Луис Лакалье Поу. Разрыв - 28,7 тыс. голосов в пользу правых. Но есть еще 35,2 тыс. неподсчитанных бюллетеней тех, кто голосовал не по месту регистрации. Окончательную цифру обещают назвать к четвергу-пятнице.



Погруженные в южноамериканские дела могут попытаться поймать меня на ангажированности: в феврале из рук Мартинеса я получил медаль почетного гостя Монтевидео. Но на то чинный Уругвай и опережает в "рейтинге демократии" журнала The Economist и США, и половину стран ЕС, что личные связи не мешают оценивать уругвайский политический процесс объективно. Итак, кто бы ни выиграл второй тур, противостояние будет идти в политической плоскости. А если даже уругвайцы и выйдут на улицы, то баррикад не предвидится. Кстати, одновременно с первым туром президентских выборов тут прошел референдум, на котором большинство отвергло предложение об учреждении подобия жандармерии. Она уругвайцам не нужна.



Как бы то ни было, но происходящее у соседей - в Чили, Боливии и Колумбии - со всей очевидностью показывает: Латинская Америка проснулась. Притом протесты в регионе имеют не только идеологические корни - хотя бы потому, что политика стран региона очень неоднозначна. В Боливии президент Эво Моралес строил что-то вроде общинного социализма, но в вопросах макроэкономики был, скорее, правым. В Аргентине ограничения на обмен валюты вводили как левая Кристина Киршнер, так и ее сменщик-неолиберал Маурисио Макри. В Бразилии президент Жаир Болсонару шел к власти под лозунгом восстановления исторических связей с Западом, но в итоге только что провел у себя саммит БРИКС, а в случае с соглашением о свободной торговле между МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) и ЕС столкнулся с тем, что ратификацию блокирует Франция, несогласная с взглядами Болсонару на экологические проблемы в Амазонии.



И здесь мы добрались до самого важного для России. В 2014 году именно "розовые" правительства Латинской Америки и Карибского бассейна предпочли воздержаться или вообще не голосовать по резолюции Генассамблеи ООН по Крыму (и это привело к "ничьей", когда число голосов против России сравнялось с числом тех, кто был за, воздержался или вообще не голосовал). С тех пор во внутренней политике стран региона проявляются все новые рефлексии, но ни одна страна так и не ввела против РФ санкции. Иными словами, и левыми, и правыми движет прагматизм.



Что до отдельно взятого Уругвая… Даже если правые все-таки вернут себе президентское кресло, левые наверняка удержат мэрию столицы. Так уже бывало: в свое время уходящий теперь президент Табаре Васкес был левым мэром Монтевидео, а национальное правительство возглавлял Лакалье-отец. Классика жанра: правые пригласили с визитом президента США Джорджа Буша. Тот прилетел и провел переговоры, но левый мэр столицы не стал ему вручать ключи от города. Впрочем, и правые националисты из партии "Бланко" прославились тем, что по их инициативе в 1940 году Уругвай стал первой страной континента, законодательно запретившей у себя иностранные военные базы.



Сергей Брилев, телеведущий, президент Института Беринга-Беллинсгаузена (Монтевидео)

№217 от 26.11.2019, стр. 6