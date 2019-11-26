Кайрат Шарипбаев - газовый принц Казахстана и, по совместительству, "муж" Дариги Назарбаевой

12:06 27.11.2019 Удастся ли Кайрату обыграть Тимура на его поле?



Еще несколько лет назад упоминание имени Кайрата Шарипбаева не отдавалось даже эхом на властном Олимпе. Действительно, мало ли топ-менеджеров в нацкомпании "Казмунайгаз" с ее многочисленными дочками и "внучками"? Но это – совершенно особый случай.

Выходец из многодетной сельской семьи, начинавший колхозным агрономом, сегодня стал газовым королем… точнее, пока что принцем в королевстве КМГ, но с "самодержавными" амбициями.



Вот что сообщает корпоративный сайт АО "Казтрансгаз", правление которого возглавляет сегодня Кайрат Каматаевич, о своем боссе: "В газовой отрасли под его руководством были реализованы проекты:

- Освоение Амангельдинского газового месторождения в Жамбылской области;

- Реконструкция и модернизация газораспределительных сетей Южно-Казахстанской области;

- Реконструкция и модернизация газораспределительных сетей города Тараз;

- Расширение сетей газоснабжения Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областей;

- Газификация г. Зайсан Восточно-Казахстанской области;

- Газификация г. Туркестан Южно-Казахстанской области;

- Строительство и ввод в эксплуатацию подводящего газопровода высокого давления "Кордай - Шу" в Жамбылской области;

- Газификация города Кызылорда и подключение сетей газоснабжения областного центра к магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент";

При непосредственном руководстве Шарипбаева К.К. был создан единый оператор газоснабжения на внутреннем рынке, что стало завершающим этапом объединения газораспределительных сетей во всех регионах страны;

Впервые в группе компаний "КазМунайГаз" осуществлен переход на долгосрочные инвестиционные тарифы, что стало началом реализации масштабной программы по модернизации и расширению газотранспортной и газоснабжающей системы Казахстана".

А вот вам еще одна цитата - из публикации в российском издании neftegaz.ru, перепечатанной казахстанским "Форбсом": "Сегодня эксперты сходятся во мнении, что, для обеспечения конструктивного диалога, у каждого государства, входящего в Евразийский экономический Союз, должна быть такая самостоятельная структура, в ведении которой сосредоточено функционирование всей газотранспортной системы страны".

В Казахстане… структура, занимающаяся всеми вопросами газовой отрасли (от добычи газа до его распределения конечным потребителям) имеется, но в русле поставленных задач, необходимо ее усиление и самостоятельность от материнской структуры и нефтяного давления, - рассказывает д.э.н., заведующий центром, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН, Алексей Михайлович Мастепанов. – При этом, продолжает эксперт, для раскрытия всего ее потенциала необходимо одновременно создание адекватной нормативно-правовой среды – комплекса экономических, административных и законодательных мер".

Наблюдатели тут же расценили и саму публикацию в России и ее появление в казахстанском медиа как чей-то заказ. Но чей? Понятно, что руководитель дочки, чья материнская компания входит в зону влияния самого Тимура Кулибаева, вряд ли рискнет сделать такой информационный вброс. Да и расписывать собственные заслуги - пусть даже на собственном сайте - надо аккуратней с таким-то боссом…

Очевидно, что за г-ном Шарипбаевым стоит человек, страстно желающий подвинуть Тимура Аскаровича с позиции "смотрящего" за всем нефтегазовым сектором страны, для начала оставив его без газа.

Примечательно, что эти попытки предпринимаются уже лет 6-7, с тех пор, как во властных коридорах Кайрата Каматаевича стали считать гражданским мужем Дариги Назарбаевой. Разумеется, документально подтвердить этот союз не представляется возможным. Однако, в интернете можно обнаружить косвенные тому свидетельства (к слову, про официальную семью Шарипбаева известно еще меньше: сын Данияр 34 лет от роду занят бизнесом, а 35-летняя дочь Корлан – модельер. В списке аффилированных лиц компании "Интергаз Центральная Азия" значатся четыре родные, судя по отчеству, сестры г-на Шарипбаева).



Вот что писал блог-портал cacompro.blogspot.com. еще в октябре 2014 года: "Два последних года не смолкают разговоры о том, что у Нурсултана Назарбаева появился новый старший зять – Кайрат Шарипбаев. Официально руководитель "КазТрансГаза" (КТГ) женат на другой женщине, но молва упорно "сватает" ему в жены Даригу Назарбаеву. Доля правды в этих разговорах, видимо, есть. Иначе как понять, что Шарипбаев, занимающий в системе властной субординации далеко не первые места, вдруг освободился от смирительной рубашки страха перед Кулибаевым? Просто так топ-менеджер госкомпании не пойдет против зятя президента: это все равно, что детский сад против спецназа.

Конфликт только набирает обороты, хотя может быть замят. По информации, доносящейся из высоких столичных кабинетов, яблоком раздора стала аналитическая информация из недр "КазТрансГаза", представленная главе государства руководителем КТГ. Детали хранятся в тайне, но по словам лиц, знакомых с ситуацией, аналитики газовой компании с 2010 года ведут статистику по динамике роста показателей "КазМунайГаза": добыча ресурсов, объем транспортировки, прибыль и другие показатели. Данные КТГ, как сообщают источники, не совпадают с теми, которые с 2010 года выдают специалисты КМГ за объективные. Цифры разнятся на десятки миллионов тонн, долларов и прочих единиц измерения. Разницу в статистике двух компаний списали на деятельность Кулибаева и его людей.

Шарипбаев щедро поделился этой информацией с Елбасы, а тот был настолько впечатлен, что отдал распоряжение премьер-министру, профильным ведомствам и фонду "Самрук-Казына" предоставить свои объяснения и решить проблему в 10-дневный срок. Отпущенное время истекло 28 сентября, но пока неизвестно, что в итоге сказал премьер-министр президенту. Допускаем мысль, что президент ждет, как отреагирует на приказ Масимов, станет ли он волокитить вопрос. Все-таки премьер-министр связан с Кулибаевым давними отношениями как в бизнесе, так и в политике."

Вскоре стало казаться, что "детский сад" вот-вот возьмет верх над "спецназом". Как сообщал в начале 2015 года КазТАГ, "КазТрансГаз" и его дочерние компании – "КазТрансГаз-Аймак" (распределительные сети – КазТАГ), "Интергаз Центральная Азия" (магистральная транспортировка – КазТАГ) и другие дочерние компании – войдут в объединенную национальную компанию "КазахГаз" и выведут все их активы из нацкомпании "КазМунайГаз". Данное решение огласят после 1 мая", – сказал собеседник в четверг.

По его информации, новым руководителем "КазахГаза", скорее всего, станет нынешний гендиректор "КазТрансГаза" Кайрат Шарипбаев. При этом структурная реорганизация нацкомпании потребует сокращения 2 тыс. работников.

Напоминаем, что "КазТрансГаз" управляет транспортировкой природного газа по магистральным газопроводам, занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В группу компаний "КазТрансГаз" входят 9 дочерних и зависимых компаний: ТОО "Амангельды Газ", АО "Интергаз Центральная Азия", ТОО "Азиатский газопровод", ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент", ОсОО "КырКазГаз"; АО "КазТрансГаз Аймак", АО "КазТрансГаз-Алматы", ООО "КазТрансГаз-Тбилиси"; ТОО "КазТрансГаз-Өнімдері".

Если бы тогда эта комбинация "срослась", то соотношение сил на Олимпе и в его предгорьях сегодня могло быть совсем иным. Курируемая Кулибаевым ассоциация KAZENЕRGY, благодаря которой Тимура Аскаровича регулярно переизбирают в совет директоров российского "Газрома", рассыпалась бы, как карточный домик. А значит, он мог утратить рукопожатность Владимира Путина и Дмитрия Медведева, для которых газовый суперконцерн – любимое детище. А теперь догадайтесь с трех раз, кто получил бы зеленую улицу в Кремль? А ведь есть версия, что взойти на вершину казахстанского Олимпа Дариге Нурсултановне помешали неудачные смотрины в Москве, куда ее возил в рамках государственного визита Нурсултан Абишевич…

Сегодня изменились многие расклады, больше того – в стране новый президент. Карим Масимов сменил премьерское кресло на пост председателя КНБ. А Дарига Назарбаева стала вторым по "доступу к трону" человеком в государстве, возглавив сенат. Но, судя по всему, транзит власти далек от завершения. Да, возможно, правы те, кто считает тему президентства Токаева закрытой до следующих выборов в 2024 году. Но то, что политологи называют схваткой бульдогов под ковром, сегодня в самом разгаре. И наш герой Кайрат Шарипбаев еще вполне может послужить для Д.Н. орудием достижения ее интересов. Вернее сказать, главного интереса – определяющего влияния на происходящее в стране.

Борьба за это влияние идет сейчас между старшей дочерью Назарбаева и его средним зятем, и пока в ней проблематично выявить победителя: в руках Кулибаева финансовые и экономические козыри, а в активе Назарбаевой – доверие отца.

Последнее представляется очевидным минимум по двум причинам. Во-первых, она на днях переизбрана спикером верхней палаты парламента, что свидетельствует о том, что, несмотря на все реверансы Токаеву, Елбасы не готов полностью отдать контроль над ситуацией кому-либо с другой фамилией. Во-вторых, новый старший зять не только не пострадал в "войнушке" с могущественным средним, но, по слухам, окончательно признан своим в first family.

И, пожалуй, этот нематериальный актив Кайрата Каматаевича перевешивает все материальные. Нет, он, конечно, человек не бедный, хотя в число 50 богатейших людей Казахстана пока не вошел. Зато благодаря гражданской супруге вхож в круг сильных мира сего – что, согласитесь, дорогого стоит –уж точно дороже небольшого пакета акций в трех средней руки банках (два из которых – Эксимбанк и Qazaq banki –регулятор лишил лицензий) да парочки алматинских энергокомпаний .

В общем, что-то подсказывает: этот Кайрат еще поборется за чемпионство… Источник - exclusive.kz

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