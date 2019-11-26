Сладкие грезы и байбековские сопли "стратегии" алматинского акима Сагинтаева

12:56 27.11.2019 Сладкие грезы

На днях аким южной столицы Бакытжан Сагинтаев представил горожанам Стратегию развития Алматы-2050. Он записал обращение к алматинцам и призвал их принять активное участие в обсуждении документа



Оксана Акулова, "Время", 27 ноября



На днях аким южной столицы Бакытжан САГИНТАЕВ представил горожанам Стратегию развития Алматы-2050. Он записал обращение к алматинцам и призвал их принять активное участие в обсуждении документа. Я, конечно, тоже бросилась его читать. Надеялась, что хоть так наконец пойму, куда теперь будет двигаться Алматы.

60 страниц картинок и текста, 60 страниц грандиознейших планов и… устойчивое ощущение дежавю. Я даже нашла в своем архиве папку, которая все время, пока изучала новую стратегию, всплывала в моей памяти - программу развития "Алматы-2020" в начале своего акимства презентовал Бауыржан БАЙБЕК. Интересно, что оба эти документа были представлены на обсуждение в конце осени. Байбек был назначен акимом 5 августа 2015 года, а программа "Алматы-2020" обнародована в начале ноября. Сагинтаев думал чуть дольше (но тут и планов аж на 30 лет вперед!): градоначальником он стал 28 июня 2019 года, а о Стратегии развития Алматы-2050 рассказал тоже в ноябре, но уже в конце месяца.

Программа "Алматы-2020" в новом документе не упоминается, но у них немало общего. Главное, пожалуй, то, что в этих программах по семь приоритетов развития мегаполиса, которые, кстати, тоже во многом схожи, хотя и сформулированы по-разному. Неудивительно: годы идут, сроки реализации программных документов заканчиваются, а проблемы не меняются. Если бы то, что было продекларировано авторами "Алматы-2020", выполнили, то мы бы уже жили в комфортном городе с качественными дорогами и транспортом, чистой окружающей средой и надежной инфраструктурой ЖКХ. Это я всего лишь один пункт программы пятилетней давности процитировала. А их было еще шесть: про безопасный, социально ориентированный, экономически устойчивый город активных горожан…

Давайте я перечислю семь главных направлений, на которые согласно Стратегии-2050 теперь ориентирована южная столица.

1. Город без окраин. Алматы будет городом без физических, социальных и ментальных барьеров, разделяющих его на благополучный "верх" и промышленный "низ", а также неразвитые окраины (в перспективе даже собираются сосредоточить развитие города в шести зонах - в нижней части, на окраинах и создать новый центр).

2. "Умный" город. Будет создана единая информационная система, в которой всевозможные датчики, камеры, сети, хранилища данных и другие "умные" устройства будут связаны между собой в "центральную нервную систему города" - Big Data Almaty.

3. Город равных возможностей. Алматы станет инклюзивным, человекоцентричным городом с равными возможностями для всех, где каждый может осуществить свою "алматинскую мечту".

4. Безопасный город. Алматы будет с низким уровнем преступности и угроз ЧС, где все могут чувствовать себя в безопасности в любом районе в любое время суток.

5. Зеленый город с высокими стандартами экологии. Алматы будет городом-садом, зеленым, ухоженным, красивым, с большими просторными парками и широкими пешеходными улицами. Это будет чистый город, где легко дышится в любое время года.

6. Глобальный деловой центр торговли и финансов в центре Нового шелкового пути.

7. Культурный креативный город. Алматы станет культурной и интеллектуальной столицей Центральной Азии, где будут проводиться мероприятия мирового масштаба в сфере культуры, искусства, науки и инноваций.

Красота-то какая! Одно желание: впасть в летаргический сон и чудесным образом проснуться в 2050 году, чтобы на все это великолепие взглянуть. Почему нет? А то в 2050 году мне уже 70 лет будет, при нынешней экологической ситуации и уровне безопасности в городе естественным путем можно и не дотянуть до этих золотых времен. Все это, конечно, замечательно, вот только лично мне после прочтения Стратегии-2050 захотелось тихонько (почему-то стыдно даже за этот вопрос - вон сколько хорошего нас ждет впереди) спросить у ее авторов: "Простите, а что вы собираетесь для этого делать? Вот, к примеру, для улучшения состояния окружающей среды?"

В стратегии, конечно, есть, скажем, "разъясняющие" пункты. Но только читая их, понятнее не становится. Вот про экологию, допустим: "Будет создана "зеленая сеть" города, которая объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В нее войдут новый рекреационный парк мирового класса и "зеленый" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин. Будет кардинально обновлен зеленый фонд города, будет поэтапно внедрена практика раздельного сбора отходов…"

И дальше все в том же духе. Хорошо! Красиво! Но непонятно. Есть, правда, одна страница, на которой обозначены ближайшие цели. К 2025 году, например, "будет устранена диспропорция развития между центром и окраинами. Для этого будет реализован комплексный план развития окраин "Новый Алматы". Все жители будут обеспечены центральным водоснабжением, газом и освещением, сто процентов дворов будет благоустроено". Эту идею сразу после назначения на пост акима стал продвигать Бакытжан Сагинтаев. Хоть что-то новенькое.

А дальше… "Продолжится развитие сети метро, до 2021 года будет завершено строительство станций "Сарыарка" и "Достык". Начнется реализация по развитию пригородного сообщения - ЛРТ, БРТ и электричек". А это мы уже слышали. Две названные станции строят с 2015 года, лучше хотя бы о паре следующих рассказали, но почему-то молчат. ЛРТ и БРТ вдруг почему-то превратились в проекты пригородного сообщения, хотя легкорельсового трамвая нет даже в городе, и о нем сейчас тоже не особо распространяются. Да и БРТ сначала бы довести до ума в черте Алматы. А что до электричек - это мы уже тоже проходили: в Капшагай пригородный поезд ходил, да потом из-за нерентабельности его отменили.

И следующим пунктом снова проект Бакытжана Абдировича: "Начнется обновление зеленого фонда в рамках программы "Жасыл Алматы" с высадкой одного миллиона деревьев". Думаю, с этим дела пойдут веселее - это вам не метро. А еще начнется осуществление мастер-плана по привлечению туристов - собираются привлечь не менее семи миллионов иностранцев к 2050 году. Из запомнившегося: идея сделать брендом алматинскую осень (ездят же в Японию в ноябре на сезон цветения кленов) и вероятность того, что Алматинский аэропорт со временем могут перенести, а на его месте построить жилые зоны.

О планах до 2030 года сказано коротко: "До 2030 года предусмотрен ряд инициатив, в том числе модернизация ТЭЦ-2, программы повышения энергоэффективности зданий и архитектурных сооружений, концепции нулевой смертности на дорогах Vizion Zero". Когда? Как? На какие деньги? Может, где-то есть программы, в которых все это расписано... Нам представили только стратегию, глобальное видение, а все остальное пока решили не светить. В таком случае хочется попросить: огласите весь список, пожалуйста…



Кстати

Тоска по зелени

Мадина АИМБЕТОВА, "Время", 27 ноября



Специалисты призывают минимизировать химическую обработку зеленых насаждений в Алматы, вызывающую у жителей аллергию, респираторные заболевания и даже повреждения ДНК.

В Алматы на площадке общественного совета состоялись общественные слушания по вопросам охраны окружающей среды, в ходе которых больше всего внимания досталось состоянию воздушного бассейна южной столицы. Как сообщил глава управления зеленой экономики Ержан СЕЙТЕНОВ, в ближайшее время планируется установка 10 автоматических станций по наблюдению за качеством воздуха, которые будут транслировать данные в онлайн-режиме на LED-экранах в центре города. Что касается источников загрязнения, то, по мнению менеджера проектов экологического общества "Зеленое спасение" Светланы СПАТАРЬ, акимат мало внимания уделяет мелким предприятиям, которые порой наносят больше вреда, чем крупные. Например, сливают химикаты в реки, прогревают машины на небольшом пятачке так, что жители окрестных домов задыхаются от выхлопных газов; используют в производстве вещества с очень резким запахом.

Вторая насущная проблема, которую обсуждали на общественных слушаниях, - это сохранение зеленого фонда Алматы. Говоря об этом, Ержан Сейтенов отметил несовершенство типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений: к примеру, не требуется получение разрешения на пересадку и санитарную обрезку деревьев, в результате которой от них порой остаются голые стволы.

- Сейчас разрабатывается закон об особом статусе города Алматы, - сказал руководитель управления зеленой экономики. - Мы туда включили норму, которая дает право маслихату нашего города разрабатывать свои правила по содержанию зеленых насаждений. Уже прошли мажилис, осталось пройти сенат. И мы уже начали разработку своих правил совместно с общественностью. Хотели бы включить туда нормы компенсационных посадок: за снос аварийных деревьев - 1 к 1, за вынужденный снос - 1 к 10, за незаконный снос - 1 к 100.

Ержан Сейтенов также рассказал о том, к каким последствиям приводит химическая обработка зеленых насаждений от болезней и вредителей.

- Сейчас где-то на 90 процентов подвергается химической обработке, - сказал он. - Это привело к тому, что в городе исчезли птицы. Нам бы хотелось определить единого оператора, который будет проводить только биообработку.

Об опасности химической обработки растений говорил и сотрудник КазНИИ растениеводства Нуржан МУХАМАДИЕВ. По его словам, химобработка, во-первых, неэффективна, потому что вредители очень быстро вырабатывают резистентность к препаратам, а во-вторых, крайне вредна для человека.

В течение одной недели совет Алматы будет собирать предложения и замечания общественности, после чего подготовит итоговый документ, который направит в правительство и парламент.

- Нам нужны радикальные меры, ситуация такова, что дальше тянуть нельзя, - уверен председатель общественного совета Рахман АЛШАНОВ. Источник - время

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