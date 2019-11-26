Рахмон II поедет в свой первый зарубежный визит в Ташкент

13:17 27.11.2019

Мэр Душанбе Рустам Эмомали 3-4 декабря с рабочим визитом поедет Ташкент, сообщил "АП" информированный источник.



В Ташкенте он со своим коллегой обсудит пункты реализации Соглашения между властями двух столиц, подписанного в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан в марте 2018 года.

В частности, Рустам Эмомали и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом.



Ожидается, что мэры также утвердят программу сотрудничества двух городов на 2020 год.

Рустам Эмомали указом президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе в январе 2017 года. До сегодняшнего дня он в качестве председателя столицы Таджикистана не совершал визиты в зарубежные страны.